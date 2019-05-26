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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Яценюк - Зеленскому: РФ наплевать на международное право. Требуйте срочного созыва Совбеза ООН, реакции G7 и ЕС

Государствам-членам ООН следует ясно сказать, что если решения Международного суда для России не указ, то вскоре также захватят и их граждан, имущество и суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это 26 мая 2019 года подчеркнул лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook, передает пресс-служба его партии.

"России наплевать на международное право. Она вспоминает о нем только в собственной интерпретации", - подчеркнул он.

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Арсений Яценюк обратился к президенту Зеленскому: "Требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов G7 и ЕС. Требуйте, чтобы мир сказал свое слово. Потому что голоса тех, кто хочет вернуть Россию в ПАСЕ, снять санкции или дружить с ней - это слово не друзей и не права. Это - отголосок краха мирового устройства", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3128940
 
   
 Топ комментарии
 
некогда ему фигней всякой заниматься, тут новый концерт у "квартала"
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Какой совбез..? Какое оон и ес? Лига смеха для чувака с ксивой презЕдента намного важнее...от тудя бабло капает...
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какой созыв?
оно рояль... рояль … оно только понимает.
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Игорь, так подойдите ближе к границе с рф и добровольно нагнитесь! Они этот жест оценят.
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По существу, если не стучать в двери, то они не откроются! Если Украина будет молча терпеть не выполнение рашей решений судов, то никто нам не поможет! Вы заранее считаете, что смысла собирать Собез ООН нет! Это как минимум упадническое мнение!!!
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Откуда это бородатое чмо знает что будет делать расея и кого она будет захватывать???? Он что шнырем в ФСБ устроился или просто это его фантазии?
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Вы статью читали??? Кто там кого захватывать собирается??? Зебануты, вы в текст вникать умеете???
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А етому гандону кокое дело до Украины? вся симейка живет за кардоном
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И действительно., какое мне дело. Я же ведь полу гражданин Украины.
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Сеня, помовчи...
С таким управленческим и государственным авторитетом как у тебя, порядочные люди стреляются. А не порядочные - мовчать и не булькают под руку, забившись куда-то в маеток в Испании.
Отдохни... Все шо ты для Украины сделал, мы это давно оценили и решили - шо нам больше не нада твоих галимых советов.
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лысый чертила ты уже стену с мордором достроил?
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Боже -какой порів....каково стремление....я в слезах...Мировому сообществу глубоко насрать...у них всё просто ,кроме денег....Борящий Арсен.....любящий УКРАИНУ,ставя палки в колёса новому президенту,которій хочет сломать систему...Мне на ваше мнение как и мировому соооооооообществу....Берегите себя (Арсений)и не пантуйтесь..
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как бы не оказалось, что "система = государство"
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Да клало РФ на джи 7 и нато.Разве еще не понятно?И кто будет нато и джи 7 собирать этот недомерок играющий членом на рояле? Он и не внеато и не в джи 7 шо бы его вообще некто заметил
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кулявлоба отямилося...на вибори поперлося?
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Кто нибкдь слышал, что бы после каждого конфликта израилтян с арбами они собирали ООН и G7. Может поэтому от них не устают, а уважают!?
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Кто нибкдь слышал, что бы после каждого конфликта израилтян с арбами они собирали ООН и G7./В 1967 г. Израиль захватил сирийские Голанские высоты и провозгласил свой суверенитет над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН признала аннексию недействительной./ Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию (за захват РФ Крыма) на Генеральной Ассамблее и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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при этом ни у кого не просят помощи и никому не жалются
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Нам бы их стратегических партнеров и союзников!!! Внимательней изучите историю Израиля!!!
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какие у них партерны? С 1947 года на голом месте с нуля создали ВСЕ, живя в полной нищите. Было бы желание...
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Ну да и США ежегодно не выделяют им 4 млрд., и они не стратегические патрнеры, и Великобритания там не при делах. Да и община не самая бедная в мире!!!
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при этом ни у кого не просят помощи и никому не жалются/ Израилю не надо просить и жаловаться.Израиль был организован евреями-миллиардерами США по образцу приюта для бездомных и престарелых. Без помощи США Израиль перестанет существовать.16 сент. 2018 г. - Конгресс утвердил военную помощь Израилю в размере 38 млрд долл на 10 лет
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И за ними такая крыша, пусть кто-то попробует влезть.
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ну конечно не просят - там все по Булгакову - сами дают , если бы не глобальная поддержка со стороны США то не известно еще существовал бы тот Израиль как государство
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Куля в лоб подало голос,что делали ваши делегаты в ПАСЕ, деньги народные расходовали ,хе...ом груши околачивали,какая польза от вас? Список Арьев голова БПП,Логвинский заступнык НФ,Геращенко И БПП,гончаренко БПП,Джемилёв БПП.Елинский НФ.Емец НФ,ГУзь НФ.Ионова БПП,Лопушан БПП,Унгурян НФ,Усов БПП Европа посмотрела на этих бездельников и сделала выводы,разговоры о том чтобы вернуть рашу, уже больше года шли в ПАСЕ..Они так же работали в ПАСЕ как и в ВР,гнать их вместе с Кулей в лоб метлой. А теперь он голос подал.
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Це тільки від вас, можна було щось вимагати, а від "святого" Зеленого дуба ні.
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Единсвенный выход это прямые переговоры с Кремлем и идти на все уступки которые им нужны. Инных вариантов нет.

