 Яценюк - Зеленскому: РФ наплевать на международное право. Требуйте срочного созыва Совбеза ООН, реакции G7 и ЕС

Как сообщает Цензор.НЕТ, это 26 мая 2019 года подчеркнул лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook, передает пресс-служба его партии.
"России наплевать на международное право. Она вспоминает о нем только в собственной интерпретации", - подчеркнул он.
Арсений Яценюк обратился к президенту Зеленскому: "Требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов G7 и ЕС. Требуйте, чтобы мир сказал свое слово. Потому что голоса тех, кто хочет вернуть Россию в ПАСЕ, снять санкции или дружить с ней - это слово не друзей и не права. Это - отголосок краха мирового устройства", - подчеркнул лидер "Народного фронта".
Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.
МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.
Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.
С таким управленческим и государственным авторитетом как у тебя, порядочные люди стреляются. А не порядочные - мовчать и не булькают под руку, забившись куда-то в маеток в Испании.
Отдохни... Все шо ты для Украины сделал, мы это давно оценили и решили - шо нам больше не нада твоих галимых советов.
Даже фины на полусогнутых побежали с Кремлем договариваться и отдали им все что Кремль хотел.Положив зазря 50 000 финов и так и не дождавшись помощи от Запада.Финам хватило пару месяцев это понять.Вам 5 лет мало.Вы нахер никому не нужны и если Кремль захочет он через 2 дня будет у границ Польши
Забывайте о Донбасе и Крыме и радуйтесь жизни как грузины фины и молдоване и идите своей дорогой.У вас нет инных вариантов - ибо все что свами произойдет зависит только от Кремля.Они с вами как кот с мышью играются в это Ато и ООС отсос
Фины не тупили и не канючили - они согласились отдать все что хотел Кремль.И живут теперь как у Христа за пазухой
А вы 5 год тупите и воос играете.Толи тупятоли не допонимая что РФ вами играет аки кот с мышью придушенной
3 года самый богатый президент в Европе - Порошенко и самый богатый олигарх в Украине - Ахметов грабили нищее население страны.
Надеюсь, сидеть они будут тоже вместе…
Интересно, сейчас она не кривится из-за президента Зеленского?
Кто знает?