 Портнов хочет добиться ареста всех активов Порошенко

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Лига.НЕТ".

"Мое ходатайство (в суд. - Ред.) будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов - это банковские счета, это все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей", - заявил Портнов, уточнив, что это касается "второго кейса" по Порошенко.

Портнов заявил, что считает Порошенко виновным в госизмене из-за введения им военного положения после захвата Россией украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

По его словам, это попытка "захвата власти", которая якобы заключалась в намерении сорвать президентские выборы. "Он сыграл на пользу РФ, чем ухудшил обороноспособность Украины и ее авторитет на международной арене", - сказал Портнов.

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Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (ст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

23 мая Портнов подал еще одно заявление на Порошенко. В этом документе он обвиняет экс-главу государства в совершении экономических преступлений, связанных с заводом "Ленинская кузня".

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24 мая Портнов подал против Порошенко третье заявление в ГБР. В нем он утверждает, что тот завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую экс-регионалу Владимиру Макеенко.