 Непогода на западе Украины привела к гибели двух человек, в том числе ребенка, - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
По данным спасателей, которые озвучил на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации с подтоплением в западных областях Украины председательствующий вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, погибли 57-летний житель Ивано-Франковской области и 11-летний мальчик на Закарпатье.
"В результате неблагоприятных погодных условий в течение последней недели на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей по оперативным данным частично подтоплены около 2 тыс. домов, более 7 тыс. 300 домохозяйств, 8 тыс. 800 га сельхозугодий в 162 населенных пунктах, размыто около 100 км покрытия автомобильных дорог, обесточены 197 и нарушено газоснабжение 2 населенных пунктов", - рассказал заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий.
Опубліковано: 26.05.2019, 07:51
И сразу же Зе отправил туда своего уполномоченного
Зеленский выразил соболезнования семьям 2 погибших во время наводнения на Закарпатье и Прикарпатье
https://censor.net.ua/news/3128783/zelenskiyi_vyrazil_soboleznovaniya_semyam_2_pogibshih_vo_vremya_navodneniya_na_zakarpate_i_prikarpate