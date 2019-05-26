 Полиция проверит действия сотрудников, доставивших в отделение в Ривном участников пикета за отставку Зеленского

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"Полицейские Ривненского отдела полиции действовали в рамках возложенных на них законодательством обязанностей", - сообщил начальник ГУНП в Ривненской области Валерий Самчук. - "Полиция области уважает мнение общественности и считает, что для недопущения конфликтных ситуаций с жителями города, которые имеют другую гражданскую позицию, целесообразнее было бы ограничиться профилактической беседой в соблюдении требований законодательства при проведении подобных акций. Окончательная правовая оценка указанному факту и действиям полицейских будет предоставлена ​​по результатам комплексной служебной проверки".

В полиции подчеркивают, что городская прокуратура уже проверила составленные накануне админпротоколы, а также Книгу доставленных и приглашенных в отдел полиции, и не обнаружила нарушений.

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"С целью недопущения подобных инцидентов личному составу полиции области будет доведено и отмечена необходимость применения прежде всего методов коммуникации с гражданами во время совершения ими мелких правонарушений", - подытожили в полиции.

Напомним, накануне в центре Ривного шестнадцатилетняя девушка и двадцатилетний молодой человек вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении.

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