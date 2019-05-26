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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (1487) Киев (17530) шоу (84)

 Саакашвили ходил на дискотеки в Грузии, а ставший президентом Либерии экс-игрок "Милана" Веа - на футбольные матчи, - Лещенко о резонансе вокруг посещения Зеленским "Лиги смеха"

Народный депутат Сергей Лещенко заступился за президента Зеленского, которого подвергли критике в интернете после вчерашнего посещения съемок юмористической программы "Лига смеха".

Об этом Лещенко написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу "Лиги Смеха" - например, я точно знаю, что Саакашвили в статусе президента постоянно ходил на дискотеки в Тбилиси и Батуми... Или другой пример - недавно в Либерии президентом избрали футболиста Джорджа Веа, который выступал за "Милан". Конечно же, он постоянно ходит на футбольные матчи и даже посещает футбольные базы во время поездок за рубеж", - отметил политик.

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Поэтому, по мнению Лещенко, ничего плохого в походе Зеленского на "Лигу Смеха" нет.

Саакашвили ходил на дискотеки в Грузии, а ставший президентом Либерии экс-игрок Милана Веа - на футбольные матчи, - Лещенко о резонансе вокруг посещения Зеленским Лиги смеха 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128935
 
 
 Топ комментарии
 
а бородатая женщина из цирка не вылазит
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Слова поддержки от зашкваренного есть двойной зашквар.
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Так с 2009 года торговля с агрессором пошла резко вверх
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а ти мабуть вважаєш якщо гідрант лабає х.м на роялі і цілує лисого в маківку то **** злякаєтьсяі піде з України..
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речь идет о Саакашвили, а ты сейчас о ком написал? Саакашвили ходил на дискотеки в Грузии, а ставший президентом Либерии экс-игрок "Милана" Веа - на футбольные матчи, - Лещенко о резонансе вокруг посещения Зеленским "Лиги смеха" - Цензор.НЕТ 4634
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Быстро оЗЕлениась бородатая женщина, чувырло на побегушках
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Эта очкастая проститутка лижет и лижет..
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Какой ужас, уровень ылитных 24 !
Вы оскорбляете известного журналиста и депутата нецензурно, вы сами больной на голову проститут.
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Не журналист, а банальный джинсовик, зашкваренный связями с Григоришиным, квартирой со скидкой от Фурсина и Фирташа, вмешательством в выборы в США. Вплоть до того, что никаких встреч с Трампом не будет, пока эту токсичную фигуру не выкинут из команды преЗедента.
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Лещенко ,ще той підлабузник та зрадник ,пройшов по списку БПП N19 ,зараз перший обсирає Порошенка,те саме чекає і зе.
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Во уже где проститутка-PRO этот Лещенко. 😆 😆 😆
А на фронт, из-за всех этих мероприятий съездить времени нет!
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То был президентом шоколадный мародер со своими подельниками - ахметовым, косюком, грановским, кононенко, которые пили кровь народа. Теперь президент - зеленая кривляющаяся макака с волосатой коломойской рукой в своей )/(опе, которая продолжит пить кровь.

За что украинскому народу такие наказания?
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Только за 3 месяца 2019 года население Украины уменьшилось на 83 тыс. человек. С такими темпами к концу президентского термина Зеленского среди электората останется только Лысый и Жирный с 95 квартала. Вот они потом и выберут нового гетьмана!
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Только Петр Алексеич никуда не ходил. А если и ходил, то все равно о державе думал))
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та ясное дело, что думал, как еще отроттендамить народ
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"Як патріотично та у вишиванці розвести 35 мільйонів лохів" - П.О. Порошенко

Петро Олексійович, напишіть книжку, я собі придбаю 1 екземпляр.
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"Все приложились, а скромный покойник,
так никого и не поцеловал..."(с)
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Лещенко, в Либерии и Грузии тоже горячая стадия войны идёт и ежедневно солдаты гибнут ?

А даже если бы условия и были сравнимыми (даже), почему мы должны быть похожи на Африку и Кавказ (географически Азия, кстати, потому что по Кавказскому хребту линия разделения, но по политическим соображениям считается Европой) ? Самая большая (после россии) страна Европы, одна из старейших и величайших наций континента, почему мы должны равняться вообще на кого-нибудь и не быть сами примерами ответственного поведения политиков ? Почему у нас не должно быть своих мерок и стандартов в вопросе "как должен делать Президент" ? Я лично не считаю ни Веа, ни Саакашвили образцами для подражания.

