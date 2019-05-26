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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Арьев (553) геноцид (240) Германия (3335) Голодомор (873) Бундестаг (92) петиция (131)

 Украинцы до 27 мая могут проголосовать за зарегистрированную на сайте Бундестага петицию о признании Голодомора геноцидом, - Арьев

Петиции с призывом к немецкому Бундестага признать Голодомор геноцидом украинского народа не хватает 10 тысяч подписей.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"5 минут вашего времени сегодня могут быть весьма полезными для Украины. В 23:59 заканчивается время сбора подписей под петицией к немецкому Бундестагу о признании Голодомора геноцидом. Всего 5 минут. Нужно еще 10 000 подписей", - отметил Арьев, призвав украинцев поддержать петицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Канада будет всегда выступать вместе с Украиной против ненависти и несправедливости, - министр обороны Канады Саджан почтил жертв Голодомора. ФОТО

Украинцы до 27 мая могут проголосовать за зарегистрированную на сайте Бундестага петицию о признании Голодомора геноцидом, - Арьев 01

Чтобы немецкие депутаты рассмотрели документ, он должен собрать 50 тысяч голосов. По состоянию на 18:30 26 мая петиция собрала 42 536 подписей.

Напомним, 30 апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом. Петицию имеют право поддерживать также граждане Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписей может не хватить: Украинцев призывают активнее подписывать петицию о признании Германией геноцидом Голодомор в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3128953
 
   
 Топ комментарии
 
Не хватает 10 тысяч? Возьмите с петиции про импичмент Зеленского сколько нужно.
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А кто убил больше Украинцв - нацисты или коммуняки?
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Активные ссылки из поста Арьева на петицию и инструкцию по голосованию.
Не бійтеся німецької мови - підписувати тут:https://epetitionen.bundestag.de/…/_…/Petition_89118.nc.html
Інструкція як саме підписувати, тут:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540782589279576&id=100000435780821
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Просто голод - це було там, де був прото неврожай, а на території України це був саме голодомор, бо після неврожаю по селянський хатах ходили отряди комунофашистів та забирали геть усю їжу, лишаючи людей на голодну смерть.

А потім до вимерлих сіл потягнулися ешелони переселенців з Московії...

А те, що ти "вважаєш" - не більш ніж російсько-фашистська брехня.
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У нас не може бути ніякої громадянської війни з кацапами, бо ми громадяни різних країн.
І провина у цій війні лише за кацапами - бо це вони хочуть знищити Україну як державу, ми лище захищаємось від ворога.
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Підписати дуже просто, навіть підтвердження електронної пошти не треба.

Хто не підписав 20 разiв, той москаль
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Москаль - то природній ворог України. Якщо ворог України для тебе - "не погано" - ти не українець, а манкурт.
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агов, підстрибни
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За отставку Зе им 2 дня хватило, а тут нету - патриоты сраные...
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это специально ТАК СДЕЛАНО что бы нельзя было скопировать ссылку?
Специально размещено фото вместо скопированного текста!!!
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Елена просто через фейсбук зайдите, там активные ссылки
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Ця процедура займе у Вас максимум 5 хвилин:

1. Зайдіть за посиланням на сторінку Бундестагу, де розміщена петиція.
2. Натиснить значок «підписати» ("Petition mitzeichnen")
3. Натиснить світлосірий значок «Реєструюся вперше» («Ich bin neu hier")
4. Внизу сторінки з'явиться анкета, яку потрібно заповнити (е-мейл, придумати пароль, ім'я, прізвище, адреса, місто, країна).
5. В анкеті, де в полі зазначається фраза «optionale Angabe» - заповнювати необов'язково.
6. Під останнім рядком «телефон», розміщуться два квадратики, які потрібно виділити.
7. Якщо Ви хочете заповнити анонімно, то поставте у самому низу сторінки анкети значок напроти фрази - Ich möchte ohne Namen...
8. Натиснить головну нижню кнопку з надписом «Jetzt registrieren und mitzeichnen"
9. В кінці необхідно підтвердити вашу реєстрацію, перейшовши за лінком, який буде надіслано на вказаний вами при реєстрації мейл.

Ось і все. Ви підписали надважливу політичну петицію і заодно потренерувались у німецькій )
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Этот сайт не может обеспечить безопасное соединениеНа сайте epetitionen.bundestag.de используется неподдерживаемый протокол.Клиент и сервер поддерживают разные версии протокола SSL или набора шифров. Скорее всего, сервер использует шифр RC4, который считается небезопасным. - вот что Опера мне написала
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Добре володієте німецькою, Urs?

Я і за скасування Північного Потоку 2 підпишу. З усіх своїх там акаунтів
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1921 - 1991 роки для українців були роками російської окупації. Термін "російський окупант" стосується всіх так званих русскіх, націнальність, яку придумав Джугашвілі. Не хочеш бути окупантом - не називай себе русскім, чи російськомовним, що по суті те ж саме.
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а нафиг далеко ходить? Обречение массы пенсионеров на минимальную пенсию 1497 гр не геноцид? Так давайте сначала живых спасем, потом будем заботиться об умерших и наказывать негодяев тоже умерших. Может их всех господь бог уже рассудит? Вы же такие все верующие, армия, мова вира!!!! Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 211
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заспамили...вот ты и есть убийца и в частности пенсионеров. Именно ты, тот кто заспамил правду. Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 9315
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Вчера еще было меньше 27000, сейчас почти 44000
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Просто реально не знали, ну теперь дело за малым
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На разных ветках вчера постила ссылки.
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Надо подписать, хотя шансов ноль, но, это хотя бы даст понять бюргерам, что в принципиальных вопросах украинцы едины и ватников у нас нет, только политические разногласия.
Зарегистрироваться 5ти минут недостаточно. Полное совпадения ников и только с третьего раза таки получилось .
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Важливий ЗАКЛИК до всіх свідомих українців - на Батьківщині та за її межами. Прохання допомогти зібрати підписи до німецького парламенту.

У Бундестагу зареєстрована петиція про міжнародно-правове визнання Голодомору 1932-1933 рр. як Геноциду проти українського народу. Це надважлива ініціатива нашої громадськості, яка може допомогти вітчизняній дипломатії досягти цю важливу мету. До 27 травня потрібно набрати 50 тисяч голосів для того, щоб документ міг бути розглянутий німецькими депутатами і винесений на голосування.

Треба всього 50 000 підписів, а є 20+ тисяч. Це дуже мало і дуже соромно. І це важливіше за тролінг Зеленського петиціями про відставку.

Як сказав моїй сестрі один німець (як дуже топить за нас, не словом, а ділом)
"якщо українців самих не хвилює визнання голодомору геноцидом, то чому бундестаг має хвилювати визнання голодомору геноцидом....".
І він правий.

Тож, давайте спробуємо, в нас є ще 4 дні. Підписати петицію може БУДЬ-ЯКА людина у будь-якій точці земної кулі. Ця процедура займе у Вас максимум 5 хвилин:

1. Зайдіть за посиланням на сторінку Бундестагу, де розміщена петиція.
2. Натиснить значок «підписати» ("Petition mitzeichnen")
3. Натиснить світлосірий значок «Реєструюся вперше» («Ich bin neu hier")
4. Внизу сторінки з'явиться анкета, яку потрібно заповнити (е-мейл, придумати пароль, ім'я, прізвище, адреса, місто, країна).
5. В анкеті, де в полі зазначається фраза «optionale Angabe» - заповнювати необов'язково.
6. Під останнім рядком «телефон», розміщуться два квадратики, які потрібно виділити.
7. Якщо Ви хочете заповнити анонімно, то поставте у самому низу сторінки анкети значок напроти фрази - Ich möchte ohne Namen...
8. Натиснить головну нижню кнопку з надписом «Jetzt registrieren und mitzeichnen"
9. В кінці необхідно підтвердити вашу реєстрацію, перейшовши за лінком, який буде надіслано на вказаний вами при реєстрації мейл.

Ось і все. Ви підписали надважливу політичну петицію і заодно потренерувались у німецькій )

Якщо підписати чомусь не вийшло - тут є ще більш детальна інструкція зі скріншотами.

Було б здорово, якщо б ця заява з Вашою допомогою отримала дальше поширення і залучила нових співгромадян.
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За посилання та інструкцію дякую.
Але цей старий текст. Залишилося не 4 дні, а 4 години!!!! Зараз 44 тис., потрібно ще 6 тис.

За попередні 3 години набралося 4 тис., так що цілком реально встигнути. Прохання до всіх підтримати!
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Люди, потратьте несколько минут для голосования!

Вы же видите как кацапы засирают тему!
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коли я там голосував було 39000 з надлишком, а треба 50000
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Зараз вже 44260. Темп малуватий, теба додати.
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Обидно будет если не хватит нескольких голосов.

Но - всё происходит так, как должно происходить...
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я то вже зробив! Але чому запізнилися з інформацією....добре, що не до 25.05
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"Але чому запізнилися з інформацією" - им некогда!
Они заняты обсиранием президента Украины, который ещё и к работе не приступил а, по их словам, уже уничтожил их - т.н. демократов-тружеников, честным кайлом сосущих себе на хлеб...
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https://petition.president.gov.ua/petition/53360
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 56602 Громадянина України!
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Чучело, хоть чуток историю надо знать. Минин и Пожарский -знакомы? А чем прославились? Хотя для Рф может и справедливо, это государство 1991г. рождения ни кто не захватывал, а почему? Потому что нафиг никому не надо!!! Кстати США все время своего существования были независимы, но 4 июля празднуют.
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Ця процедура займе у Вас максимум 5 хвилин:

1. Зайдіть за посиланням на сторінку Бундестагу, де розміщена петиція.
2. Натиснить значок «підписати» ("Petition mitzeichnen")
3. Натиснить світлосірий значок «Реєструюся вперше» («Ich bin neu hier")
4. Внизу сторінки з'явиться анкета, яку потрібно заповнити (е-мейл, придумати пароль, ім'я, прізвище, адреса, місто, країна).
5. В анкеті, де в полі зазначається фраза «optionale Angabe» - заповнювати необов'язково.
6. Під останнім рядком «телефон», розміщуться два квадратики, які потрібно виділити.
7. Якщо Ви хочете заповнити анонімно, то поставте у самому низу сторінки анкети значок напроти фрази - Ich möchte ohne Namen...
8. Натиснить головну нижню кнопку з надписом «Jetzt registrieren und mitzeichnen"
9. В кінці необхідно підтвердити вашу реєстрацію, перейшовши за лінком, який буде надіслано на вказаний вами при реєстрації мейл.

Ось і все. Ви підписали надважливу політичну петицію і заодно потренерувались у німецькій )
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Люди, важно!!!
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Поэтому, если нет письма для подтверждения - проверяйте спам!
Скажите знакомым!
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Скільки йде підтверження на емейл?, не тренувався в німецькій, браузер хром має вбудованний перекладач, але нема на пошті нічого.
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44419. Подписал и разослал всем знакомым
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Люди, важно!!!

Подтверждение регистрации для голосования GMail отправляет в спам!
Поэтому, если нет письма для подтверждения - проверяйте спам!
Скажите знакомым!
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А почему Арьев только сейчас эту петицию начал рассылать ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцы до 27 мая могут проголосовать за зарегистрированную на сайте Бундестага петицию о признании Голодомора геноцидом, - Арьев
 
 
 
 
 
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