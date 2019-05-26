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 У захваченного РФ командира буксира "Яны Капу" Мельничука сегодня день рождения, - пресс-служба ВМС

Взятый в плен ФСБ РФ у берегов оккупированного Крыма украинский военнослужащий, командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук сегодня отмечает свой день рождения.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"26 мая - День рождения нашего побратима Олега Мельничука, командира рейдового буксира "Яны Капу". Олег полгода вместе с 23 военными моряками находится в плену Российской Федерации.

За мужеством и верностью наших военнослужащих весь мир следит с первых дней их незаконного удержания. Это и несокрушимые взгляды, и достойное поведение, и искренняя любовь к Украине и родного языка. Все помнят как Олег настоял, чтобы ему во время суда предоставили переводчика с русского на украинский язык", - говорится в сообщении.

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"Силы духа тебе и терпения, крепкого здоровья и выдержки, друг. Вчерашнее решение Международного трибунала по морскому праву обязывает Россию немедленно освободить украинских военных моряков и вернуть Украине захваченные корабли. Вас поддерживают соотечественники и мировое сообщество. Мы вместе делаем все возможное для освобождения побратимов и встречи на родной земле", - добавили в пресс-службе ВМС.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

У захваченного РФ командира буксира Яны Капу Мельничука сегодня день рождения, - пресс-служба ВМС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128933
 
 
 Топ комментарии
 
Оп-па! А я думал, по какому бы поводу сегодня сто граммов выпить! С днюхой, дружище! У захваченного РФ командира буксира "Яны Капу" Мельничука сегодня день рождения, - пресс-служба ВМС - Цензор.НЕТ 1908
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С днем рождения, УКРАИНСКИЙ ОФИЦЕР !
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З днем народження.. Многая літа.. Найскорішого повернення в Україну.. Беззбройний буксир був відчайдушно сміливим.. Повага і шана всій його команді..
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Оп-па! А я думал, по какому бы поводу сегодня сто граммов выпить! С днюхой, дружище! У захваченного РФ командира буксира "Яны Капу" Мельничука сегодня день рождения, - пресс-служба ВМС - Цензор.НЕТ 1908
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Кукловоды в президенты не идут - им легче зарабатывать в тени. Пора уже это знать, пионер
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а чья тогда марионетка была порошенко? У захваченного РФ командира буксира "Яны Капу" Мельничука сегодня день рождения, - пресс-служба ВМС - Цензор.НЕТ 5941
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это вместо поздравления с днюхой моряку в неволе ты тут коломойше вылизываешь?
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То, что ты соевые сапоги и ж()пу до блеска вылизываешь - уже все знают.
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а ты откуда знаешь?из переобутых?в первый раз такой ник встречаю
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Голосуй за Меркельшу в своїх германіях.
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C днюхой Воин Света! Порох своих не бросает. Скоро будешь дома
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З днем народження.. Многая літа.. Найскорішого повернення в Україну.. Беззбройний буксир був відчайдушно сміливим.. Повага і шана всій його команді..
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Між іншим буксир ухайдокав два кацапських кораблі, відправив їх на ремонт. Ну хіба не класно!
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Моряков нужно обменять на порося.
Пускай его судят там в басманом суде.
Главнокомандующим был он, так что весь спрос с него.
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не в басманном,а в гааге.и не порох будет,а ***** .а пока выполняйте требования Трибунала,пока новых санкций не нахватали.
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С днём рождения, парень !
Держись. А рашистам ещё воздастся за содеянное.
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Слава Герою Украины ! Счастья тебе, твоим побратимам , скорейшего возвращения домой ! Низький уклін батькам Героя .
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А может ему в день рождения, для поднятия духа, показать как преЗЕдент на сцене танцует развлекая толстосумов?
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З днем народження, мореман! Чекаємо з поверненням.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУ захваченного РФ командира буксира "Яны Капу" Мельничука сегодня день рождения, - пресс-служба ВМС
 
 
 
 
 
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