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Все про:МИД РФ (1227) моряки (759) санкции (7381) Захарова (184)

 "Их штампуют на потоке", - в МИД РФ отреагировали на слова украинского дипломата о "гамбургских" санкциях

Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Украина собирается добиваться введения против РФ новых санкций, если та не отпустит моряков.

Свою позицию Захарова озвучила российскому изданию "РБК", сообщает Цензор.НЕТ.

"Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке", - заявила она.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Россия не начнет выполнять решение Международного трибунала ООН об освобождении украинских моряков, Киев будет добиваться введения против Москвы новых - "гамбургских" - санкций.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ельченко - России: "Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН!"

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Также на Цензор.НЕТ: Суд разрешил задержать 15 российских военных, в том числе 4 генералов, в связи с агрессией в Керченском проливе. ИНФОГРАФИКА

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3128944
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, у тєбя она прям Васіліса Прєкрасная.
Надо бліже к орігіналу:
"Їх штампують на потоці", - в МЗС РФ відреагували на слова українського дипломата про "гамбурзькі" санкції - Цензор.НЕТ 1827
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Самое главное, чтоб рашке зарпретили по всему миру заходить в порты и воды других стран рашковским кораблям и проходить Басфор, это будет лучше любых санкций!!!
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Почему США 5 год не могут разгромить армию Сирии?Почему США 25 лет ганяет пастухов в афганистане так нехера там и не добившись? Не переоценивай силу этих шавок
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Потому что дурачок США не воюет с народами а воюет с бандитами которые их захватили и держат как в тюрьме
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Почему США 5 год не может победить бандитов в Сирии? В ираке и Ливии у них это быстро получилось)
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они не должны там никого побеждать потому что они этим странам не обьявляли войну а бандитов там должны победить спецслужбы и полиция этих стран за исключением Сирии там они охотились за ИГИЛ
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Я с тобой согласен, но ты зря ты зря горячишься, и доказываешь очевидные вещи. Местная упоротая публика тебя читать не станет, а просто заспамит. Или проснётся Админ, и тебя в добавок заблокирует на три дня.
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Речь идет об Армии Ассада
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"их штампуют на потоке" я все вынюхать не успеваю! "Їх штампують на потоці", - в МЗС РФ відреагували на слова українського дипломата про "гамбурзькі" санкції - Цензор.НЕТ 1596
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Читайте полностью все материалы,а не те ,что Вам импонируют. --

---Однако трибунал не потребовал от России закрыть судебное расследование по делу о задержанных моряках. "Суд не считает необходимым требовать от России приостановки разбирательств по уголовным делам в отношении 24-х задержанных украинских моряков", - заявил председатель Пак Чжин Хён.
Им грозит до шести лет тюремного заключения, в случае, если они будут признаны виновными.
Трибунал также призвал обе стороны избегать действий, которые могли бы привести к обострению ситуации в Керченском проливе.
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Да не надо ничего читать и так все понятно.Будет так как Кремль хочет

Ну шо трибунал призвал немедленно ? Призвал.В кремле очередной раз положили и моряки будут сидеть и до суда и осле суда
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Слово ОТПУСТИТЬ - КЛЮЧЕВОЕ ! ТРЕБУЕТ ОТПУСТИТЬ! Ты флажок смени на флаг ********* !
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Ну и как отпустили?
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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А тех 8 что на днях захватили еще не требуют через трибунал вернуть?
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Требования этих трибуналов и визги напоминают мне анекдот бородатый:
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Заяц заходит в трамвай, ставит чемодан и идет платить за проезд.
Возвращается, а чемодан - тю-тю! Заяц: "Звери! Отдайте чемодан!", а в
ответ - тишина. Заяц опять: "Звери! Отдайте чемодан, а то будет, как
вчера!" Медведь мнется, потом подходит к зайцу и говорит: "Зайка, а что
было вчера?" Заяц, вцепившись в чемодан: "А вчера мне его не отдали."
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Да,тупой анекдот и ты тоже очень тупой ,чванливый и самоуверенный кацап...
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Ку да уж мне до тех у кого президент клоун членом на рояле за деньги играет
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у тебя президент клоун а у нас бывший медиа магнат
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По сравнению с Путиным даже Хозяин вашего еврейского мальчика игравшего на потеху публике куем на рояле - Коломойша нищеброд подзаборный
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И что? Ты что учитель что мои ошибки считаешь?
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Закономерность. Если малограмотный, значит - обитатель страны-помойки.
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Ну его же не зря называют "Обиратель Емель руцких".
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Клоуном был Юрий НИКУЛИН и в цирк было билетов не достать!
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Сегодня у ХРОМОСОМНОГО БУДЕТ ПОСТНЫЙ ДЕНЬ ОСТАВЛЮ ЕГО БЕЗ БОЯРЫ!!!
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вся вата петушня гамбургская "Їх штампують на потоці", - в МЗС РФ відреагували на слова українського дипломата про "гамбурзькі" санкції - Цензор.НЕТ 7279 со своим главным петухом
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Вы уже получилитмильярды присужденные великим Королевским судом с Газпрома? 2 год пошел) Сколько лет РФ будет требования этого морского трибунала выполнять?)
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ты что думаеш путинский режим будет существовать 1000 лет - за все придется ответить не переживай - безнаказанность порождает беспредел и за сбитый бинг придется ответить и за искуственные войны в Азербайджане Грузии Украине и Молдове тоже придется ответить и ты сам прекрасно знаеш кому
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Так и вы ж не вечные.Достаточно того что в ближайшие 5 лет никто ни за что не ответит.А что там будет через 5 лет - одному богу или Путину ведомо.Может и Европы и США уже никаких не будет
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одному богу или Путину ведомо - ты полный кретин мне даже не интересно с тобой вести дискуссию ты уже возомнил путина богом? иди лечись пока не поздно
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От Путина зависит Судьба всего этого региона.Для вас он и отец и царь и бог
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Уважаю - он же наш Президент. Если я не буду уважать нашего президента я не буду уважать себя. Путин в верном направлении движется
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русский, в стране-помойке не бывает президентов. У вас либо сцарьки, либо фюреры.
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защеканец

Россия сасмая большая страна мира которая по размеру больше США и Ес вместе взятого б?
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Это большая страна-помойка между Украиной и США. Там обитают дикие племена русни.Они поклоняются своему божку - фюреру *****. И дико стесняются своей зассаной триколорной тряпки. "Їх штампують на потоці", - в МЗС РФ відреагували на слова українського дипломата про "гамбурзькі" санкції - Цензор.НЕТ 1960
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Samaja bolshaja pomoika eto fashistkaja *****-racija roSSija putina Xy*la "Їх штампують на потоці", - в МЗС РФ відреагували на слова українського дипломата про "гамбурзькі" санкції - Цензор.НЕТ 4071
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Если есть справка что ХРОМОСОМА УДАЛЕНА то в подарок ЛЕПЁШКА из КОРОВЬЕВА ГОВНА НО ТОЛЬКО С ЛОПАТЫ!!!
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Volodymyr 25 🇺🇦‏ @st_volodymyr Петиція. Сьогодні останній день. Не вистачає трішечки
голосів. Голодомор 32-33 рр.

ІНСТРУКЦІЯ ТА ПЕТИЦІЯ ТУТ:
https://peaceinukraine.livejournal.com/4282887.html
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Их штампуют на потоке", - в МИД РФ отреагировали на слова украинского дипломата о "гамбургских" санкциях
 
 
 
 
 
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