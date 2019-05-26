 Яценюк - Зеленскому: РФ наплевать на международное право. Требуйте срочного созыва Совбеза ООН, реакции G7 и ЕС

Как сообщает Цензор.НЕТ, это 26 мая 2019 года подчеркнул лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook, передает пресс-служба его партии.

"России наплевать на международное право. Она вспоминает о нем только в собственной интерпретации", - подчеркнул он.

Читайте также: Если РФ не начнет выполнять решение трибунала ООН по украинским морякам, последуют новые "гамбургские" санкции, - посол Мельник

Арсений Яценюк обратился к президенту Зеленскому: "Требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов G7 и ЕС. Требуйте, чтобы мир сказал свое слово. Потому что голоса тех, кто хочет вернуть Россию в ПАСЕ, снять санкции или дружить с ней - это слово не друзей и не права. Это - отголосок краха мирового устройства", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.