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Все про:Динамо (699) футбол (3076)

 "Динамо" представило новую форму: теперь с автографом Лобановского

Новая форма выполнена в фирменных цветах команды - синем и белом, а манжеты - в цветах флага Украины.

Экипировку презентовали во время матча 31-го тура УПЛ против ФК "Львов", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Новая форма выполнена в фирменных цветах "Динамо" - в белом цвете с синими полосами на рукавах. Отметим, что манжеты выполнены в цветах флага Украины.

Гостевая форма выполнена в синих цветах. На манжетах, как и на домашней форме, присутствуют сине-желтые цвета.

Кроме того, в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, на форме присутствует его автограф.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинское дерби: "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью в Киеве

Источник: https://censor.net.ua/n3128954
 
 
 Топ комментарии
 
форму міняють а гра командна всерівно гівно!!!
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і ще нехай побриють голови наголо...и тогда реалььіе изменения в команде - налицо
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форма новая, хорошая..содержание неважное
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і ще нехай побриють голови наголо...и тогда реалььіе изменения в команде - налицо
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яйца себе побрей , дятел. суркиса нахер убрать. динамо это история украины , история украинского футбола а эта фамилия только позор. пусть опять станет ментовской лучше так .
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форму міняють а гра командна всерівно гівно!!!
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та да , сегодня смотрел со Львовом - дубы-дубами..
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Согласен.Только со стадиона. Некормлени свини.....Ни одного с легким фартовым ударом.
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А почему без крестов? Символ смерти же так прикольно носить на себе. Даже солдики с удовольствием ездят на таком транспорте, а бегуны за мячом - чем хуже? Ноги бы еще выровнять.... прессом
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а что козлов не устраивает напрыклад в форме "Пармы"?

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то что у нас мощеславие, а там все-таки нету попов в золоте и на лимузинах. там скромно, но они богаты(люди), а тут - с золотом и голым задом
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Кривоногим разве это поможет?. И кстати не нужно там росписи Лобановского, этот человек заслужил только хорошие воспоминания!
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А що там на фото за тітка? Донька Валерія Михайловича?
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шо нацыпи на негра бусы , шо сними с негра бусы он все равно белым не станет.
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Как только хворми нєту, так і нікоторого гламуру нєту!
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думал кора у них вместо формы они там все деревьяные
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форма новая, хорошая..содержание неважное
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ну прям как в анекдоте про бардели .. "Динамо" представило нову форму: тепер з автографом Лобановського - Цензор.НЕТ 7796
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Это как-то поможет им научиться играть? "Динамо" представило нову форму: тепер з автографом Лобановського - Цензор.НЕТ 9151
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Ещё раз!!!
Речь идёт об автографе Валерия Васильевича!
Тема статьи именно об этом!
Набежавшие лосьотроли, думайте сначала, а потом ваяйте свои посты в этой теме!
Если не знаете кто такой Лобановский, то нафига сюда припёрлись?
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так этож бл. тупые , не врубаются , люди то не местные . Лобановский это святое в Украине .
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А ви , друззя, як вдягайтесь,
А чемпиони, *** ,кроти.
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Они может лучше играть бы поучились. А то херней всякой маются. То вышиванки, то автограф. Лобановский все это клодло разогнал и даже базу сторожить не доверил бы.
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а причем тут вышиванки и автограф. ? то что команда не играет -это одно . разговор о Лобановском - это уважение , как и вышиванка . а ты гнойный пид...
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Эй петушок, а не кажется ли тебе шо таким отношением они позорят и вышиванку и Васильича? И уважение к Лобановскому это продолжение его дел, а не печатание его портрета на трусах и майках. Хотя кого я спрашиваю... очередной малолетний дурень.
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эй петушок, а не кажется ли тебе шо таким отношением они позорят и вышиванку и Васильича? И уважение к Лобановскому это продолжение его дел, а не печатание его портрета на трусах и майках. Хотя кого я спрашиваю... очередной малолетний дурень.
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А де автограф?
На тому фото, що розмістили ніякого автографа немає.
Видно тільки літери АВ, український прапорець і символіка Динамо.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Динамо" представило новую форму: теперь с автографом Лобановского
 
 
 
 
 
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