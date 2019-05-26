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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1487) пикет (578) Ривне (280)

 Зеленский заявил, что полиция расследует причины задержания пикетчиков против него в Ровно: "критики не боюсь"

Президент Владимир Зеленский призвал полицейских не применять мер против политических митингующих, если те не нарушают общественный порядок.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Выяснил ситуацию с якобы задержанием парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ривном. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку", - написал Зеленский.

"Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - подытожил глава государства.

Зеленский заявил, что полиция расследует причины задержания пикетчиков против него в Ровно: критики не боюсь 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция (обновлено)

Напомним, накануне в центре Ривного шестнадцатилетняя девушка и двадцатилетний молодой человек вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция проверит действия сотрудников, доставивших в отделение в Ривном участников пикета за отставку Зеленского

Народный депутат Ирина Геращенко заявила, что "негоже МВД играть в полицию" и сообщила, что готовит запрос в Нацполицию.

Полиция Ривненщины заявила, что проведет служебную проверку.

Источник: https://censor.net.ua/n3128941
 
 
 Топ комментарии
 
Мужик сказал, мужик сделал.
Нарушил закон - иди в отставку..
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Овоч е саме говорив і те саме робив..
Вова ! не грайся в януковоща "Критики не боюсь": Зеленский отреагировал на пикет против себя в Ривном - Цензор.НЕТ 1344
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Интересно а кто проведет служебное расследование по поводу полицаев?И главное на каком уровне принимали такое решение?Неужели 2-а мелких щенка, теперь и есть главные враги Украины?
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Критики не боюсь", - подытожил глава государства.
" Я на неё сру!"
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Герасимов заверил, что в новую партию рошенко будут созывать активную молодёжь.
И вот тебе уже стали появляться молодые, талантивые и голодные лентяи. Возьмите нас в партию, мы тут сейчас пикет против Зе бахнем.
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Критики он не боится... да он её просто НЕ ТЕРПИТ!
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Прокремлёвские боты льют желчь в сторону Зеленского. Пусть своей желчью подавятся.
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порошенко заявил, что он в оппозиции к Зеленскому.медведчук заявил, что он в оппозиции к Зеленскому.Наконец-то, секретный для лохов, гражданский брак двух оппозиционеров узаконили. Ахметов там же.И путин мутит - не поздравляет с победой Зеленского. Еще и сериал "Агента" в россии запретил."Думающие" и "Дякующие", когда купим мозги? Сейчас - скидки.
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Себе купи.Желательно пару порций,одна не поможет.
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Думающие понимают, что мертветчук сказать может что угодно и даже что он создал землю, а Исус был его внебрачный сын. Если это поможет его патрону клоуну набрать еще голосов на парламентских выборах, то он пойдет хоть в оппозицию , хоть в монашки, но земанутые в принципе на мышление не способны, только на анализы.
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Сразу вспомнил слова Путина на убийство Немцова - Убивать было не обязательно, примерно так.
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Проффессор кримінальних наук також критики не боявся і за нього також проголосувало 54% лохторату і все також розпочалось із розгону молоді!!!!
То і де воно тепер?????
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А киевских каштанов не боиться? Какой херой. А перед кадыркой так лебезило и выкручивалось, чмо сыкливое.
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Парашеновская инфо3.14здота "запилила" петицию с требованием присвоить мародеру Порошенко звание героя Украины! Слабовато... я бы еще добавил орден "За взятие Мальдив" и медаль "За отвагу в офшорах"! (С) Страшный Бендеровец

"Критики не боюся", - Зеленський відреагував на пікет проти себе в Рівному - Цензор.НЕТ 2697
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вже немає 75%.
навіть, і 30% вже немає.... за 4 доби.
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Брехня від тупих і злющих порохоботів.
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Вмій гідно програвати свинобот недорізаний.
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"Критики не боюсь" = "Срать я хотел на вашу критику".
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А что так можно теперь?
Что значит "закликаю"?
Если задержание законно, то такие задержания должны продолжаться, тут не может быть указаний "не задерживать. А если незаконно, то должна быть проведена проверка и виновные должны быть наказаны.
Что это за методы работы у нового Президента? Телефонное право?
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Аваков погрожує патріотам... ?
Тобто клон авакова, його дуполиз Ківа.
"Критики не боюся", - Зеленський відреагував на пікет проти себе в Рівному - Цензор.НЕТ 7886
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Вот вам ЗЕленоботы коротко о ЗАДНЕПРИВОДНОМ друге вашего ЗЕ Арсене
https://www.youtube.com/watch?v=uqotWJa8C3Q
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Скатываемся в роиссю. "Ніякого затримання не було" - а що тоді було? Тепер мені озиратися чи немає поруч поліції - бо я вважаю що преЗЕдент - клоун?
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Озирайся , чи нема часом санітарів. Бо тебе скоро на дурку заберуть.
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Затримання - це тимчасовий запобіжний захід, який обирається органом досудового слідства чи органом дізнання в разі нагальної потреби запобігти злочину чи припинити його і який полягає в тому, що особа, яка затримується, позбавляється волі на певний термін.
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Сумно ... ,не з того ви почали ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТ ! Один такий був вже ! Він зараз в РОСТОВІ !
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Президент сам знає що робити.
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"Критики не боюся"-заявив Президент,добавивши "..... але вночі почав впісюватися"
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сцикун-мародер тікає "Критики не боюся", - Зеленський відреагував на пікет проти себе в Рівному - Цензор.НЕТ 6352 "Критики не боюся", - Зеленський відреагував на пікет проти себе в Рівному - Цензор.НЕТ 8635
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подебилы довольны 146-тью рехвормами пэци?
А министром мвд, назначенным коалицией от Блока Панамских Патриотов?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский заявил, что полиция расследует причины задержания пикетчиков против него в Ровно: "критики не боюсь"
 
 
 
 
 
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