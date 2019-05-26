 НСЗУ из-за ряда грубых нарушений аннулировала 10 244 меддекларации, поданные лечебным учреждением на Киевщине

Об этом говорится в разъяснении на Facebook странице НСЗУ, передает Цензор.НЕТ.
В службе отметили, что поскольку на основе данных из системы лечебные учреждения получают финансирование за принятых пациентов, то в НСЗУ регулярно осуществляют верификацию данных в электронной системе, чтобы избежать двойной оплаты, отключить учетные записи умерших и тому подобное.
Проверку в Ирпене устроили из обращения законного представителя ребенка, который пытался оформить на него декларацию и обнаружил, что она уже заполнена в другом учреждении.
После этого случая в апреле 2019 года было проведена верификация 16 703 деклараций. "По результатам сверки было установлено, что 10 244 деклараций были поданы с нарушениями Порядка, утвержденного приказом Минздрава № 503", - говорится в сообщении.
В частности, некоторые экземпляры деклараций не были вообще распечатаны из электронной системы здравоохранения; большая часть напечатанных деклараций не содержала подписи пациента. Часть деклараций была заполнены не по установленной форме; часть - заполнена не в электронной системе здравоохранения, а "от руки", что противоречит требованиям Порядка.
"Такие нарушения могут свидетельствовать о том, что некоторые пациенты на самом деле могли не выбирать врачей указанного медицинского учреждения. Следовательно, их право на свободный выбор врача было нарушено. Для установления таких случаев соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные органы", - отмечают в НСЗУ.
В ходе анализа деклараций комиссия дополнительно обнаружила допущения ошибок в персональных данных пациентов; подписание одной подписью 4-х и больше деклараций разных пациентов; подписание декларации одного и того же пациента различными подписями, внесение некорректных данных в раздел "законный представитель пациента" в декларациях детей.
Администрация заведения предоставила объяснения о совершенных нарушениях, но декларации с нарушением оставались активными в электронной системе, а следовательно нарушения не были исправлены. Поэтому 16 мая было принято решение о деактивации в электронной системе здравоохранения 10 244 деклараций о выборе врачей. Также НСЗУ осуществит пересчет средств, уже выплаченных за эти декларации.
ПОЧЕМ БУРЯКИ
Причудливо тасует колоду президент Зеленский. На место Демчины назначен друг детства Баканов. Но все понимают, что это номинал. А вот кто реально будет управлять СБУ? Одним из самых вероятных претендентов сегодня является Владислав Бухарев. ...
Но откуда же Зеленский знает Бухарева? Чтобы наглядно объяснить это, стоит вспомнить, что Бухарев планирует взять на работу в СБУ начальника Главного оперативного управления ГФС Геннадия Лисового. И вот тут начинается самое интересное. Потому что Лисовой - это бывший начальник службы безопасности братьев Буряков и член правления их Брокбизнесбанка. Лисовой - чистый человек Буряков, что продемонстрировал его уход с постов Брокбизнесбанка после продажи этого замечательного, обогатившего многих достойных людей, учреждения....
Вспомним расследование Бигуса 2016 года. В 2006 году компания Буряков «Оста Плюс» купила военный городок в Конча-Заспе. Казармы Буряков не интересовали, им нужно было 24 гектара леса, который должен был войти в состав Национального парка «Голосеевский». Но у креативных людей были другие планы. Участок был исключен из лесного фонда и перечня озелененных территорий общего пользования и стал землей запаса жилой и общественной застройки.
В 2010 году Буряки распаевали землю между номинальными собственниками физлицами (в основном, доверенные лица либо сотрудники Брокбизнесбанка - всего 214 землеотводов). А в 2014-м земля была продана трем фирмам из орбиты Буряков, их партнёра Хомутынника и клана Калетников. 2014 год был очень насыщенным: Майдан, смена власти, кризис. Банкротство Брокбизнесбанка, который братья продали Курченко в 2013-м, но остались миноритарными акционерами. Землю продали, потому что понадобились оборотные средства решения вопросов с выводом залогов аграрного бизнеса Буряков (Сварог вест групп), закредитованного в том числе и в ими разграбленном банке. А кроме того, наличка была нужна для решения вопросов с правоохранителями, расследующими роль теперь уже миноритарных акционеров в разграблении банка.
Ну а теперь напомним, что будущий президент в это время тоже много думал о Брокбизнесбанке. В котором у него и "Квартала" лежало около 6 миллионов долларов на депозитах. И надо сказать, что ход мысли будущего президента совпадал с ходом мысли братьев Буряков. Настолько, что для того, чтобы получить в обход Фонда гарантирования вкладов (выплачивающего жалкие 200 тысяч гарантированных гривен) Зеленский и Буряки, в частности, их предприятия «Сварог вест групп» и «Подольский хозяин», пытались реализовать схему взаимозачетов.
То есть, у Буряка был кредит, у Зеленского депозит.
Буряк возвращает Зеленскому его с дисконтом, и никто никому, в том числе государству, ничего не должен. Схема была всем замечательная, но имела лишь один недостаток - она была незаконная. И поэтому Владимир с Буряками пытался протащить ее через Хозяйственные суды.
Получилось ли - Владимир упорно отказывался говорить, хотя мы спрашивали неоднократно. Еще в январе, опубликовав материал о депозитах Зеленского, мы говорили о том, что роль Буряков в проекте "Зеленский" незаслуженно недооценена.
Потом появилась информация о продаже Буряками семье Зеленского апартаментов в Крыму по бросовой цене в 2013 году. И, наконец, прекрасное: офис Зеленского по улице Белорусская 3, который якобы прослушивала СБУ во время предвыборной кампании, тоже принадлежит Бурякам. В этом здании им много чего принадлежит. Раньше, например, там располагалось отделение Брокбизнесбанка. А теперь находится страховая компания «Брокбизнес».
Ну и еще одна интересная деталь. Буряки - уроженцы Донецка. И в замечательных отношениях с банкиром Януковичей - Сергеем Арбузовым, бывшим главой НБУ и первым вице-премьером. Отец Буряков и мать Арбузова знакомы еще по работе в Сбербанке СССР. Именно Арбузов рекомендовал Бурякам продажу уже шатающегося Брокбизнесбанка Курченко. И именно менеджеры Арбузова и Курченко - Прохоренко и Мамедов номинально владеют банком «Глобус», где был открыт избирательный счет Владимира Зеленского.
Так что готовящееся назначение в СБУ Бухарева и Лисового не имеет никакого отношения к Тимошенко. Это чистые Буряки, через которых Зеленский и познакомился с Бухаревым, и которые, похоже, давно застолбили пай в новом президенте, как когда-то кусок леса в Конча-Заспе.
А где же тут Игорь Валерьевич Коломойский - человек, который уже всем в Украине и США прокричал, что весь лес принадлежит ему? Игорь Валерьевич, как мы уже писали, в большом раздражении. Потому что из-за несносного характера и желания контролировать все имеет очень короткую скамейку запасных. Сможет ли душа поэта из Привата выдержать приход семейных банкиров подопечного в СБУ - покажут следующие интервью Коломойского. Которые обязательно будут.