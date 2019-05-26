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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1190) моряки (759) Россия (72877) санкции (7381) трибунал (118) Мельник Андрей (74)

 Если РФ не начнет выполнять решение трибунала ООН по украинским морякам, последуют новые "гамбургские" санкции, - посол Мельник

Украина будет продвигать введение новых санкций против РФ, если та будет игнорировать решение Международного трибунала по освобождению украинских моряков и кораблей.

Об этом "Укринформу" сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков", - отметил он.

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"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - добавил Мельник.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3128929
 
   
 Топ комментарии
 
закріть для наросии все басфорі и прочие дарданелі!!!!
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Тепер до мене дійшло, чому Зеленський не дотримується стосовно Богдана люстраційного законодавства. А це ж кацапське відношення до права. Ось, кацапи не вважають, що мають виконувати рішення трибуналу. І Зеленський не вважає, що має дотримуватися законодавства. І в першому і у другому випадку аргументом є те, що законодавство "не подобається". Ванну - і в даному, і у другому випадку порушники законодавства будуть покарані. Питання лише в часі.т
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Санкции подразумевают присвоение Хуйлу ещё одного европейского погонялово "Петух Гамбургский!"
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закріть для наросии все басфорі и прочие дарданелі!!!!
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Максимум закриють в'їзд та арештують рахунки в ЄС для пари двірників та прибиральниць з рашки, на більше стара повія Європа не здатна
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Украина может только устье Днепра перекрыть.
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Там на кораблях кацапня мабуть видрала вже всю начинку і пропила.
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Тепер до мене дійшло, чому Зеленський не дотримується стосовно Богдана люстраційного законодавства. А це ж кацапське відношення до права. Ось, кацапи не вважають, що мають виконувати рішення трибуналу. І Зеленський не вважає, що має дотримуватися законодавства. І в першому і у другому випадку аргументом є те, що законодавство "не подобається". Ванну - і в даному, і у другому випадку порушники законодавства будуть покарані. Питання лише в часі.т
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Просто запретите Северный поток в порядке наказания наглым кацапам
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Зачем санкции? Есть проверенный по "Лиману" метод:

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Может кто то пояснит, что такое "гамбургские санкции"? Не могу нигде найти?
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Неважно. Будут болтовня и имитация! Ничего эффективного ни в коем случае.
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запретят на пару лет въезд в ЕС капитанам ватных корыт, которые учавствовали в пиратском захвате
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Это когда тебе позволяют провозить в порт только гамбургского петуха из навоза.
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Джентльмены удачи смотрел? Помнишь там в тюрьме: "Петух гамбургский!" Вот такие будут санкции.
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Мля. Гамбургские правила или Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов 1978 года. Гугл все знает, то вы не знаете что искать Якщо РФ не почне виконувати рішення трибуналу ООН щодо українських моряків, підуть нові "гамбурзькі" санкції, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 1292
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Вон оно что.... я и слов таких не знаю... уже начал " Петух гамбургский" искать..)
Благодарю..) Якщо РФ не почне виконувати рішення трибуналу ООН щодо українських моряків, підуть нові "гамбурзькі" санкції, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 3121
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>Гамбургские санкции?
Видимо каким-то чинушам запретят в ихних Макдональдсах продавать гамбургеры
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Согласно Конвенции по морскому праву (т. наз. Гамбургские правила).
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мацкалі запросять неадеквата на концерт в мааацкву, дадут йому рояль ….
що ще неадеквату треба. неадекват буде щасливий.
санкції будуть скасовані.
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а на немытой расии пошли на мороз... «Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке», - заявила РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова...машка боярышника дернула, закурила папиросу "Охотничьи" и задвинула речь...
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Ну все .... началося.... звонки: извините за неудобства мы вынуждены переименоватся в связи с санкциями. мы как работали с вами так и работаем. только дибил поверит в САНКЦИИ.
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Санкции подразумевают присвоение ***** ещё одного европейского погонялово "Петух Гамбургский!"
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А зеленський вже здав Україну кацапам? Бо ми на донбасі не в курсі, як іпашили кацамню так і продовжуємо, доречі трішки території приплюсували до України. Орки злі...
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Просили уже санкции после самого захвата и что а ничего, дали персоналки для отмазки.
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Однако трибунал не потребовал от России закрыть судебное расследование по делу о задержанных моряках. "Суд не считает необходимым требовать от России приостановки разбирательств по уголовным делам в отношении 24-х задержанных украинских моряков", - заявил Пак Чжин Хён.
Им грозит до шести лет тюремного заключения, в случае, если они будут признаны виновными.
Трибунал также призвал обе стороны избегать действий, которые могли бы привести к обострению ситуации в Керченском проливе.
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для двуглавой кацапской курицы будут новые гамбургские петухи!
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гамбургским мокрожопым петухам, гамбурские глубокие санкции... шоб за гланды аж... Якщо РФ не почне виконувати рішення трибуналу ООН щодо українських моряків, підуть нові "гамбурзькі" санкції, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2167...
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1."Если РФ не начнет выполнять решение трибунала ООН по украинским морякам, последуют новые "гамбургские" санкции, - посол Мельник".
2."Украина будет продвигать введение новых санкций против РФ, если та будет игнорировать решение Международного трибунала по освобождению украинских моряков и кораблей."
Обе фразы - чистая правда, потому что если Украина будет продвигать, то 100%, что продвинет, посол Мельник всемогущ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли РФ не начнет выполнять решение трибунала ООН по украинским морякам, последуют новые "гамбургские" санкции, - посол Мельник
 
 
 
 
 
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