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 Непогода на западе Украины привела к гибели двух человек, в том числе ребенка, - ГСЧС

На Закарпатье и в Ивано-Франковской области из-за подтопления погибли два человека, в том числе один ребенок.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

По данным спасателей, которые озвучил на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации с подтоплением в западных областях Украины председательствующий вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, погибли 57-летний житель Ивано-Франковской области и 11-летний мальчик на Закарпатье.

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"В результате неблагоприятных погодных условий в течение последней недели на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей по оперативным данным частично подтоплены около 2 тыс. домов, более 7 тыс. 300 домохозяйств, 8 тыс. 800 га сельхозугодий в 162 населенных пунктах, размыто около 100 км покрытия автомобильных дорог, обесточены 197 и нарушено газоснабжение 2 населенных пунктов", - рассказал заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий.

Источник: https://censor.net.ua/n3128956
 
 
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Туда уже выехал помощник зеленского, и т.к. через смартфон не понимают его команды...
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да целый Квартал 95 во главе с Кошевым... Непогода на западе Украины привела к гибели двух человек, в том числе ребенка, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5646 Непогода на западе Украины привела к гибели двух человек, в том числе ребенка, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1956 Непогода на западе Украины привела к гибели двух человек, в том числе ребенка, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9278 Непогода на западе Украины привела к гибели двух человек, в том числе ребенка, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1836
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Зелений барига заробляє на людському лиху! Чому він ще не відсмоктав всю воду? Непогода на западе Украины привела к гибели двух человек, в том числе ребенка, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4245
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Погибли люди, а у вас шутеечки и *********? Даже тут не удержались, чтобы Зе не впихнуть! Вы же сами своим негативом создаёте ему сторонников.
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А как ты хотел? Раду он распустил, он фактически единственный легитимный топ управленец в стране
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Вот только не надо сейчас на жалость давить, жрите то что сами создали, я как то не заметил его извинения за передвижение границы и т.д.
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Где я "давлю на жалость"? Какое "передвижение границы"? Где ты такую траву берёшь?
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А Зеленский в это время лысого в лысину в засос целовал.
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"Про складну метеорологічну обстановку в західних областях було завчасно попереджено органи влади, що дозволило оперативно організувати заходи з ліквідації негоди", - Олег Мельчуцький
Опубліковано: 26.05.2019, 07:51
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Это уже не прокатит, хотели по приколу, получайте, теперь за каждое чп в Украине будет отвечать лично зеленский и его ЗЕкоманда, гнали на Порошенко, теперь будете получать ответку и это справедливо....
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спокойна! зєля уже всьо отсосал-нано тєхнологііНегода на заході України призвела до загибелі двох людей, зокрема дитини, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6355
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Яка непогода? Га? Хдє? Соболєзнуєм. Уже послал. Нє, нє жітєлєй Закарпатья, помощніка послал Ігорь Валєрієвіч.
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загинули люди...дитина...8 військових потрапили в полон, в країні- війна...а гарант скакає по сцені в "лізі сміху", виціловуючи лисого в лисину та рже, як кінь педальний...це ПОВНИЙ писець!!!! Розбудіть мене, люди добрі!!!
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надємократілісь і будя! всєм добра-навєкі ваш-Зєля.
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Каждый день гибнут воины на фронте, но за 5 лет правления Пороха никто не отменял празднества по какому-либо поводу! И там и там - гибнут люди, они каждый день гибнуть даже на дорогах - так это повод вообще в трауре постоянно ходить?
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Нужно быстрее вырубать леса, а то Зеленский виноват!
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Соевые, у вас хоть капля совести есть? Погиб ребёнок, пострадали люди, а вы всё набираете полный рот дерьма и плюёте.
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ребенок погиб позавчера. где соболезнования от зеблика? на закарпатье дождь неделю идет. уже к нам в центр циклон приешел в четверг. а зебзик только сегодня сподобился помощника послать и соболезнование пострадавшим объявить. занят сильно был?
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А публикация на сайте МЧС появилась сегодня утром
И сразу же Зе отправил туда своего уполномоченного
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24.05.19 17:26
Зеленский выразил соболезнования семьям 2 погибших во время наводнения на Закарпатье и Прикарпатье

https://censor.net.ua/news/3128783/zelenskiyi_vyrazil_soboleznovaniya_semyam_2_pogibshih_vo_vremya_navodneniya_na_zakarpate_i_prikarpate
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т.е. выше ты пишешь что до публикации он был не в теме и тут же сообщаешь что позавчера он выразил соболезнования? шаблон не рвется? или у тебя на резинках?
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Скажи це все новообраному, який на "Лізі сміху" !!!!!???? фестивалить.
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До речі, напевне знову з гуцулів сміються. Чи, може у залі плачі сточяли? А де створений указом штаб по подоланню стихії?
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Когда это случилось？ там шо постоянно дожди полощат？ жесть
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Для вечно ноющих идиотов порохоботов --- 24.05.19 17:26 Зеленский выразил соболезнования семьям 2 погибших во время наводнения на Закарпатье и Прикарпатье- Цензор. НЕТ.
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Население Украины сократилось на 74 тысячи человек за первые три месяца этого года, если Зе будет бегать всем соболезновать ему и президенские обязанности будет исполнять некогда.
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