Или, если уже угодно быть на кого-то обязательно похожим, то ответьте : как часто ведут концерты (да ещё и в первые дни после вступления в должность) премьеры Великобритании, Нидерландов, ФРГ, Японии, Франции, Канады, Израиля, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии ? А также, делали ли они это, когда их страны воевали ? Черчилль, например . . .
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ШО БУДЕТ СЛЕДУЮЩИМ ОТ СОИ? "ВМЕСТО АТО ЗЕЛЕНСКИЙ СХОДИЛ В ТУАЛЕТ - ПОЗОР!", "ВМЕСТО ПАСЕ ЗЕЛЕНСКИЙ КАЖДУЮ НОЧЬ СПИТ - ПОЗОР!", "ВМЕСТО РАБОТЫ В АП ЗЕЛЕНСКИЙ ТРАТИТ ВРЕМЯ НА ПРИЁМ ПИЩИ - ПОЗОР!" ? Саакашвили ходил на дискотеки в Грузии, а ставший президентом Либерии экс-игрок "Милана" Веа - на футбольные матчи, - Лещенко о резонансе вокруг посещения Зеленским "Лиги смеха" - Цензор.НЕТ 8706
ШОКОЛАДНЫЕ ШАВКИ, КАКИЕ ЖЕ ВЫ ЖАЛКИЕ!
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Им методички отменили, поэтому дефицит интеллекта - налицо!
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А кто-то вообще ждал от голограммы поездок на фронт, в ПАСЕ, в ООН? Я не ждал. Эта фигура годна только для перерезания ленточек и виртуозной игры на рояле
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А ты что дура, думала что президенство - это веселая жизнь. Если б это был Порошенко, уже б столько грязи вылилось.
Да и кстати, зеленскому смехоидиотизм "лига смеха" важнее, чем съездить в АТО?
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А ТЫ СВОЕГО КУМИРА ПУТИНА ЧАСТО В СИРИИ ВИДЕЛА?
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Зе абсолютно несвідомий в державотворчій політиці.
Йому вчитися потрібно, а не по шоу вештатись.
А лещенко - холуй і підлиза.
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Президент не может быть на Лиге Смеха со своей женой.
Он должен быть в камуфляже, пузатый и обязательно на сложных щщах смотреть вдаль, желательно в сторону рахи. Вместо жены поп с кадилом.
Вот тогда зашибись!
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Президент страны, которая сражается за выживание, и должен быть в камуфляже. Чтоб никто не забывал о войне, о павших и сражающихся. И смотреть должен в сторону угрозы, как солдат на фронте. Жаль, что малороссам, которым в принципе плевать на свою страну, этого не понять.
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Выдь на цензор ЧЕЙ ВОЙ РАЗДАЁТСЯ????? 😂😅😂
ТО прахоботы СЭР. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ СДОХЛА ОТ ЗАВИСТИ ТАКОМУ ДРУЖНОМУ И ЗЫЧНОМУ ВОЮ. 😂😅😂
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Про Либерию это сильно. Лизнул так лизнул! Специалист.
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Лучше когда к Петру по ночам приежали олигархи для дерибана Украины.
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Кто и когда приезжал? Я напомню. Дебил-журналист увидел машину, припаркованную недалеко от Банковой. И сделал из этого очень далеко идущие выводы. А ховрахи эту чушь схавали и начали разносить.
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В Украине все пять лет войны три четверти ходят на шоу, в рестораны, пускают слезу за просмотром российских сериалов. Это их президент, а он-с народом...
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Я ТАК ПОНИМАЮ, ТЫ ВСЕ ПЯТЬ ЛЕТ ВОЙНЫ ИЗ ОКОПА НА ЦЕНЗОРЕ ДРЫЩЕШЬ?
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Да нет, мне на таких как ты похер. Твоя работа сосать у Вовы, в принципе не важно у какого...)))
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Личинка ты, зелёная, моя работа хлопать тапком таких как ты...сосущих...)))
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ХЛОПАТЬ ТЫ МОЖЕШЬ ТОЛЬКО СВОЕЙ МАМКЕ - Х..М ПО ЖОПЕ
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Чидило узкоколобое, за такую туфту тебе не заплатят. Поднапряги свою извилину... плосковато )))
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НЕ ОТВЛЕКАЙСЯ ОТ ЗАДА СВОЕЙ МАМКИ. ОНА ЕЩЕ НЕ ПОЛУЧИЛА УДОВОЛЬСТВИЕ.
АХ ДА, Я ЗАБЫЛ - ТЫ ЖЕ В ОКОПЕ! Саакашвілі ходив на дискотеки в Грузії, а екс-гравець "Мілана" Веа, що став президентом Ліберії, - на футбольні матчі, - Лещенко про резонанс навколо відвідування Зеленським "Ліги сміху" - Цензор.НЕТ 26
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А почему не ответил негативом ,что сосешь у вов .У нового легче заходит , гном еще тот?
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Саакашвили ходил на дискотеки в Грузии, а ставший президентом Либерии экс-игрок "Милана" Веа - на футбольные матчи, - Лещенко о резонансе вокруг посещения Зеленским "Лиги смеха" - Цензор.НЕТ 5100
А это премьер Канады с народом на улице, без заборов и ментов.
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Когда Говнобородько на велосипеде ездить будет? Там всего 1.5 км?
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ТРЮДО - ГАМНО, А НЕ ПРЕМЬЕР. НЕ ПУЗАТЫЙ, НЕ В КАМУФЛЯЖЕ, НЕ ОТПРАВИЛ МОРЯКОВ, НЕ ЗАМУТИЛ "РОТТЕРДАМ+", НЕ ДОБЫЛ ТОМОС. ПОСМЕШИЩЕ, ОДНИМ СЛОВОМ! Саакашвили ходил на дискотеки в Грузии, а ставший президентом Либерии экс-игрок "Милана" Веа - на футбольные матчи, - Лещенко о резонансе вокруг посещения Зеленским "Лиги смеха" - Цензор.НЕТ 8660
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Премьер Канады на приносящей ему прибыль собственной улице ?
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так парашеботы этот вой и подняли... нужно чтобы Зеленский был как парашенко - всегда всем недовольный, наглый, неприятный на вид, в костюме, который сидит на парашенке как на корове седло... тогда парашеботы радовались бы, ставили лайки... а когда человек ведет себя по-людски, не боится прямого общения - это, к сожалению пока, вызывает недоумение той части общества, которая была воспитана на "героизме" павлика морозова и "прозорливости" мясника жукова...
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Мне интересно, когда начнется выполнение предвыборных обещаний вместо развлечений и бизнеса. Почему не прекратили стрелять? Где хоть слово о 8 пленных? Где переговоры о новом пакете санкций за невыполнение решения морского трибунала? Где позиция по свободному рынку электроэнергии вместо Роттердама+? Тишина.
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Ты за 5 лет от Парашенко много выполненого увидел?
А у Зеленского через неделю требовать начал.
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Я не о Порошенко спрашивал. Зеленского выбрали за его обещания исправить все ошибки Порошенко. И где это всё? Вместо этого - развлечения и бизнес. А народ требует немедленного прекращения огня, возвращения пленных и снижения тарифов. А вместо этого - конституционный кризис а-ля Ющенко, полузаконные указы и назначения, по которым будут тянуться суды, наворотил на 3 импичмента уже. Короче, жесткая политическая турбулентность вместо стабилизации. Этого хотели?
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та не в первые же дни дебилы ходить надо... тут разгребаться надо, потом веселиться епрст
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Не ходите пить кофе с Беней, а то козленочком как Лещенко станете.
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Нет, ну Веа и Саакашвили это конечно авторитетные европейские лидеры, достойные подражания...нет вопросов!
Тем более ведь и отдыхать-то от трудов праведных когда-то надо. В Париже - отдыхал, в Турции - отдыхал, теперь можно и в Киеве отдохнуть. Шо там пленные солдаты да Меркель с Макроном - подождут, когда Лига Смеха снимается...
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Совсем одно и тоже и ведь вата схавает...
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Саакашвили ходил на принадлежащие ему дискотеки, с которых он получал прибыль,

