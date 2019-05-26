 Саакашвили ходил на дискотеки в Грузии, а ставший президентом Либерии экс-игрок "Милана" Веа - на футбольные матчи, - Лещенко о резонансе вокруг посещения Зеленским "Лиги смеха"

Об этом Лещенко написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу "Лиги Смеха" - например, я точно знаю, что Саакашвили в статусе президента постоянно ходил на дискотеки в Тбилиси и Батуми... Или другой пример - недавно в Либерии президентом избрали футболиста Джорджа Веа, который выступал за "Милан". Конечно же, он постоянно ходит на футбольные матчи и даже посещает футбольные базы во время поездок за рубеж", - отметил политик.

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Поэтому, по мнению Лещенко, ничего плохого в походе Зеленского на "Лигу Смеха" нет.