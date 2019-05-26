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Все про:драка (1720) иностранец (272) общежитие (91) стрельба (2462) студенты (466)

 Драка со стрельбой произошла возле студенческого общежития в Киеве

Иностранец утверждает, что на него набросились пьяные хулиганы. Пострадавших нет. Полиция изъяла на месте происшествия два пистолета - пневматический и стартовый.

Драка произошла возле общежития Национального авиационного университета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.

Полицейские накануне вечером получили сообщение о драке в Соломенском районе. На месте они задержали одного из участников конфликта - двадцатишестилетнего иностранца.

Мужчина рассказал, что приехал к своим друзьям, но не дождался их и решил ехать домой. У своего автомобиля он увидел двух пьяных. По словам иностранца, они матерились, а когда он сделал им замечание - набросились на него с кулаками. Один из пьяных выстрелил в воздух.

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Полицейские изъяли на месте происшествия два пистолета - пневматический и стартовый, их отправили на экспертизу.

"Следственным отделом Соломенского управления полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств и участников события", - сообщили в полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128932
 
 
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Прочитал заголовок: Драка со стрельбой произошла возле студенческого общежития в Киеве и сразу подумал: 100% иностранцы - и точно! Когда власть возьмется за ч....ых, которые наводнили Украину (конкретно Одесса, Харьков, Киев, Тернополь)?
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не пускать + тотальная проверка документов на улицах (у нас война в конце концов).
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тут не масквабад..... Бійка зі стріляниною сталася біля студентського гуртожитку в Києві - Цензор.НЕТ 6333
и чернильниц тоже отсюда Бійка зі стріляниною сталася біля студентського гуртожитку в Києві - Цензор.НЕТ 9256
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Президент Украины коломойсский игорь валерьевич, а то, за какое галочки в бюллютнях ставили - называется " подставное лицо".
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никогда, у нас иностранец в стране для власти святой, поєтому мразь со всего мира и тулит сюда...
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ога, особенно сирийцы - миллион евро предлагают за ВНЖ Украины. но наши им не продают. лучше продадут таким как тот что на Окуеву напал. сразу паспорт подмутил себе спокойно
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все что происходит сейчас напоминает события 100 летней давности. Есть мемуары тогдашних чиновников Одессы, как им давалось компартийное задание привлечь в город деньги, а для этого иностранные моряки заманивались "девушками, которые начинают раздеваться". И речь не только про бордели - простые секс туристы были да и есть на вес золота.
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Что за иностранец,журнашлюшки плохо работаете,может это был путинец имевший приказ подложить бомбу под чей то автомобиль,а наши ребятки его вычислили?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДрака со стрельбой произошла возле студенческого общежития в Киеве
 
 
 
 
 
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