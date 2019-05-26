 Уроженец Ганы пытался пересечь границу по поддельному итальянскому паспорту, - ГПСУ

Во время проверки документов у пассажиров рейсового автобуса, следовавшего из Украины в Германию, один из пассажиров предоставил пограничникам загранпаспорт гражданина Италии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы. Правоохранители провели проверку предоставленного на контроль паспорта с помощью специальных технических средств. Результаты проверки документа оказались неутешительными для "итальянца". Пограничники установили, что паспорт полностью поддельный.

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Впоследствии пограничники выяснили, что на самом деле мужчина является гражданином Ганы. Где и при каких обстоятельствах иностранец "получил" паспорт, неизвестно. Сейчас он задержан, правоохранители проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения.