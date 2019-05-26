 Украинцы до 27 мая могут проголосовать за зарегистрированную на сайте Бундестага петицию о признании Голодомора геноцидом, - Арьев

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"5 минут вашего времени сегодня могут быть весьма полезными для Украины. В 23:59 заканчивается время сбора подписей под петицией к немецкому Бундестагу о признании Голодомора геноцидом. Всего 5 минут. Нужно еще 10 000 подписей", - отметил Арьев, призвав украинцев поддержать петицию.
Чтобы немецкие депутаты рассмотрели документ, он должен собрать 50 тысяч голосов. По состоянию на 18:30 26 мая петиция собрала 42 536 подписей.
Напомним, 30 апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом. Петицию имеют право поддерживать также граждане Украины.
А потім до вимерлих сіл потягнулися ешелони переселенців з Московії...
А те, що ти "вважаєш" - не більш ніж російсько-фашистська брехня.
І провина у цій війні лише за кацапами - бо це вони хочуть знищити Україну як державу, ми лище захищаємось від ворога.
Хто не підписав 20 разiв, той москаль
Специально размещено фото вместо скопированного текста!!!
есть в статье прямая ссылка.
1. Зайдіть за посиланням на сторінку Бундестагу, де розміщена петиція.
2. Натиснить значок «підписати» ("Petition mitzeichnen")
3. Натиснить світлосірий значок «Реєструюся вперше» («Ich bin neu hier")
4. Внизу сторінки з'явиться анкета, яку потрібно заповнити (е-мейл, придумати пароль, ім'я, прізвище, адреса, місто, країна).
5. В анкеті, де в полі зазначається фраза «optionale Angabe» - заповнювати необов'язково.
6. Під останнім рядком «телефон», розміщуться два квадратики, які потрібно виділити.
7. Якщо Ви хочете заповнити анонімно, то поставте у самому низу сторінки анкети значок напроти фрази - Ich möchte ohne Namen...
8. Натиснить головну нижню кнопку з надписом «Jetzt registrieren und mitzeichnen"
9. В кінці необхідно підтвердити вашу реєстрацію, перейшовши за лінком, який буде надіслано на вказаний вами при реєстрації мейл.
Ось і все. Ви підписали надважливу політичну петицію і заодно потренерувались у німецькій )
Я і за скасування Північного Потоку 2 підпишу. З усіх своїх там акаунтів
Зарегистрироваться 5ти минут недостаточно. Полное совпадения ников и только с третьего раза таки получилось .
У Бундестагу зареєстрована петиція про міжнародно-правове визнання Голодомору 1932-1933 рр. як Геноциду проти українського народу. Це надважлива ініціатива нашої громадськості, яка може допомогти вітчизняній дипломатії досягти цю важливу мету. До 27 травня потрібно набрати 50 тисяч голосів для того, щоб документ міг бути розглянутий німецькими депутатами і винесений на голосування.
Треба всього 50 000 підписів, а є 20+ тисяч. Це дуже мало і дуже соромно. І це важливіше за тролінг Зеленського петиціями про відставку.
Як сказав моїй сестрі один німець (як дуже топить за нас, не словом, а ділом)
"якщо українців самих не хвилює визнання голодомору геноцидом, то чому бундестаг має хвилювати визнання голодомору геноцидом....".
І він правий.
Тож, давайте спробуємо, в нас є ще 4 дні. Підписати петицію може БУДЬ-ЯКА людина у будь-якій точці земної кулі. Ця процедура займе у Вас максимум 5 хвилин:
1. Зайдіть за посиланням на сторінку Бундестагу, де розміщена петиція.
2. Натиснить значок «підписати» ("Petition mitzeichnen")
3. Натиснить світлосірий значок «Реєструюся вперше» («Ich bin neu hier")
4. Внизу сторінки з'явиться анкета, яку потрібно заповнити (е-мейл, придумати пароль, ім'я, прізвище, адреса, місто, країна).
5. В анкеті, де в полі зазначається фраза «optionale Angabe» - заповнювати необов'язково.
6. Під останнім рядком «телефон», розміщуться два квадратики, які потрібно виділити.
7. Якщо Ви хочете заповнити анонімно, то поставте у самому низу сторінки анкети значок напроти фрази - Ich möchte ohne Namen...
8. Натиснить головну нижню кнопку з надписом «Jetzt registrieren und mitzeichnen"
9. В кінці необхідно підтвердити вашу реєстрацію, перейшовши за лінком, який буде надіслано на вказаний вами при реєстрації мейл.
Ось і все. Ви підписали надважливу політичну петицію і заодно потренерувались у німецькій )
Якщо підписати чомусь не вийшло - тут є ще більш детальна інструкція зі скріншотами.
Було б здорово, якщо б ця заява з Вашою допомогою отримала дальше поширення і залучила нових співгромадян.
Але цей старий текст. Залишилося не 4 дні, а 4 години!!!! Зараз 44 тис., потрібно ще 6 тис.
За попередні 3 години набралося 4 тис., так що цілком реально встигнути. Прохання до всіх підтримати!
Вы же видите как кацапы засирают тему!
Но - всё происходит так, как должно происходить...
потрібно ще 6000...
Они заняты обсиранием президента Украины, который ещё и к работе не приступил а, по их словам, уже уничтожил их - т.н. демократов-тружеников, честным кайлом сосущих себе на хлеб...
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 56602 Громадянина України!
Але одне одному не завадить!
1. Зайдіть за посиланням на сторінку Бундестагу, де розміщена петиція.
2. Натиснить значок «підписати» ("Petition mitzeichnen")
3. Натиснить світлосірий значок «Реєструюся вперше» («Ich bin neu hier")
4. Внизу сторінки з'явиться анкета, яку потрібно заповнити (е-мейл, придумати пароль, ім'я, прізвище, адреса, місто, країна).
5. В анкеті, де в полі зазначається фраза «optionale Angabe» - заповнювати необов'язково.
6. Під останнім рядком «телефон», розміщуться два квадратики, які потрібно виділити.
7. Якщо Ви хочете заповнити анонімно, то поставте у самому низу сторінки анкети значок напроти фрази - Ich möchte ohne Namen...
8. Натиснить головну нижню кнопку з надписом «Jetzt registrieren und mitzeichnen"
9. В кінці необхідно підтвердити вашу реєстрацію, перейшовши за лінком, який буде надіслано на вказаний вами при реєстрації мейл.
Ось і все. Ви підписали надважливу політичну петицію і заодно потренерувались у німецькій )
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