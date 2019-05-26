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 Политика Украины
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Все про:Закарпатье (1573) Зеленский (1487) паводок (130) Ермак Андрей (1)

 Помощник Зеленского Ермак отправляется из-за паводков на Закарпатье

Андрей Ермак, помощник президента Украины Владимира Зеленского, 27 мая посетит пострадавшую от паводков Закарпатскую область.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Цель поездки - ликвидация последствий наводнения на Закарпатье, помощь пострадавшим", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, 20-23 мая вследствие интенсивных осадков в Ивано-Франковской области в зону подтопления попали 1 тыс. 721 жилой дом и 6 тыс. 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах. По состоянию на утро 26 мая подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 22 двора в г.Калуш и с.Перевозец Калушского района, с.Топоровцы Городенковского района и с.Пнив Надворнянского района.

В Закарпатской области за тот же период в зону подтопления попали 114 жилых дома, 574 подвальных помещения, 610 домохозяйств, 1 тыс . 988 га сельскохозяйственных угодий, 170 га пастбищ. Остаются подтопленными 79 подвальных помещения жилых домов, 153 дворов, 492 га сельскохозяйственных угодий, 52 га пастбищ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Убытки от паводка на Закарпатье превышают 150 млн гривен

24 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

В настоящее время уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает. В то же время, в воскресенье, 26 мая, уровень воды на р.Тиса в районе г.Чоп Закарпатской области удерживается на уровне 1140-1190 см с выходом воды на пойму. По состоянию на 12:00 25 мая он был зафиксирован на уровне 1117 см.

Также на Цензор.НЕТ: Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С начала работ подразделения ГСЧС осуществили в Ивано-Франковской области 135 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, с подтопленных участков дорог вывезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачано 34 тыс. 158 куб м воды. В Закарпатской области совершено 25 выездов, откачано 32 тыс. 80 куб м воды.

Источник: https://censor.net.ua/n3128952
 
 
 Топ комментарии
 
ну правильно, конечно помощник поедет, его величество ВАЗЕЛИН ШЕСТОЙ занят более важными делами - у него финал лиги "смехуёчков" и новые записи "рассмеши гомика" на носу!!!
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Оценит размер кэша который можно будет поиметь со средсив на восстановление...
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Сдадите Горбатого, то есть Шоколадного, тогда и поговорим.
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я тебя о чем то спрашивал или ты вечно на подтанцовке подрабатываешь?
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Должностная инструкция обязывает товаришЧа...будь к нему снисзодительным..
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Шо ж ты злой такой? С таким настроением не мирятся.
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Я уже давно предлагал объединиться ради страны, государства, а для многих ещё и родины, но минстэць наверное запретил это делать...
Вон, внизу, пост Привета, как можно жить с такой разрухой в голове?
Кстати, сначала подумал, что от вас это сарказм, но потом решил, что это реальное предложение...
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ты реально думаешь что я например буду с вами идиотами мириться? я конечно подозревал, но чтобы настолько.....
иди... зелепупик...
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Я этого ответа и ждал!
Ты хоть и мент, но так и не понял, что тебя просто прощупывают...
Лишний раз подтверждение тому, что у вас вместо мозгов соя...
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серьезно? ты меня "прощупывал"? А ха ха ха ха
зебзик - ты попался в классическую вилку. таким нехитрым способом разбалтываются мелкие шныри вокзальные.
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Реально, скажите мне, как вам живётся с таким дерьмом в голове?
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задай этот вопрос себе. это вы плевались дерьмом все 5 лет. все вам было не так. теперь наша очередь. легкой для вас жизнь не будет точно. привыкайте.
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Это точно. Представляю сколько слёз у них будет.
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Обьединятся с кем? С беней...с багданой...с разумковым? Мы с тобой наверное разную страну хотим построить...я независимую демократическую Украину...ты непонятно что с паРашей.
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Даже и не пытался этого сделать...
Я не собираюсь вместе с вами зебенями участвовать в превращении Украины...в паРашу...
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О как...зебени уже чувака с ксивой презЕнта на уровень госпола бага начинают ставить...
Далеко пойдете товаришЧи зебени...ну где то до уровня паРаши с ее ******...
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с нами? что с вами произошло? в какой момент вам в головы вложили "враг не в кремле"? и вы поверили и повелись. теперь радуйтесь. ваше время. сами сами все сами... а я лично хрен на блюде могу предложить вместо помощи
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И действительно, от вас помощи лучше и не ждать ...
А то какую то пакость ещё подсуните...
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ну прекрасно. вперед и с песней.. как там "мы начинаем кавээн для чего? для кого?"... это из юности "маладого даравания"... только чур - потом не скавчать. ок? потому как резко получите скринами нынешними в потное жадное ..... лицо
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а что термос сам не поехал? послал пацана которого там , в свою очередь, спросят - бабки на ликвидацию привез? нет? ну и ехай отсюда на йух!!! всегда поражался цинизму влады - что то серьезное случится и сразу - туда выехала и работает правительственная комиссия, вроде эта комиссия оживит погибших и быстро построит все пошкодженное!!! лицемеры! зеля, если хочешь быть авторитетным вождем- бери бабло и езжай сам!!!!
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🐷ботам:

