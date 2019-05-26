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Все про:ДТП (5563) пожар (3541) Польша (4771) украинцы (2955) туристы (11)

 Автобус "Киев - Прага" сгорел дотла в Польше

Прошлой ночью на трассе в Польше сгорел автобус, следовавший из Киева в Прагу. В салоне находились 70 пассажиров, они не пострадали.

Огонь был такой силы, что прожег дыру в дорожном покрытии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.

Пожар начался около часу ночи, между Краковом и Катовицами. Огонь возник в отсеке, в котором расположен двигатель, после чего охватил весь салон.

По словам сотрудника таможни Краковской дорожной комиссии, автобус принадлежал украинскому перевозчику.

"В салоне находились 70 граждан Украины, все они были эвакуированы из автобуса, и ни с кем ничего не случилось", - сообщил сотрудник таможни

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Эвакуированные пассажиры были доставлены на стоянку МОТ (комната обслуживания пассажиров), где им был предоставлен запасной транспорт.

В результате пожара автобус сгорел полностью. Огонь был такой силы, что выжег дыру в дорожном покрытии. Движение в направлении Катовице затруднено. Полностью его можно будет восстановить только после ремонта дорожного покрытия.

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Автобус Киев - Прага сгорел дотла в Польше 01
Автобус Киев - Прага сгорел дотла в Польше 02
Автобус Киев - Прага сгорел дотла в Польше 03

Источник: https://censor.net.ua/n3128947
 
   
 Топ комментарии
 
Конечно .Если бы свинарчуки не воровали ,то никто бы в Польшу не уезжал.
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Ничего страшного, Омелян уже достраивает гиперлуп Украина - Польша.
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Ничего страшного, Омелян уже достраивает гиперлуп Украина - Польша.
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Не гони. Гиперлуп давно работает. Я два дня назад ездил, из Украины в Венгрию всего за 15 минут
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Ага ))) Только туда дороже, чем обратно ))
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я и не сомневался, что пришла эпоха аварий пожаров отступлений и поражений Упыри притянули с собой тяжёлую карму на всю Украину
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Alex Rozhenko. Х**ло уже потушил все пожары в Сибири. (Забил 10 шайб и один х** на пожары в Иркутской обл).
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**********, зрозумійте нарешті- твій бох труп, а ви личинки на ньому.
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Зрозумій, що ваш зелений бох довго не протягне і стане трупом.
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Саакашвілі? Чи ти алі забувся за кого я? Чи ти не алі?
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Саакашвілі збитий льотчик і бєнє він не потрібний. Та і пам'ять мене не підводить, але ти більше ненавидиш Порошенка і погодився на цю зелену нікчему.
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Мова про бєню? Я голосував не за зеленського , а проти порошенка. Тобі нагадати пости про блокування торгівлі на крові? Я нічого не забув і не забуду нажаль......
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Що будеш робити, якщо при дефолті та слабенької армії путін почне наступ? Совість не буде турбувати?
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Тебе в армію призву, якщо не втечеш.
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А я і так на армію працюю, до того ж у мене вже пристойний вік. Тому ти від мене тікати будеш.
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Конечно .Если бы свинарчуки не воровали ,то никто бы в Польшу не уезжал.
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Ниче счас Беня дефолт обьявит и воровоть не будут, так как нечего воровать будет Автобус "Київ-Прага" згорів дотла в Польщі - Цензор.НЕТ 1649
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Так нет ни единого доказательства кроме болтовни купленного журналюги. Никто даже дела не заводил, потому что нет состава преступления.
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Та нах ти пороха сюди приплітаєш, він ще за іловайськ та дебальцеве не відповів.
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перевозчику повезло, что никто не погиб, отделается легким испугом и материальными потерями
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Перевозчик решил сьэкономить на транспорте,получилось все как и должно быть,старьё надо утилизировать вовремя
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"В результате пожара автобус сгорел полностью."
"Полностью его можно будет восстановить только после ремонта дорожного покрытия. "
слов'ян би вам трохи в редакцію...
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Вырвано из контекста. Речь шла о восстановлении движения - в предыдущем предложении.
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Як задовбали ці євробляхи! А от порошенківсько- свинарчуківський Богдан не згорів би! Бо його за кордон не випускають. Воно по Україні людей як тварин возить. Вибачте за правду.
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Спитай у южаніної. Питання не по адресу.
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ну не хотят негодяи работать за еду и жкх = негодный народец свинам попался Автобус "Киев - Прага" сгорел дотла в Польше - Цензор.НЕТ 4648 Автобус "Киев - Прага" сгорел дотла в Польше - Цензор.НЕТ 4648
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Да вообще офигели. Гонятся за длинным злотым. Ну ли кроной-форинтом
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...а если все получится, как запланировал Бабломойский, зеленые будут расплачиваться контрамарками на квартал 95...
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Если сгорел на магистрали А-4,будут бешеные заторы.
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Казав Зеленський що на дронах треба мандрувати, не послухались.
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Стрелок
Когда в стране правит быдло

Стекло на мосту покрылось трещинами и "паутинками" В ночь на 26 мая вандалы снизу расстреляли из нарезного оружия новый стеклянный пешеходный мост, открытие которого состоялось вчера в Киеве.

Автобус "Київ-Прага" згорів дотла в Польщі - Цензор.НЕТ 4735
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Пишуть, що за кілька днів все відремонтують.
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Стекло на распиаренном Кличко мосту треснуло не простояв и суток.
Зато Виталя заработал минимум 200 000 000 гривен себе на выборы.

Автобус "Київ-Прага" згорів дотла в Польщі - Цензор.НЕТ 9053
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Рашистські гамзєлі продаються вільно в Україні. Мать зеленський винуватий. Да **********?
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Мабуть це туристичний автобус. Є такі екскурсії за маленькі гроші, а потім автобуси ламаються🤔
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В кінці 2018 року доця на такому автобусі в Альпах застрягла. Чекали кілька годин нового автобуса.
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На немецких автобанах куча сгоревших пятен от легковых машин. ну просто очень много.
Мы даже видели как горит нулячее ауди, а немецкая пара стоят и смотрят на свою машину.
Так что любое транспортное средство может загореться, даже украинский автобус.
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Головне що народ не тягнув свої сумки з валізами як кацапи..тому і всі живi здорові залишилися
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Як правило у людей не більше 10 кг вантажу, бо потім повертаються лоукостом.
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Може бути...Але все рiвно ненавиджу кацапiв ) Автобус "Київ-Прага" згорів дотла в Польщі - Цензор.НЕТ 1693
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАвтобус "Киев - Прага" сгорел дотла в Польше
 
 
 
 
 
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