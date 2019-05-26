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Все про:авиация (1792) украинский язык (675) авиасообщение (448) лоукост (114) Ryanair (80)

 Крупнейший лоукостер Европы, Ryanair, запустил украиноязычную версию сайта

Сайт ирландского лоукостера Ryanair добавил украинский в перечень языковых версий на сайте.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.

"А теперь к новостям инфраструктуры 😉 Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык - это не только красиво, но и удобно. Спасибо команде Ryanair!" - написал Омелян.

Ирландский лоукостер Ryanair выполнил первый рейс из Украины 3 сентября 2018 года.

В начале мая авиаперевозчик объявил, что Ryanair увеличивает частоту полетов из Украины по 4 направлениям.

Также на Цензор.НЕТ: В аэропорту Таллина изменили написание Kiev на Kyiv. Хельсинки на подходе. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3128949
 
   
 Топ комментарии
 
Тю! А преЗедент УКРАЇНИ!!! Запустив русско язичную версію офіційного сайту. Це щоб кацапи не зверталися до Гугл-перекладача.
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Ви справді Невіруючий? Чи все-таки вірите у Зелену Шмарклю?
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новость про лоукостеры, а у соевой ботофермы зуд на зеленского не прекращается Крупнейший лоукостер Европы, Ryanair, запустил украиноязычную версию сайта - Цензор.НЕТ 405
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Слава богу хоч не про зеленського новина.
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Слава томосу, тепер наші пенсіонери почнуть "планировать путешествие в ЕС")) Крупнейший лоукостер Европы, Ryanair, запустил украиноязычную версию сайта - Цензор.НЕТ 1790 Крупнейший лоукостер Европы, Ryanair, запустил украиноязычную версию сайта - Цензор.НЕТ 5936
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Ви справді Невіруючий? Чи все-таки вірите у Зелену Шмарклю?
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Без сумніву, бо в кожної бабушкі є смартфон. Страна в смартфонє.
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Ваші пєнсіонєри в тайгу за ВАЛЄЖНІКОМ путєшєствуют...
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Тю! А преЗедент УКРАЇНИ!!! Запустив русско язичную версію офіційного сайту. Це щоб кацапи не зверталися до Гугл-перекладача.
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що б його розуміли 50% з 73,22 % його електорату.
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новость про лоукостеры, а у соевой ботофермы зуд на зеленского не прекращается Крупнейший лоукостер Европы, Ryanair, запустил украиноязычную версию сайта - Цензор.НЕТ 405
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ну, если они на окладе, то за этот месяц им ещё заплатят
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Ты шо? Україна = супсідіі, зарплата 4000 евро і дешовий газ
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Не час. Не час зарплатні 4000 євро. Спочатку треба всіх жителів зробити вчителями.
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А як же з вчительками?
Знов гендерна дискримінація?
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Зато дубль сайта Квартала 95 https://www.president.gov.ua/ обзавелся руснявой версией... Крупнейший лоукостер Европы, Ryanair, запустил украиноязычную версию сайта - Цензор.НЕТ 3367
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та ще й до того малоєврей....
Навряд шо з нього вийде справжній жидобандерівець...
А жаль....
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Такого не було навіть при овочу.То що, "патріотики" доморощені?чому не чути аплодисментів, овацій і дифірамбів? Чому так встидливо щамовчуємо чергове досягнення! Русскоящічная версія сайту додасть до пенсій мінімум 1000 баксів
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Це задля того щоб росiйськомовнi щелепи теж розумiли Укази президента
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Вот это твой удел, с кацапами общаться.
Та и сущность твоя там в посте выше тоже подтверждается
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вовчка принижує державу і тебе це ані краплини не хвилює..
тюфяк і простофіля..
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Чому ж не хвилює?- Його це приємно хвилює.
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ми вже тиждень обговорюємо..
ти пропустив ?
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что ты там с кацапами обсуждаешь, я пропустил. Вкратце можно？
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А она должна с тебе подобными зебилами обсуждать?
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з тобою ми теж обговорювали..
дуже добре, що ти нарешті визнав свою політичну орієнтацію.. я ні на краплиночку не сумнівалась..
якщо підзабув, то форум тоб і допоможе пригадати - дєрзай.
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Будешь Ксению обижать - тебя кацапы побьют. Но не на форуме, а в реале. Будешь потом кричать: а меня за шо?
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Для людей з проблемами ідентифікації і філологічного аналізу - новина про мову
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якый молодэць омелян...главное успеть себе в актив записать...
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помнится, когда я летел из Севильи в Рим и не смог сам заранее распечатать посадочный, то эта уважаемая компания взяла за распечатку посадочного 30 евро-)
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Дык, они так со всеми зебилам поступают.
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А в сайту президента України з'явилася російськомовна версія!
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Осталось украиноязычную версию президента выбрать...
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это говорит русоязый вол, прикольно😀
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Я не должностное лицо, но тебе зебилу простительно такого не понимать.
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Таки да!Теперь не буду пользоваться англоязычной версией сайта.
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Ну если он работает в Украине, это естественно. В чем новость?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКрупнейший лоукостер Европы, Ryanair, запустил украиноязычную версию сайта
 
 
 
 
 
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