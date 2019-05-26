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 Враг с начала суток обстреливал позиции ОС в районе Гнутово и Красногоровки, потерь нет, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации дважды с начала суток до 18:00 обстреляли позиции наших подразделений. Огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил, все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Уточняется, что противник вел огонь возле Гнутово (из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Красногоровки (из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

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"Потерь среди украинских защитников нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Враг с начала суток обстреливал позиции ОС в районе Гнутово и Красногоровки, потерь нет, - пресс-центр 01

Напомним, 25 мая враг 6 раз обстрелял позиции ВСУ, потерь нет, один оккупант ранен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128951
 
 
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С точки зрения командования может. Быть и нет. Но почему то в т. н. Зоне ООСслишком много самоубийств и неосторожности владения оружием.
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Вы уж как то определитесь с кем воюем на Донбассе. С вооружёнными силами РФ, тогда почему мы обеспечиваем агрессора сотнями миллиардов долларов поставляется газ, нефть и прочее в Европу. Или воюем и торгуем одновременно?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг с начала суток обстреливал позиции ОС в районе Гнутово и Красногоровки, потерь нет, - пресс-центр
 
 
 
 
 
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