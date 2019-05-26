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Все про:Закарпатье (1573) паводок (130) убытки (183) ущерб (76)

 Убытки от паводка на Закарпатье превышают 150 млн гривен

Ущерб в результате паводка, который начался на Закарпатье 21 мая и продолжается до сих пор, превысил 150 млн гривен. Паводок признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предварительно классифицировала паводок в Закарпатье как чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

Согласно предварительным данным, ущерб от стихии водному хозяйству составил около 100 млн грн, а частному сельскому хозяйству - около 50 млн грн.

По данным пресс-службы, в воскресенье в ОГА под председательством и.о. председателя Ярослава Галаса состоялось внеплановое заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Рассматривался единственный вопрос - прохождение паводка и ликвидация его последствий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал указ о мерах по преодолению последствий паводка в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

"Стихийное бедствие коснулось 94 населенных пунктов в десяти районах Закарпатья. Паводковая волна окончательно еще не покинула область, более того, на следующей неделе - во вторник и среду - прогнозируются ливни, которые могут вызвать новые подтопления локального характера. Однако уровень воды в реках, протекающих в зонах риска, начал снижаться", - шла речь на заседании.

Отмечается что о точной сумме нанесенного ущерба можно будет говорить после документирования всех поврежденных объектов. Но, согласно предварительным данным, для ликвидации последствий паводка только управлению водных ресурсов необходимо около 100 млн грн.

Также на Цензор.НЕТ: На Закарпатье подтопленными остаются 288 домохозяйств и 1045 га сельхозугодий, - МВД

Речь идет о гидротехнических сооружениях, берегоукреплении, дамбе и тому подобном. Кроме того, примерные убытки сельскому хозяйству в частном секторе (подтоплены тепличные хозяйства Иршавского и Виноградовского районов) ориентировочно превышают 50 млн грн. Эти цифры будут уточняться в процессе работы комиссий, которые подсчитывают причиненный ущерб.

Источник: https://censor.net.ua/n3128948
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо Петру Алексеевичу. Природа не выдерживает, вот от чего паводки.
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За 5 лет правления ненасытного олигарха Петра Порошенко было уничтожено больше деревьев чем за 100 лет до этого. Организованная преступная группировка, которая после Майдана назвала себя властью, в буквальном смысле уничтожила примерно 30-40% украинских Карпат ради наживы и всего за 5 лет.
https://elise.com.ua/2019/05/26/shokiruyushhie-posledstviya-pravleniya-poroshenko-video-kotoroe-perevernet-vashe-soznanie/
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марадер спилил лес а теперь -последствия
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Спилите вообще весь лес, чтоб вас уже смыло к чертям собачьим.
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Да там того леса уже почти не осталось, весь уже у Европи))
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Ты дебил. Пилит и гонит в европу лес не простой смертный, а жлрбы киевские(бизнесмены). А месные страдают. Дрова на зиму даже не заготовишь - штраф. А вагоны на запад едут
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Д, именно киевляне с бензопилами и на 66х, колоннами едут лес пилить. А местные - просто розовые пони. Збитки від паводка на Закарпатті перевищують 150 млн гривень - Цензор.НЕТ 7665
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Лес важен, но не всегда спасает. В Сибири и северном Китае дохрена леса было в 2013-м.

