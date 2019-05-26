 "Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок", - Зеленский о задержании пикетчиков в Ривном

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Выяснил ситуацию с якобы задержанием парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ривном. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку", - написал Зеленский.
"Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - подытожил глава государства.
Читайте на Цензор.НЕТ: Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция (обновлено)
Напомним, накануне в центре Ривного шестнадцатилетняя девушка и двадцатилетний молодой человек вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении.
Также на Цензор.НЕТ: Полиция проверит действия сотрудников, доставивших в отделение в Ривном участников пикета за отставку Зеленского
Народный депутат Ирина Геращенко заявила, что "негоже МВД играть в полицию" и сообщила, что готовит запрос в Нацполицию.
Полиция Ривненщины заявила, что проведет служебную проверку.
Беней пахнет геморрой,
Зеленский пахнет вазелином,
Соплей зеленой и брехней.
дитина - чиста душа та серце.
дитина сказала, хто такий Зеленський.
чому?
тому, що то не Зеленський писав.
Зеленський га роялі грає.
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 56602 Громадянина України!
Видео появилось на его личной странице в «Инстаграм». «Лично я предоставляю предпочтение бумажный книгам и рекомендую не ограничиваться электронными. А какие книги читаете вы?», - спросив в украинцев бывший президент.
В комментариях сразу отреагировали, призвав Петра Порошенко покупать больше книг, так как его скоро посадят в тюрьму и там книги ему пригодятся. «Берите! И побольше, чтоб было чем заниматься в тюрьме», «Тюремные книги уже читать начал?», «Правильно, на нарах почитаешь», «Читай, читай... будет чем в тюрьме заняться», «Уже и задницу поджигают, а от корыта не отрываешься», - пишут обозленные украинцы в комментариях под постом бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/305952-berite_i_poboljshe_chtob_bylo_chem_zanimatjsja_v_tjurjme_poroshenko_obratilsja_k_ukraintsam_s_vopros
Эй, 73%, вы ж за это голосовали? Чтоб когда ваш ребенок будет стоять на своем, то чтоб сотни утырков травили и оскорбляли вашего ребенка?
Просто противно на это смотреть.
По истечении крайнего срока для подачи заявок на участие в президентских выборах в Алжире не зарегистрировался ни один кандидат, передаёт УНН, ссылаясь на AFP.
Срок регистрации завершился в полночь субботы.
Корочше "проблема" висмоктана з пальця, а кому це треба і вигідно на нового президента "собак навішати" просто користуються ситуацією.
Пшик скоро затухне.
ні, зелені, тепер ви не відмиєтеся.
Я не прибічник Зе і Пороха . Але в Зе немає професіоналів .
Верят Политикам, но не клоунам.
Ну, що ви собі ради дати не можете з тим Зеленським?!