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Все про:пикет (578) Нацполиция (9451) Ривне (280) Тракало (30)

 Полиция проверит действия сотрудников, доставивших в отделение в Ривном участников пикета за отставку Зеленского

В полиции проведут служебную проверку по факту составления админпротоколов на участников импровизированного митинга за импичмент президента Владимира Зеленского в Ривном.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"Полицейские Ривненского отдела полиции действовали в рамках возложенных на них законодательством обязанностей", - сообщил начальник ГУНП в Ривненской области Валерий Самчук. - "Полиция области уважает мнение общественности и считает, что для недопущения конфликтных ситуаций с жителями города, которые имеют другую гражданскую позицию, целесообразнее было бы ограничиться профилактической беседой в соблюдении требований законодательства при проведении подобных акций. Окончательная правовая оценка указанному факту и действиям полицейских будет предоставлена ​​по результатам комплексной служебной проверки".

В полиции подчеркивают, что городская прокуратура уже проверила составленные накануне админпротоколы, а также Книгу доставленных и приглашенных в отдел полиции, и не обнаружила нарушений.

Читайте на Цензор.НЕТ: Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция (обновлено)

"С целью недопущения подобных инцидентов личному составу полиции области будет доведено и отмечена необходимость применения прежде всего методов коммуникации с гражданами во время совершения ими мелких правонарушений", - подытожили в полиции.

Напомним, накануне в центре Ривного шестнадцатилетняя девушка и двадцатилетний молодой человек вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении.

Также на Цензор.НЕТ: Готовлю запрос в полицию. Негоже МВД играть в политику, - Ирина Геращенко о задержании участников пикета в Ривном

Народный депутат Ирина Геращенко заявила, что "негоже МВД играть в полицию" и сообщила, что готовит запрос в Нацполицию.

Источник: https://censor.net.ua/n3128936
 
 
 Топ комментарии
 
и даже здесь вазелиновые мусора обделались - побоявшись ПИКЕТа нескольких детей.. Полиция проверит действия сотрудников, доставивших в отделение в Ривном участников пикета за отставку Зеленского - Цензор.НЕТ 3038
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Україна Зеленського втрачає громадянські свободи і стрімко перетворюється на путінську росію.
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а прикинь, как мусора вазелина подмочили штанишки, что решили хватать детей за пикет..
как в расеи.. два вовы - и оба ссыкливые)
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Чого всі накинулись на поліцію, вони навіть не кричали : « Ложись, Бандера !» ???
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Ну що зедебіли? Наша пісня гарна нова починаем її знову... Майдану бути... Кацапи полізуть під майдан обовьязково. Поздоровляю Зебидло зі здачею національних інтересів. Вас попереджували.
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16 летняя пикетчица не помнит, какую именно "гражданскую позицию" написала на плакатах.
Стихийный протест, ага )))
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Може і не пам'ятає, але ж поліція її арештувала. Коли бояться двох дітей, то як називається така влада?
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Не арештувала, а склала адмінпротокол і відпустила. А ти - пуштун, пуштун, пуштун.
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пикетчица или минь...ца (если не помнит)
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Почитал тут соевых...Так это оказывается Зеленский через ВР законодательно позволил мусорам привлекать к ответственности ща одиночные пикеты, чтобы "Путін не напав!"...
Браво, порохоботы!
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да пусть бы и стояли как стояли...а сейчас вонь геращенки с херащенками будут разводить... да еще галапед падглубий присоединится...
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тоже школьники с плакатиком против пороха стояли?
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Однозначно, эти полицейские навредили имиджу Зеленского, и самой полиции в тысячи раз больше, чем двое с какими-то смешными плакатиками.
Смешно и противно.
Будет так продолжаться и дальше, будут и дальше какие-то уродливые действия властей, видит Бог, не буду голосовать за партию "Слуга народа", и посоветую всем делать так же.
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эти мусора - ярые поклонники вазелина, как и их аваков..
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помнишь, как мусора перед вторым туром хватали и избивали тех, кто раздавал листовки(!) против вазелина? Аваков ОТМАЗАЛ мусоров-беркутовцев.. и вазелин его ПОХВАЛИЛ за "отлично проведенные выборы"...
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Хоть не садят в тюрьму как Хорта, порвавшего свынячий пальтрет
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Поліція перевірить дії своїх співробітників - українофобів, що доставили у відділення в Рівному учасників проукраїнського пікету за відставку ... резидента-І .. Продажні менти вони затримали українських патріотів тільки через те, що їх було тільки 2 активісти. А ось якби небайдужих громадян патріотів українців було 2 000, 20 000, 200 000 ... як раніше на Майдані тоді б ці орли чи пси украинофоба Авакяна не посміли йти війною проти свого народу або дуже міцно отримали за своїми продажними харям як це було за часів Революції гідності. І яка як видно по антиукраїнськім діям нової влади ЗЕбілов українофобів знову повториться. і буде набагато більш грізною.
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ПЕТИцию не забудь тиснуть на сайт Президента
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16 лет, а она за деньги готова на все, даже не уточняя позицию
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ну да...нет шоб бескорыстно за гречку...или воодушевленной от "слуги народа" готовой быть на все,как более старшие и опытные
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Кто то сомневается что "деткам" настойчиво подсказали как "правильно" делать А Херащенко Ирка уже расставила "правильные акценты...
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от дурепа.. так значить мусора кацапии правильно делают - когда избивают людей на протестах и пикетах?
зебилы догавкались до того, что ОПРАВДЫВАЮТ мусоров фуйла и авакова...
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Мусара є мусара, горбатого могила виправить Поліція перевірить дії співробітників, що доставили у відділення Рівного учасників пікету за відставку Зеленського - Цензор.НЕТ 8184
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это не правонарушение, менты превысили полномочия.
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Ох и доиграетесь вы соевые подстилки, потом чтоб не плакали......... А про кровавый спектакль Янушеско-Порошеско бабушкам стелите. На этот раз можете очень пострадать, перемогы не буде ливаруции гидности
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Майдан проплаченный олигархатом для раздела Украины точно не считаю перемогою гидности
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