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Все про:дефолт (355) Коломойский (1051)

 Объявление Грецией дефолта — пример для Украины, - Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"По моему мнению, мы должны повести себя с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", - цитирует издание Коломойского. В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не заплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно.

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Коломойский считает, что в дефолте нет ничего страшного. "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И что, они его реструктуризовали", - сказал олигарх.

Он считает, что победа Зеленского на выборах свидетельствует об усталости украинцев от требований МВФ. "Если Зеленский будет слушать [Запад]... он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15 вместо 73 процентов", - сказал Коломойский.

По его мнению, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины. "Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина - просто предлог", - сказал он.

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Коломойский не впервые говорит о необходимости дефолта Украины. В ноябре в интервью шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной олигарх сказал, что не видит в дефолте ничего плохого.

"Посмотрите на Грецию, какие красавцы, сказали: "500 млрд не вернем", и все, до свидания. Его [греческий сценарий] нужно было применять еще в 2014 году, потому что страну разворовали под покровительством, в том числе и Международного валютного фонда, и под покровительством всех иностранных посольств. Куда они смотрели? Наблюдатели... Страны не было, в казне - ноль, объявляйте дефолт. Дефолт еще никогда никому не помешал, то, что касается страны - так сто процентов", - сказал он.

В то же время первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью LB.ua говорила, что дефолт для Украины – в любом случае плохо.

"Представьте ситуацию: вы "дефолтнули"! Это значит, что в ближайшем будущем вам никто денег не даст. Правительство выйти на внешние рынки не может, внутренний рынок уже максимально отдал возможное. Что получается: мы перестанем платить пенсии, зарплаты, финансировать армию? Или будем вынуждены поменять руководство НБУ для того, чтобы новое включило печатный станок? Инфляция залезет в кошелек каждого", - предупредила Рожкова.

По состоянию на конец 2018 года уровень госдолга к ВВП Украины составлял 60,9%. Безопасным уровнем для экономики, как отмечали в Минфине, считается 60%.

Источник: https://censor.net.ua/n3128924
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто далі після дефолту ми змушені будемо стати губернією росії.
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Pawlo Kit - "Вы этого хотели! Зебилы.".

