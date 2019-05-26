 "Динамо" представило новую форму: теперь с автографом Лобановского

Экипировку презентовали во время матча 31-го тура УПЛ против ФК "Львов", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Новая форма выполнена в фирменных цветах "Динамо" - в белом цвете с синими полосами на рукавах. Отметим, что манжеты выполнены в цветах флага Украины.
Гостевая форма выполнена в синих цветах. На манжетах, как и на домашней форме, присутствуют сине-желтые цвета.
Кроме того, в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, на форме присутствует его автограф.
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Уже и троли успели набежать
Речь идёт об автографе Валерия Васильевича!
Тема статьи именно об этом!
Набежавшие лосьотроли, думайте сначала, а потом ваяйте свои посты в этой теме!
Если не знаете кто такой Лобановский, то нафига сюда припёрлись?
А чемпиони, *** ,кроти.
На тому фото, що розмістили ніякого автографа немає.
Видно тільки літери АВ, український прапорець і символіка Динамо.