а премьев Либерии на игры принадлежащего ему футбольного клуба.

Так эта бородатая Кончита Лещ считает ?
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До Пети им далеко, как и до Мальдив инкогнито...
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Все полезные ***** идиоты типа Лещенка на пуйло.Омелян вам укажет дорогу.
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Дожили. Украине в пример ставят одну из беднейших стран мира Либерию, представьте есть страны бедней Украины. GDP per capita в Либерии $463, в Украине $2600, т.е. страна бедней Украины больше чем в 5 раз. Лещенко, вы с клоуном хотите это для народа Украины?
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Да никто в этом не видит ничего плохого, президент тоже человек! Тема выеденого яйца не стоит.
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А может преЗеденту заняться прямыми обязанностями вместо бизнеса?
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Главное результат от его работы, а как это все происходит не важно. А о результате еще рано судить.
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не думаю, что Саакашвили ходил на дискотеки во время войны, кадровые назначения Саакашвили были не из своего близкого окружения. для зе-дискотеки кажется рановато, ни одного украинского "Батуми" пока нет. по комментриям вижу, что во всем виноват ПАП, все как в советском анекдоте про 3 конверта
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******* , вы утомили.Встречу каждого на вокзале міста Хмельницькогою
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О чем тут вообще речь! Получается, что ездить на переговоры с фирташем в Вену порошенке- это все правыльно, а зеленскому открыто пойти на Лигу смеха- это преступление века!
Чтоб вы знали, соевые тупицы, все самые худшие сговоры и предательства делаются с умным видом и втихаря.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили ходил на дискотеки в Грузии, а ставший президентом Либерии экс-игрок "Милана" Веа - на футбольные матчи, - Лещенко о резонансе вокруг посещения Зеленским "Лиги смеха"
 
 
 
 
 
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