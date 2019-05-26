 Зеленский заявил, что полиция расследует причины задержания пикетчиков против него в Ровно: "критики не боюсь"

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Выяснил ситуацию с якобы задержанием парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ривном. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку", - написал Зеленский.
"Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - подытожил глава государства.
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Напомним, накануне в центре Ривного шестнадцатилетняя девушка и двадцатилетний молодой человек вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении.
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Народный депутат Ирина Геращенко заявила, что "негоже МВД играть в полицию" и сообщила, что готовит запрос в Нацполицию.
Полиция Ривненщины заявила, что проведет служебную проверку.
" Я на неё сру!"
И вот тебе уже стали появляться молодые, талантивые и голодные лентяи. Возьмите нас в партию, мы тут сейчас пикет против Зе бахнем.
То і де воно тепер?????
навіть, і 30% вже немає.... за 4 доби.
Что значит "закликаю"?
Если задержание законно, то такие задержания должны продолжаться, тут не может быть указаний "не задерживать. А если незаконно, то должна быть проведена проверка и виновные должны быть наказаны.
Что это за методы работы у нового Президента? Телефонное право?
Тобто клон авакова, його дуполиз Ківа.
https://www.youtube.com/watch?v=uqotWJa8C3Q
А министром мвд, назначенным коалицией от Блока Панамских Патриотов?