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***** должен пройти- по воде, аки посуху Збитки від паводка на Закарпатті перевищують 150 млн гривень - Цензор.НЕТ 4474
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Люди считают убытки от паволка, а президент в жюэто время фиглярствует на сцене со своей офшорной самодеятельносьютью "Квартал 95". ЗеДауны, вы хотб понимаете, что покупая билет на это зрелище вы кормите пенсионеров острова Кипр?
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Ну президент Пьетя приехал бы на Закарпатье, грозно постучал кулачком и поговорил минут 30 про все подряд. Помогло бы?
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Петручо не президент, или ЗеДауны не в курсе? Вот я вижу Вы не в курсе?
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Так что бы сделал Хряк, ******* ответят?
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Основное требование это посадить Хряка, а не тарифы.
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Чтобы переобуться, надо сначала обуться. А ну-ка, "оппа" порохатая, расскажи как люди голосовали за Зе ради снижения тарифов?
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а если окажется,что сажать не за что,что то все была лапша на уши-то и фиг сними ,с тарифами?
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Ты реально старый, судя по высказываниям, но вообще не солдат, а реально "зольдат"
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Зеленський тварь, що ти робиш? Навіщо Україну продаєш? Ліси та бурштин? Хоча стоп- це не він, це європеєць відправляє до цих пір ліс жити по європейському до Європи, ну і заробітчан таки. Ану всі нумо хором Дякуємо! Нас розумних 25%! Це ми!
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чувак, не панікуй - у липні 21-го буде розпал жнив...чи будемо з хлібом, вистачить паливно-мастильних матеріалів для цього....чи доведеться все для фронту віддати, задля перемоги...
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Я прихильник Саакашвілі взагалі, так ти тоже чувак виходить? Чи навіть ляшковець не дай боже!
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Зебени уже потные ладошки потирают...первый джекпот...есть с чего украсть...
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Після пєті енд компані не красти, а повертати потрібно.
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йди в сраку, болтом на піаніні вистукувати
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Видно в тебе є сумніви? Не задовольнив тебе чувак? Буває.....
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Каким боком Петя к ворам сидящим сейчас на Банковой?
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Ви маєте на увзі всіх тих що він призначив? Ну не знаю..... давайте візьмемо хочаб матіоса, чи луценка, чи коболєва, чи його друзів ..... прізвища називати не буду. Він не причому. Він білий і духмяний.
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Я имею в виду всю воровскую зеленую мразь назначенную зебень..багдана с компанией... на которых клейма негде ставить
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Не кажи гоп поки не перескочеш. Давай просто згадаємо матіоса...давай згадаємо одного з засновників ПР, прізвище починається на П, хомчак, я його ненавиджу як і авакова як і луценка, як і лукаш з бондаренчихою. Ще питання?
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Зачем что то вспоминать? Если на Банковой сейчас сидит доверенное лицо кили азирова в борьбе с коррупцией?
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Ти в моєму обличчі шукаєш ворога, це твоє право. Шукай далі. Я розумію що- путін *****, рашка це країна агресор, і я ніколи не буду миритися з рашкою та хєрньою з ордло. Все.
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Ты лично...мне фиоолетов у крапинку...поверь...
Речь идет о товаришЧе богдане...с сотоварищами...
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То бишь капусту в огороде зебеня назначил...козла..😀
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Ну не ображайся так, кожна робота важна.поплач.
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НБУ: Українці заплатять $300-400 млн за розпуск Зеленським Верховної Ради
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook
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Так тож украинцам...а Беня с зебянями в накладе не останутся...карманчики свои набьют...
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Спасибо Петру Алексеевичу. Природа не выдерживает, вот от чего паводки.
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За 5 лет правления ненасытного олигарха Петра Порошенко было уничтожено больше деревьев чем за 100 лет до этого. Организованная преступная группировка, которая после Майдана назвала себя властью, в буквальном смысле уничтожила примерно 30-40% украинских Карпат ради наживы и всего за 5 лет.
https://elise.com.ua/2019/05/26/shokiruyushhie-posledstviya-pravleniya-poroshenko-video-kotoroe-perevernet-vashe-soznanie/
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Когда в стране правит быдло

Стекло на мосту покрылось трещинами и "паутинками" В ночь на 26 мая вандалы снизу расстреляли из нарезного оружия новый стеклянный пешеходный мост, открытие которого состоялось вчера в Киеве.
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Попёрли скинув лапти господа. А я и не сомневался, что этот сброд зебнявых всю страну расстреляет из мусорских макаровых.
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Вандалы долбанные -- найти и пусть платят плюс уголовное дело !!!
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Оно сбежало от санитаров под лестницу и строчит свои зебильные чахотки. Ничо, изловят и посадят на бутылку
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Він там і працював санітаром. Марш в палату! За тобою вже жіріновський туже!
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Что значит: Ущерб водного хозяйства?
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русла, дамби, греблі, канали, мости, кладки та таке інше
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То есть все то, на что они не особо тратились ранее?
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кто там сейчас вместо москаля будет бюджет распиливать?
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бурбака с пэтей за причендалы повесить, это они лес ввиде дров вывезли закордон
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взято звідси https://franz-maser.livejournal.com/42007.html

