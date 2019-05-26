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Все про:выборы (22411) Европарламент (1390) Евросоюз (12445)

 В 21 стране ЕС проходят выборы в Европарламент

Жители Евросоюза выбирают 751 депутата в Европарламент. По прогнозам, до 1/3 мандатов могут достаться крайне правым, евроскептикам и популистам. Предварительные результаты станут известны вечером.

Этот день голосования на выборах в Европарламент - четвертый и последний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. За прошедшие три дня выборы уже состоялись в Великобритании, Нидерландах, Ирландии, Чехии, Латвии, на Мальте и в Словакии.

Сегодня свои голоса отдадут граждане Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Германии Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре.

Выборы продлятся до 23:00, последними закроются участки в Италии.

Выборы в Евросоюзе начались 23 мая. Всего право голоса в 28 странах-членах ЕС имеют 427 млн человек. Таким образом, это вторые крупнейшие по количеству участников выборы в мире после индийских.

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На выборах должны избрать 751 евродепутата. По каждой из 28 стран-членов зарезервировано четкое количество мест в Европарламенте. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны, например, Кипр, Люксембург и Мальта, имеют лишь по шесть евродепутатов.

Проведенные опросы свидетельствуют о том, что до трети мест в Европарламенте могут получить крайне правые, евроскептики и популисты.

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Официальные результаты во всех государствах ЕС будут опубликованы только после завершения последнего дня голосования. Первые официальные прогнозы результатов выборов в Европарламент объявят уже вечером в воскресенье.

Источник: https://censor.net.ua/n3128925
 
 
 Топ комментарии
 
В Нидерландах и Ирландии путинские партии уже с треском проиграли
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недалеким особинам пофіг..
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Бежит шоу Бенни Хила.Лидер Зе коМанда В 21 стране ЕС проходят выборы в Европарламент - Цензор.НЕТ 7106
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Стабільність потрібна великим багатіям.Вони добряче влаштувалися в цьому життя. А звичайні люди прагнуть жити краще, прагнуть змін. І той що заважає біситися з жиру мультимільйонеру - СТРАШНИЙ ПОПУЛІСТ.
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вот точно тоже беня чуть раньше говорил...мол нужны перемены,дефолт стране нужен. У 21 країні ЄС відбуваються вибори до Європарламенту - Цензор.НЕТ 5480звычайный людь,да кацапа?
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Зебілам пофіг на політику, як і їх обранцю.
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В Нидерландах и Ирландии путинские партии уже с треском проиграли
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главное...чтобы любители-почитатели руцкогомира пролетели... (и нам полегче будет..)
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Наша опора и спасение это ЗСУ ,тероборона и патриотизм , исходя из этого нужно двигаться дальше
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А наша опора и спасение это проукраинский патриотический президент такая же Рада и Кабмин. И мощные современные ВСУ , добровольческие батальоны... Тогда Украине по фигу каким будет состав депутатов Европарламента . Жаль но нового . ...резидента нельзя назвать проукраиским он может и слуга но не украинского народа . От распущенных , парализованных новой властью украинофобов ЗЕбилов Парламента и Кабмина ...ничего ждать не приходится . Вот осталась только одна надежда на добровольческие батальоны , националистов , патриотов и всех - всех проукраинских граждан которых всё таки больше чем слуг не украинского народа а слуг олигархов и прислужников вражеского кремля.
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завтра более-менне ясной станет ближайшая политика евросоюза.
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Фейковый орган который абсолютно ни на что влияет.
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