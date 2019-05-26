 "Их штампуют на потоке", - в МИД РФ отреагировали на слова украинского дипломата о "гамбургских" санкциях

Свою позицию Захарова озвучила российскому изданию "РБК", сообщает Цензор.НЕТ.
"Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке", - заявила она.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Россия не начнет выполнять решение Международного трибунала ООН об освобождении украинских моряков, Киев будет добиваться введения против Москвы новых - "гамбургских" - санкций.
Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.
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МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.
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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.
---Однако трибунал не потребовал от России закрыть судебное расследование по делу о задержанных моряках. "Суд не считает необходимым требовать от России приостановки разбирательств по уголовным делам в отношении 24-х задержанных украинских моряков", - заявил председатель Пак Чжин Хён.
Им грозит до шести лет тюремного заключения, в случае, если они будут признаны виновными.
Трибунал также призвал обе стороны избегать действий, которые могли бы привести к обострению ситуации в Керченском проливе.
Ну шо трибунал призвал немедленно ? Призвал.В кремле очередной раз положили и моряки будут сидеть и до суда и осле суда
Возвращается, а чемодан - тю-тю! Заяц: "Звери! Отдайте чемодан!", а в
ответ - тишина. Заяц опять: "Звери! Отдайте чемодан, а то будет, как
вчера!" Медведь мнется, потом подходит к зайцу и говорит: "Зайка, а что
было вчера?" Заяц, вцепившись в чемодан: "А вчера мне его не отдали."
Россия сасмая большая страна мира которая по размеру больше США и Ес вместе взятого б?
голосів. Голодомор 32-33 рр.
ІНСТРУКЦІЯ ТА ПЕТИЦІЯ ТУТ:
https://peaceinukraine.livejournal.com/4282887.html