Даже фины на полусогнутых побежали с Кремлем договариваться и отдали им все что Кремль хотел.Положив зазря 50 000 финов и так и не дождавшись помощи от Запада.Финам хватило пару месяцев это понять.Вам 5 лет мало.Вы нахер никому не нужны и если Кремль захочет он через 2 дня будет у границ Польши

Забывайте о Донбасе и Крыме и радуйтесь жизни как грузины фины и молдоване и идите своей дорогой.У вас нет инных вариантов - ибо все что свами произойдет зависит только от Кремля.Они с вами как кот с мышью играются в это Ато и ООС отсос
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Сталин отказался от комунизации Финляндии. Точно не "зазря"
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Сталину нужна была только часть земли.И он ее получил - она до сих пор РФ

Фины не тупили и не канючили - они согласились отдать все что хотел Кремль.И живут теперь как у Христа за пазухой

А вы 5 год тупите и воос играете.Толи тупятоли не допонимая что РФ вами играет аки кот с мышью придушенной
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Русо-идийотен, ты реально думаеш, что Сралин хотел те пару кусочков земли? Яценюк - Зеленському: РФ наплювати на міжнародне право. Вимагайте термінового скликання Ради безпеки ООН, реакції G7 і ЄС - Цензор.НЕТ 6147
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Всего 3% угля по схеме «Роттердам+» поставлялось из заграницы…

3 года самый богатый президент в Европе - Порошенко и самый богатый олигарх в Украине - Ахметов грабили нищее население страны.

Надеюсь, сидеть они будут тоже вместе…
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Кто бы не сидел - жить от этого лучше не станете и денег не увидите.А сажать они будут друг друга на потеху лохам и устраняя конкурентов грызясь за власть и деньги ваши
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Нет. Сидеть будешь ты,-на хлебе с водой,после объявления Коломойским дефолта!
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Порох. Сеня. Марина. Ира. --- никто у ваших советах не нуждается. Идите туда, куда вас послал народ Украины и не чирикайте.
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Кулявлоб по европам мычало весьмир с нами и заговорыв на одний мови. второе петушило позорило страну хюкая по столовам про реформы в роли радио, неугомонно боролись с агрессором. Эта соевая секта сейчас в корне сошла с ума решив большинству населения алгоритмы рисовать решив что Украина ихняя часная собственность
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Кроль, спасибо за советы, но вали куда-нибудь. Без тебя разберутся.
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Може б Арсенка своєму однопартійцю бє-бє-бє сказав ? Хоча б за вчорашнє.
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Помню, Соня Кошкина кривилась от того, что Яценюк может стать президентом Украины (из-за национальности).
Интересно, сейчас она не кривится из-за президента Зеленского?
Кто знает?
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так же громко пердел яйценюк о вышках боек и наказания боек. знов попонтоваться решил Яценюк - Зеленському: РФ наплювати на міжнародне право. Вимагайте термінового скликання Ради безпеки ООН, реакції G7 і ЄС - Цензор.НЕТ 7600
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Арсеній неправий. Адже Зеленський ще не готовий до сприйняття такого складного політичного матеріалу. Він ще освоїв книгу "Політика для початківців", яку йому подарували лише 2 дні тому під час відвідування "Книжкового Арсеналу".
Яценюк - Зеленському: РФ наплювати на міжнародне право. Вимагайте термінового скликання Ради безпеки ООН, реакції G7 і ЄС - Цензор.НЕТ 9477
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пора уже снова заявить что газ должен стоить 70$
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк - Зеленскому: РФ наплевать на международное право. Требуйте срочного созыва Совбеза ООН, реакции G7 и ЕС
 
 
 
 
 
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