 У захваченного РФ командира буксира "Яны Капу" Мельничука сегодня день рождения, - пресс-служба ВМС

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"26 мая - День рождения нашего побратима Олега Мельничука, командира рейдового буксира "Яны Капу". Олег полгода вместе с 23 военными моряками находится в плену Российской Федерации.

За мужеством и верностью наших военнослужащих весь мир следит с первых дней их незаконного удержания. Это и несокрушимые взгляды, и достойное поведение, и искренняя любовь к Украине и родного языка. Все помнят как Олег настоял, чтобы ему во время суда предоставили переводчика с русского на украинский язык", - говорится в сообщении.

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"Силы духа тебе и терпения, крепкого здоровья и выдержки, друг. Вчерашнее решение Международного трибунала по морскому праву обязывает Россию немедленно освободить украинских военных моряков и вернуть Украине захваченные корабли. Вас поддерживают соотечественники и мировое сообщество. Мы вместе делаем все возможное для освобождения побратимов и встречи на родной земле", - добавили в пресс-службе ВМС.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.