Наводнение на Закарпатье. Затоплены огромные территории,погибли люди, уничтожен урожай, нанесен огромный материальный ущерб. Со всех щелей Зе несется истошный вой "Что он мог сделать? Это не он вырубил леса !" Да не он. Леса в Карпатах вырубают лет сто уже. И наводнения там явление почти ежегодное. И вопрос не в том, что он мог сделать, вопрос в том, что он ДОЛЖЕН был сделать.
На столе Зеленского еще 29 числа лежала бумага в которой четко и ясно говорилось что местная ГСЧС не сможет самостоятельно справится с масштабами нынешнего наводнения. Но бумага прочитана не была. ни 20, ни 21, ни 22, ни 23. Президент Зеленский банально ленивый и не приученный к регулярному распорядку человек, появляющийся на рабочем месте к десяти утра. Регулярные, рутинные обязанности вызывают у него отвращение. Он был занят другим. "Мы хотим сделать страну в смартфоне", - Зеленский. Конечно это ему ближе. В смартфоне не бывает наводнений.
И даже это не страшно. Страной правит не президент. Страной правит созданная им структура. Вот только беда состоит в том, что структура созданная Зеленским - его точная копия.
Вторым человеком который обязательно должен был отреагировать является глава администрации Президента должность которого занимает г-н Богдан.. Согласно правилам, уже утром 21 мая Богдан должен был уведомить Президента о наличии не визированных документов на его столе и получить указание о работе с ними. Но Богдан был занят. Он с упоением объяснял всему миру что закон о люстрации на него не распространяется, попутно пытаясь удалить из реестра минюста свою фамилию из списка люстрированных чиновников.
Структура МВД и министр Аваков должны были срочно найти Президента и уведомить о ситуации. Это ее прямая обязанность. Но Авакова нет. Кстати, где он?
22 мая страна обрела секретаря РНБО в лице Данилюка. Фигура на этой должности просто трагикомичная. Человек прекрасно знающий все нюансы финансовых приливов и отливов, но видевший реальное наводнение только в своей шестикомнатной квартире после затопления . Сводки ГСЧС кучкой лежали у него но прочитаны не были.
23 мая Президент Украины Владимир Зеленский позвонил исполняющему обязанности главы Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Галасу
24 мая Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №325/2019 Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей.
А теперь ответ на вопрос что ДОЛЖЕН был сделать Президент.
20 - объявление ЧС, подъем по тревоге специализированных инженерных подразделений для укрепления береговых линий в района вероятного подтопления.
переброс вертолетного подразделения МВД для мониторинга ситуации и спасательных работ в зоне подтопления.
Подъем воинских частей и техники для эвакуации населения.
21 вывод саперных подразделений для мониторинга дамб, водоотводов.
Начало эвакуации населения, разворачивания мест размещения эвакуируемых.в местах недоступных наводнению.
Распечатывания НЗ продовольствия и медикаментов.
Ничего этого сделано не было. Результат 3 погибших 11 пропавших без вести, огромные материальные убытки.
Все это абсолютно четко попадает под ст.367 Уголовного кодекса Украины п.2 от двух до пяти. «Служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, или государственным либо общественным интересам, или интересам отдельных юридических лиц»
С чем мы г-на Зеленского и поздравляем.
Для тех у кого "он только пришел". Закон не делает исключений по сроку пребывания на должности. В момент когда президент берет в руки удостоверение - он отвечает за свои действия полностью.
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Правда..
Регіон потопає, а допомоги від держави немає..
Взагалі тиша..
А це просто ЗЕ питанням не цікавився
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