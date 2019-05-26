 "Динамо" представило новую форму: теперь с автографом Лобановского

Экипировку презентовали во время матча 31-го тура УПЛ против ФК "Львов", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Новая форма выполнена в фирменных цветах "Динамо" - в белом цвете с синими полосами на рукавах. Отметим, что манжеты выполнены в цветах флага Украины.

Гостевая форма выполнена в синих цветах. На манжетах, как и на домашней форме, присутствуют сине-желтые цвета.

Кроме того, в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, на форме присутствует его автограф.

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