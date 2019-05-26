EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  14050  445
Все про:Зеленский (1487) пикет (578) Ривне (284)

 Зеленский заявил, что полиция расследует причины задержания пикетчиков против него в Ривном: "критики не боюсь"

Президент Владимир Зеленский призвал полицейских не применять мер против политических митингующих, если те не нарушают общественный порядок.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Выяснил ситуацию с якобы задержанием парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ривном. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку", - написал Зеленский.

"Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - подытожил глава государства.

Зеленский заявил, что полиция расследует причины задержания пикетчиков против него в Ривном: критики не боюсь 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция (обновлено)

Напомним, накануне в центре Ривного шестнадцатилетняя девушка и двадцатилетний молодой человек вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция проверит действия сотрудников, доставивших в отделение в Ривном участников пикета за отставку Зеленского

Народный депутат Ирина Геращенко заявила, что "негоже МВД играть в полицию" и сообщила, что готовит запрос в Нацполицию.

Полиция Ривненщины заявила, что проведет служебную проверку.

Источник: https://censor.net.ua/n3128941
 
 
 Топ комментарии
 
Мужик сказал, мужик сделал.
Нарушил закон - иди в отставку..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
 
вже й затримування не було??? ясно... - а може то жахливі підлітки напали на нещасних поліцейських???
 показать весь комментарий
 
 
Та ясен-красен "шоколадная", чья же еще? А еще Порошенко сегодня смечь на Мелитополь напустил и ливни в закарпатье организовал! Ну нет от него житья!
 показать весь комментарий
 
 
Та нє, тут сірьйозне дєло, то госдеп мириканський, до бабці не ходи...
 показать весь комментарий
 
Кое-кто хотел показаться демократом, но неожиданно в комментарии зашла жертва ментовского произвола и смешала ему все карты Зеленський заявив, що поліція розслідує причини затримання пікетувальників проти нього в Рівному: "Критики не боюся" - Цензор.НЕТ 5752
 показать весь комментарий
 
 
мдаааа….
дитина - чиста душа та серце.
дитина сказала, хто такий Зеленський.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский ответил на действия полиции, Порох хоть на один протест против него как-то отреагировал? А когда под радой митинг и пикеты были, палаточный городок - ни слова от него, только Аваков разгонял всех направо и налево и порохоботы гнобили протестующих! Зе отреагировал и дал свою оценку, будем смотреть как будет развиваться ситуация дальше!
 показать весь комментарий
 
 
Может про "геноцид" от Пороха уже как-бы пора подзабывать? Как-бы Зеля уже президент...но по прежнему что ни косяк, то "порох", "порох"...)
 показать весь комментарий
 
 
і.... збрехав.
чому?
тому, що то не Зеленський писав.
Зеленський га роялі грає.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порося орпять замутило путинскую подставу , хороший ученик ! Говно от говна -лежит рядом .ПРХ -ПНТ- ПНХ !
 показать весь комментарий
 
 
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 56602 Громадянина України!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пятый президент Украины Петр Порошенко опубликовал в сети пост, в котором показал, как со своей женой Мариной отведал в Киеве Книжный Арсенал в Киеве.

Видео появилось на его личной странице в «Инстаграм». «Лично я предоставляю предпочтение бумажный книгам и рекомендую не ограничиваться электронными. А какие книги читаете вы?», - спросив в украинцев бывший президент.

В комментариях сразу отреагировали, призвав Петра Порошенко покупать больше книг, так как его скоро посадят в тюрьму и там книги ему пригодятся. «Берите! И побольше, чтоб было чем заниматься в тюрьме», «Тюремные книги уже читать начал?», «Правильно, на нарах почитаешь», «Читай, читай... будет чем в тюрьме заняться», «Уже и задницу поджигают, а от корыта не отрываешься», - пишут обозленные украинцы в комментариях под постом бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/305952-berite_i_poboljshe_chtob_bylo_chem_zanimatjsja_v_tjurjme_poroshenko_obratilsja_k_ukraintsam_s_vopros
 показать весь комментарий
 
 
Роман Донік‏ @donikroman
Эй, 73%, вы ж за это голосовали? Чтоб когда ваш ребенок будет стоять на своем, то чтоб сотни утырков травили и оскорбляли вашего ребенка?

