 "Проснулся от взрыва", - машину бывшего чемпиона мира по кикбоксингу взорвали в Павлограде

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Павлоград.dp.ua.
Рамиль Ахмедов - известный в городе спортсмен, многократный чемпион мира по кикбоксингу. Он также является заместителем директора спортивно-оздоровительного комплекса "Центр".
"Проснулся от взрыва. Соседи видели, как возле машины "крутился" какой-то человек. Скорее всего, использовали гранату или детонатор", - предположил Ахмедов.
Читайте на Цензор.НЕТ: На Луганщине в отделении Приватбанка мужчина подорвался на гранате, пытаясь бросить ее в полицейских (обновлено)
Спортсмен вызвал полицию и спасателей. Полицейские зафиксировали факт и собираются просмотреть видео с камер наблюдения.
Машина - Honda Accord - восстановлению не подлежит.
Вопрос в другом...то что этот"спортсмен" по совместительству бандюган что-то не поделил с такими же как он-это да,тут менты промахнулись,да и соседи без особого энтузиазма видели кого о возле машины,видать и соседям этот "спортсмен" не в камельфо както.