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Все про:Госпогранслужба (3309) паспорт (763) подделка (220) Гана (1)

 Уроженец Ганы пытался пересечь границу по поддельному итальянскому паспорту, - ГПСУ

В пункте пропуска "Краковец" пограничники обнаружили поддельный паспортный документ.

Во время проверки документов у пассажиров рейсового автобуса, следовавшего из Украины в Германию, один из пассажиров предоставил пограничникам загранпаспорт гражданина Италии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы. Правоохранители провели проверку предоставленного на контроль паспорта с помощью специальных технических средств. Результаты проверки документа оказались неутешительными для "итальянца". Пограничники установили, что паспорт полностью поддельный.

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Впоследствии пограничники выяснили, что на самом деле мужчина является гражданином Ганы. Где и при каких обстоятельствах иностранец "получил" паспорт, неизвестно. Сейчас он задержан, правоохранители проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3128955
 
 
 Топ комментарии
 
а ничего, что и в Ровно и москве в одной форме полицейские? Уроженец Ганы пытался пересечь границу по поддельному итальянскому паспорту, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 9686 у вас там на ботоферме стеця совсем берега потеряли, ляпаете фейки как пирожки Уроженец Ганы пытался пересечь границу по поддельному итальянскому паспорту, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4973
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петю оторвали от кормушки. Теперь экономит на ботве. Качество соответствует цене.
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"...Ніякого затримання не було.." - як завжди ЗБРЕХАВ Вазелин..🤬
Вверху - Ровно..
Внизу - Москва...
Уроженец Ганы пытался пересечь границу по поддельному итальянскому паспорту, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4972
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а ничего, что и в Ровно и москве в одной форме полицейские? у вас там на ботоферме стеця совсем берега потеряли, ляпаете фейки как пирожки Уроженец Ганы пытался пересечь границу по поддельному итальянскому паспорту, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4973
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зебилы верят только вазелину, пока вас мордой об тейбл самих он же не огреет)
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кацапе.. ты своих ищешь?) или просто беркут защищаешь - как всегда?)
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ты просто палишься своими постами, беркута в Украине давно уже нет, он к вам кацапам перебежал и там свое название сохранил, ты бы хоть для начала поинтересовался, какие спецподразделения полиции сейчас есть в Украине, прежде, чем писать такую ахинею Уродженець Гани намагався перетнути кордон за підробленим італійським паспортом, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 217
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от дурик.. мусора авакова действуют как беркут. До речи большинство из них так и осталось в мусорах..
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ты разместил фейковое фото якобы сделанное в Ровно, а теперь уже не знаешь, как заднюю передачу включить, тебя не только я, а уже твои подельники по порохнявой ботоферме мордой в твой фейк ткнули, а ты продолжаешь ещё что то пыжится и стрелки переводить
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петю оторвали от кормушки. Теперь экономит на ботве. Качество соответствует цене.
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Чувак! тут ты соврал! на обоих фотках Мацковское задержание малолеток ОМОНОМ..
Врать плохо!!!
Уроженец Ганы пытался пересечь границу по поддельному итальянскому паспорту, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 364
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разницы никакой - когда бреше призЕдент)
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извини! не согласен!!!.. нужно отвечать за свои слова и ответственно выбирать картинки, демки, твитопосты..
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- Показав свій жетон дуже мимоходом, провів з нами коротку бесіду хвилини на дві і запропонував піти в відділок для дачі пояснень. Коли я запитала чи будуть на нас складати адмінпротокол він сказав що ні, не будуть, - розповідає Дар'я Коцюруба.

Дарина з товаришем пройшли до відділу поліції.

https://rv.suspilne.media/news/24004?fbclid=IwAR3sbaZXw5Emfu1o_fcJIclGR-*********************************

Вот это она рассказывала вчера
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Затримували поліцаї з РВВС, звідки в них така екіпіровка?
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по его меркам он был почти уже на месте. романтик.....
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Почему-то в райскую высокодуховную московию он не бежал...
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Оце новина а те що через день ловлять злодія в законі який невідомо як потрапив в Україну ,ніхто не бачить.
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вот и побежали первые сторонники роялелюба
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Бач в зелені стоїть таки, а в пєті? І маринка чогось сумна.....
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у зебзика стоит хер бени в его жопе. не более
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУроженец Ганы пытался пересечь границу по поддельному итальянскому паспорту, - ГПСУ
 
 
 
 
 
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