Дураку закон не писан,
А совсем наоборот.
Он от мозга независим,
Потому ему везёт
Свет - ученье, кто же спорит?
Не ученье - точно, тьма.
Но дурак не знает горя
От отсутствия ума.
Дурака заставь молиться -
Об пол станет биться лбом.
Пьяный поутру проспится,
Дураку же нипочём.
Мир - театр, все это знают,
Ну а мы - актёры в нём.
Но чаще все напоминает
То ли цирк, то ли дурдом!
🤗
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учись... эпистолярный инвалид

Хто з вас, парахаботские сектанти,

Пад липамі нє нюхав шаурму?
Закройте рота іменем Гідранта!
Вам не кохати Київ як Йому © сеть
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Покорение Закарпатья Ермаком. Начало.
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🐷ботский ответ - "сам дурак!", чего еще от дураков ожидать!
🤣🤣
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Какой гимн у зебеней...таков и ответ...😀
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та там уже три дня посуха... посмотрели L+L с опозданием
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На самолете или вертолете? Какой в этом смысл? Попиарится? Попросите лучше о помощи власть имущие страны может книг подкинут
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Шокирующие последствия правления Порошенко. ВИДЕО, которое перевернет ваше сознание
сейчас главное не дать сбежать государственному преступнику Порошенко и судить его по всей справедливости Закона
За 5 лет правления ненасытного олигарха Петра Порошенко было уничтожено больше деревьев чем за 100 лет до этого.
Организованная преступная группировка, которая после Майдана назвала себя властью, в буквальном смысле уничтожила примерно 30-40% украинских Карпат ради наживы и всего за 5 лет.
Большинство членов банды Порошенко и сам Порошенко имеют виллы в других странах мира. Их дети не живут в Украине, их семьи уже давно граждане других стран. Именно поэтому плевать они хотели на Украину, украинцев и тем более на украинскую природу.
Последствия 5 лет правления Петра Порошенко:
https://ua24ua.net/shokiruyushchie-posledstviya-pravleniya-poroshenko-video-kotoroe-perevernet-vashe-soznanie/
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ты наверное не знаешь, но это все зеленский вырубил, а не порошенко, днем он давал концерты, а ночами выезжал на вырубку деревьев, а теперь пришел на пост президента, чтобы замести свои следы. Но справедливый и честный порошенко не даст ему это сделать, ведь ещё будучи президентом он открыто заявил, что переходит в оппозицию Помічник Зеленського Єрмак відправляється через паводки на Закарпаття - Цензор.НЕТ 1920 Только не сказал конкретно к кому, к лично зеленскому, 73% граждан Украины или ко всем украинским деревьям, которые ещё не успел вырубить зеленский
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а что дармоеды из кабмина делают и местные чинушки
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В Италии из критичных рек выводят много параллельных каналов, ведущих в море. Весной снег в горах тает, но, благодаря каналам, реки не разливаются. Эти каналы даже используют аграрии для полива полей. Через Верону протекает горная река Adige. Она имеет 5 каналов с дамбами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПомощник Зеленского Ермак отправляется из-за паводков на Закарпатье
 
 
 
 
 
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