Зеленський заявив, що поліція розслідує причини затримання пікетувальників проти нього в Рівному: "Критики не боюся" - Цензор.НЕТ 9372
 показать весь комментарий
 
 
та вже смішно на тебе дивитися, утирок ти мацкальцкій.
 показать весь комментарий
 
 
Соєсосе, хазяїн твій срав на тебе а ти і далі гавкаєш
 показать весь комментарий
 
в цьому весь сенс дегенератів, котрі голосували за термоса.
 показать весь комментарий
 
 
Они достигли своего дна или еще нет?
Просто противно на это смотреть.
 показать весь комментарий
 
 
Немного не в тему, но прикольно:

По истечении крайнего срока для подачи заявок на участие в президентских выборах в Алжире не зарегистрировался ни один кандидат, передаёт УНН, ссылаясь на AFP.

Срок регистрации завершился в полночь субботы.
 показать весь комментарий
 
Это Зеленский виноват что в Ровно такие менты, да?
 показать весь комментарий
 
А шо, ровненские ментывиноваты, шо у нас презЕдентом Зеленского какого-то выбрали?
 показать весь комментарий
 
 
йому просто соромно, тому його й пучить. Зеленський заявив, що поліція розслідує причини затримання пікетувальників проти нього в Рівному: "Критики не боюся" - Цензор.НЕТ 5757
 показать весь комментарий
 
Пучить! А ти як думав? Це його презик... застряло - він не сере... от і пучить...
 показать весь комментарий
 
Даша Коц. Неповнолітня. Вийшла під емоціональним впливом молодого парубка з ним на "пікет". Мусори - є мусори, заточені на репресію громадян. Ситуація банальна і дурнувата. Сама ця неповнолітня не сидить в камері а пише пости у мережі. Тобто реально затримання, так званого, нема. Мусори грубо поводились? Ну так то це теж банально, їх так вчать.

Корочше "проблема" висмоктана з пальця, а кому це треба і вигідно на нового президента "собак навішати" просто користуються ситуацією.
Пшик скоро затухне.
 показать весь комментарий
 
 
ееее ніііі.
ні, зелені, тепер ви не відмиєтеся.
 показать весь комментарий
 
 
Все буде тільки зростати . Проти Зе грають професіонали . Навіть сам Зе ,грає проти себе .
Я не прибічник Зе і Пороха . Але в Зе немає професіоналів .
 показать весь комментарий
 
Женя ти че дурне? Ти хоч почитай в гуглі що таке затримання.. І як воно кваліфікується. Ну а якщо проблема висмоктана, то можна простіше... надавати тобі по пиці і сказати, що ПО ФАКТУ це було БАНАЛЬНО, а в цих діях ніякого злочину немає з-за БАНАЛЬНОСТІ цієї ситуації... Ну а те, що мусора в захист твоєї пики нічого не робили, ну то їх так вчать БАНАЛЬНО... Корочше - проблема не в твоїй побитій пиці, а в БАНАЛЬНОСТІ ситуації, навчанні ментів, ну і як слідство в собаках, яких хочуть повісити на президента, користуючись саме цією БАНАЛЬНОЮ ситуацією. Пика твоя може і стухне, а от ця ситуація - НІ!
 показать весь комментарий
 
Зе, да кто тебе верит???

Верят Политикам, но не клоунам.
 показать весь комментарий
 
Соєсоси - ви реальні долбойоби. Барига ваш пролетів гівно по трубам а ви і далі не заспокоєтесь. Отже барига кинув вам ботярам грошенят щоб ви своїми висерами створювали видимість громадської думки. Та переважній більшості українців 75% насрати на вас і тим більше на рошенка
 показать весь комментарий
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский заявил, что полиция расследует причины задержания пикетчиков против него в Ривном: "критики не боюсь"
 
 
 
 
 
 вверх