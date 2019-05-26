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Все про:взрыв (4269) Днепропетровщина (1356) машина (10)

 "Проснулся от взрыва", - машину бывшего чемпиона мира по кикбоксингу взорвали в Павлограде

Около 3 часов ночи в центре Павлограда взорвалась машина бывшего чемпиона мира по кикбоксингу Рамиля Ахмедова. Соседи говорят, что возле автомобиля крутился какой-то человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Павлоград.dp.ua.

Рамиль Ахмедов - известный в городе спортсмен, многократный чемпион мира по кикбоксингу. Он также является заместителем директора спортивно-оздоровительного комплекса "Центр".

"Проснулся от взрыва. Соседи видели, как возле машины "крутился" какой-то человек. Скорее всего, использовали гранату или детонатор", - предположил Ахмедов.

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Спортсмен вызвал полицию и спасателей. Полицейские зафиксировали факт и собираются просмотреть видео с камер наблюдения.

Машина - Honda Accord - восстановлению не подлежит.

Проснулся от взрыва, - машину бывшего чемпиона мира по кикбоксингу взорвали в Павлограде 01
Проснулся от взрыва, - машину бывшего чемпиона мира по кикбоксингу взорвали в Павлограде 02

Источник: https://censor.net.ua/n3128945
 
 
 Топ комментарии
 
а полиция составляла админпротоколы за незаконный митинг несовершеннолетних ривненчан
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это хозяин выбежал - весь в пене! пока бегал вокруг - всю пену растерял
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А копать янтарь законно? Или ВСЕ СБУшники должны были караулить машину в Павлограде?
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А в это время отряд сбушников гонялся за копателями янтаря,а батальон полицаев отбирал у предпринимателя заправку.
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а полиция составляла админпротоколы за незаконный митинг несовершеннолетних ривненчан
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А копать янтарь законно? Или ВСЕ СБУшники должны были караулить машину в Павлограде?
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Машину взорвали - это значит у группы людей имеется доступ до взрывчатки,имеется специалист по собиранию ву,эти устройства они готовы применять где им вздумается.Желаю что бы мимо следующей взорванной машины проходила вся твоя семья,а на их похоронах ты сам себя успокаивал - зато все копатели янтаря обезврежены и посажены.
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Дурень...сейчас элементарно собрать любое Ву даже школьнику,достаточно иметь доступ к интернету.К твоему сведению там конструкций столько,сколько ты слов не знаешь.А желать кому-то оказаться рядом со взрывающийся машиной это по меньшей мере мерзко.
Вопрос в другом...то что этот"спортсмен" по совместительству бандюган что-то не поделил с такими же как он-это да,тут менты промахнулись,да и соседи без особого энтузиазма видели кого о возле машины,видать и соседям этот "спортсмен" не в камельфо както.
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это хозяин выбежал - весь в пене! пока бегал вокруг - всю пену растерял
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пейте пиво пенное, будет морда здоровенная, вот почему коалиция такая круглолицая "Проснулся от взрыва", - машину бывшего чемпиона мира по кикбоксингу взорвали в Павлограде - Цензор.НЕТ 2317
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ноунейм решил получить страховку за корыто, которое невозможно продать
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беня против палестинцев первый сезон...
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Ну що тут сказати? Постарайтеся жити так щоб ніхто не захотів підірвати ваше авто. "Проснулся от взрыва", - машину бывшего чемпиона мира по кикбоксингу взорвали в Павлограде - Цензор.НЕТ 9179
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Невже в Павлограді немає гаражів, або автостоянок під охороною?
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Ты в Днепре живешь? куева туча машин ночью во дворах стоит ночью.
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ну рейдеру тачку подорвали - эка невидаль "Прокинувся від вибуху", - машину колишнього чемпіона світу з кікбоксингу підірвали в Павлограді - Цензор.НЕТ 3957 "Прокинувся від вибуху", - машину колишнього чемпіона світу з кікбоксингу підірвали в Павлограді - Цензор.НЕТ 3957
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"Раміль Ахметов - відомий в місті спортсмен..." А може відомий рекетир?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Проснулся от взрыва", - машину бывшего чемпиона мира по кикбоксингу взорвали в Павлограде
 
 
 
 
 
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