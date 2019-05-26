 Саакашвили ходил на дискотеки в Грузии, а ставший президентом Либерии экс-игрок "Милана" Веа - на футбольные матчи, - Лещенко о резонансе вокруг посещения Зеленским "Лиги смеха"

Об этом Лещенко написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"По поводу "Лиги Смеха" - например, я точно знаю, что Саакашвили в статусе президента постоянно ходил на дискотеки в Тбилиси и Батуми... Или другой пример - недавно в Либерии президентом избрали футболиста Джорджа Веа, который выступал за "Милан". Конечно же, он постоянно ходит на футбольные матчи и даже посещает футбольные базы во время поездок за рубеж", - отметил политик.
Поэтому, по мнению Лещенко, ничего плохого в походе Зеленского на "Лигу Смеха" нет.
Вы оскорбляете известного журналиста и депутата нецензурно, вы сами больной на голову проститут.
А на фронт, из-за всех этих мероприятий съездить времени нет!
За что украинскому народу такие наказания?
Петро Олексійович, напишіть книжку, я собі придбаю 1 екземпляр.
так никого и не поцеловал..."(с)
А даже если бы условия и были сравнимыми (даже), почему мы должны быть похожи на Африку и Кавказ (географически Азия, кстати, потому что по Кавказскому хребту линия разделения, но по политическим соображениям считается Европой) ? Самая большая (после россии) страна Европы, одна из старейших и величайших наций континента, почему мы должны равняться вообще на кого-нибудь и не быть сами примерами ответственного поведения политиков ? Почему у нас не должно быть своих мерок и стандартов в вопросе "как должен делать Президент" ? Я лично не считаю ни Веа, ни Саакашвили образцами для подражания.
Или, если уже угодно быть на кого-то обязательно похожим, то ответьте : как часто ведут концерты (да ещё и в первые дни после вступления в должность) премьеры Великобритании, Нидерландов, ФРГ, Японии, Франции, Канады, Израиля, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии ? А также, делали ли они это, когда их страны воевали ? Черчилль, например . . .
ШОКОЛАДНЫЕ ШАВКИ, КАКИЕ ЖЕ ВЫ ЖАЛКИЕ!
Да и кстати, зеленскому смехоидиотизм "лига смеха" важнее, чем съездить в АТО?
Йому вчитися потрібно, а не по шоу вештатись.
А лещенко - холуй і підлиза.
Он должен быть в камуфляже, пузатый и обязательно на сложных щщах смотреть вдаль, желательно в сторону рахи. Вместо жены поп с кадилом.
Вот тогда зашибись!
ТО прахоботы СЭР. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ СДОХЛА ОТ ЗАВИСТИ ТАКОМУ ДРУЖНОМУ И ЗЫЧНОМУ ВОЮ. 😂😅😂
АХ ДА, Я ЗАБЫЛ - ТЫ ЖЕ В ОКОПЕ!
А это премьер Канады с народом на улице, без заборов и ментов.
А у Зеленского через неделю требовать начал.
Тем более ведь и отдыхать-то от трудов праведных когда-то надо. В Париже - отдыхал, в Турции - отдыхал, теперь можно и в Киеве отдохнуть. Шо там пленные солдаты да Меркель с Макроном - подождут, когда Лига Смеха снимается...
а премьев Либерии на игры принадлежащего ему футбольного клуба.
Так эта бородатая Кончита Лещ считает ?
Чтоб вы знали, соевые тупицы, все самые худшие сговоры и предательства делаются с умным видом и втихаря.