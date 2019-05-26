 Драка со стрельбой произошла возле студенческого общежития в Киеве

Драка произошла возле общежития Национального авиационного университета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.

Полицейские накануне вечером получили сообщение о драке в Соломенском районе. На месте они задержали одного из участников конфликта - двадцатишестилетнего иностранца.

Мужчина рассказал, что приехал к своим друзьям, но не дождался их и решил ехать домой. У своего автомобиля он увидел двух пьяных. По словам иностранца, они матерились, а когда он сделал им замечание - набросились на него с кулаками. Один из пьяных выстрелил в воздух.

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Полицейские изъяли на месте происшествия два пистолета - пневматический и стартовый, их отправили на экспертизу.

"Следственным отделом Соломенского управления полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств и участников события", - сообщили в полиции.

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