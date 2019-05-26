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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17553) Портнов (384)

 Портнов хочет добиться ареста всех активов Порошенко

Бывший замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов пообещал добиваться в суде ареста всех активов пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Лига.НЕТ".

"Мое ходатайство (в суд. - Ред.) будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов - это банковские счета, это все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей", - заявил Портнов, уточнив, что это касается "второго кейса" по Порошенко.

Портнов заявил, что считает Порошенко виновным в госизмене из-за введения им военного положения после захвата Россией украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

По его словам, это попытка "захвата власти", которая якобы заключалась в намерении сорвать президентские выборы. "Он сыграл на пользу РФ, чем ухудшил обороноспособность Украины и ее авторитет на международной арене", - сказал Портнов.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГПУ допрашивала Портнова как свидетеля по делам Майдана, - Горбатюк

Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (ст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

23 мая Портнов подал еще одно заявление на Порошенко. В этом документе он обвиняет экс-главу государства в совершении экономических преступлений, связанных с заводом "Ленинская кузня".

Также на Цензор.НЕТ: Возвращение Портнова - символический итог 5 лет Порошенко и "эффективности" всех назначенных им генпрокуроров, - Найем

24 мая Портнов подал против Порошенко третье заявление в ГБР. В нем он утверждает, что тот завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую экс-регионалу Владимиру Макеенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3128937
 
 
 Топ комментарии
 
В правильной очерёдности (хронологически) сперва портнов должен сидеть.
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Скоро дождёмся Шария, который будет добиваться ареста "карателей ВСУ." Кiнець епохи гiдностi!
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Суд ООН своим решением о возврате моряков и кораблей россией признал правомерность решения о том походекораблей. Шо несёт этот Портнов?
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Например, гражданин А.Портнов проходил обвиняемым по уголовному делу о покушении на убийство («дело Сахнацкой», супруги начальника следственного управления Государственной налоговой администрации, которая свидетельствовала против него в суде).
А.Портнов проходил обвиняемым по уголовному делу об убийстве члена Комиссии по ценным бумагам А.Ромашко 29 октября 2001 года. (А.Портнов также состоял в этой комиссии). (http://nesam.in.ua/page.php?id=1018)
А.Портнова обвиняют в махинациях вокруг покупки «Дома книги» в Киеве (на улице Артема). Расследованием инцидента занималась Генпрокуратура.
А.Портнова обвиняют в организации множества «рейдерских» захватов чужой собственности. Сопровождавшихся мордобоем и телесными повреждениями, нанесенных представителям конфликтующих сторон. Расследованием этих дел занимается ГПУ, милиция, Государственная налоговая администрация.
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А давай почнемо з лукаш та бондаренко! Бо в порошенка так і не дійшли до них руки!
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начинайте вам опять кто то мешает? кто в этот раз?
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будет отсрел зебилов/ватников/кацапов
это 100% будет.
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будуть колоти вгодованого порохохряка
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Вот интересный факт: - г+г и разные бигусы пять лет рассказывали о том что Порох мародер, барыга, вор и прочее, но когда пришло время подтверждать свой бред действиями, подают против Пороха иски за...защиту Украины от внешнего агрессора! Следующий иск будет "За использование вооруженных сил в лугандоне"? А зебилы? Может вам перестать рядится в патриотические одежды и начать говорить правду? что вы за "русский мир" и таежный союз?
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Посприяти звільненню моряків він не може, а от помститися Пороху - залюбки. Молодці ЗЄлюки: ригоанали будь вам вдячні.
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Пєтіка і Портіка на одну парашу. Адже вони обидва ПєаРасти.
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Зєлю і Портнова - на парашу! Зєлюки вже остудилися і трохи прозріли від зєліних призначень і указів. Ще трохи і ви самі його проклинатимете.
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ЦьогоПортіка потрібно на одну парашу посадить.
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Немає різниці хто посадить петю.. Головне, щоб петя відбував свій довгий термін ув'язнення за вироком українського суду, котрий він "потухно" реформував за час своєї нікчемної каденції.. Менська колонія з нетерпінням очікує на петю, хоч я вважаю - державним службовцям, прокурорам та поліціянтам слід відбувати покарання на загальних зонах.. Там вони стають ближчими до народу..
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