- А им пох, главное что б коммуналка была ниже и газ в четыре раза меньше. Дебили бля (с) Объявление Грецией дефолта — пример для Украины, - Коломойский - Цензор.НЕТ 9365
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Чё скулишь свинособака?
скучно тебе на цепи в Кадыровском Гареме?
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ВЫДЬ НА ЦЕНЗОР, ЧЕЙ ВОЙ РАЗДАЁТСЯ???? 😂😅😂
ТА ТО прахоботы ВОЮТ, ОТ КОРЫТА УХОДИТЬ НЕХОТЯТ. 😂😅😂
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Ты ЗЕчучело сиди тихо и готовься к дефолту. Твой хозяин в ермолке тебе же ясно сказал дефолт на пользу. Раньше ты зебик ело свои щи с солью, теперь лаптями без соли хлебать будешь. Дай угадаю в первом туре ты за Бойко голосовал, а во втором за клоуна..даунбасёнок.
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Мне ПОФИК твой ДЕФОЛТ ЧУЧЕЛО БЕЗЫМЯННОЕ. 😂😅😂
ПРИМЕР ГРЕЦИИ - ГРЕЧЕСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ТОЛЬКО ПРИОБРЕЛИ ОТ ДЕФОЛТА. И ГРЕЦИЯ ПОКАЗАЛА БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ ИМЕННО рфИЙСКИМ ДОЛГАМ. ЗА КОТОРЫЕ вы-прахоботы ТАК ПЕРЕЖИВАЕТЕ. 😂😅😂
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Конечно тебе пофиг на дефолт ты нищенка и так по мусорникам побираешься - побирушка, тебе то терять явно не чего. Кстати нужно больше КАПСа ещё больше истерики. С КАПСом твои высеры более заметные и значимые.
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😂😅😂
ПЕРЕЖИВАЕШЬ ЗА рфИЙСКИЕ ТРИ ЛЯРДА. 😂😅😂
НЮ, НЮ. ПЕРЕЖИВАЙ ЗА РОДИНУ КАЦАПА. 😂😅😂
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Коломойский прав. Избежать уничтожения Украины в границах с возвращением Крыма и прекращения войны на Донбассе возможно только путем дефолта. Поднять экономику при грабительских процентных ставках невозможно. Без экономики Украину не освободят страны - гаранты, что демонстрирует на протяжении 5 лет Россия, мелкие страны раздающие паспорта гражданам Украины и предьявляющие, пока тихонько, территориальные претензии. Одноклеточные комментаторы обозначающие иногда только свой нос большего не видят. К сожалению "ЗЕ" команда живёт иллюзиями 95 квартала.
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Так а кто мешает экономику поднимать?? Или типа если дефолт то ЗЕбилы думают что экономика автоматически сама поднимеца, типа дефолт мгновенно даст прирост ВВП и всем много денег??? А сейчас кто мешает зебик???
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Зебил так дефолт это отказ обслуживать долг. Твои ермолочники - клоуны могут просто отказаца, и не брать новых кредитов при этом обслуживая предыдущий гос долг и никакого дефолта не будет. Почему ЗЕбил думает что отказ от кредитов МВФ это и есть дефолт?? Пусть твой клоун откажеца брать новые кредиты, по старым выплачивает и никакого дефолта не будет. ЧТо зебик такое вас не устраивает, бо твоему пейсатому надо именно грабить, а вот для грабежа как раз и нужен дефолт.
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Да, только вот Греция часть Евросоюза, и Евросоюз закачал в Греция несколько сот миллиардов евро. А кто что будет закачивать в УКраину?
Зелядрочеры, где вы? АУУУУУ? Что скажете на это прекрасное предложение хозяина вашего идола?
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Грецию обворовывала ЕС. Реально воровали бабки. Украина , хоть и не член ЕС, но является сегодня главным барьером *********** плану по восстановлению СССР. И вот тогда Европе мало не покажется. Обязаны помочь Украине больше любых мошенников из Греции.
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Да иди уже отсюда перебежчик. Гавкает ХЗ откуда лахта под проксиком подмахивающая клоуну.
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"Грецию обворовывала ЕС. Реально воровали бабки."

Твой дебильный высер из серии "Донбасс не хочет кормить нахлебников из Евросоюза" Оголошення Грецією дефолту - приклад для України, - Коломойський - Цензор.НЕТ 9575
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А кого в Европе беспокоит восстановление СССР? Польшу и Англию? Выражено против РФ на "Западе" выступают США и их ближайшие союзники, остальным - начхать. А вы хотите чтоб платил весь Запад?
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Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский/ Советник Путина пророчит Украине дефолт. 8 сентября 2013 . Глазьев считает, что Украина должна сбалансировать платежный баланс, иначе ее в течение полугода ждет дефолт. Для достижения баланса Украине необходимо отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и присоединиться к Таможенному союзу. / Коломойский заявляет, что у него есть паспорт Израиля / Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям/В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля./ Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз.
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Не пойму что за вой ??? Да Дефолт - ХОРОШО. Так как Украина брала деньги под "честное пионерское", вот єто "честное пионерское" и заберут. В чем проблема ??? Вам что жалко ?? А отдавать только на обслуживание украденных денег по несколько миллиард в год - не жалко ?? ? Ну не смогут чинуши себе премии по несколько сотен тысяч выписывать (а то и миллионов) - я этот удар переживу.
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электорат зебила узнаваем по лютой тупости сразу же.
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Ок. Ты - гений, я - тупой. Тогда объясни мне что страшного в дафолте ??? Только не просто "это страшно и плохо" а реально - ЧТО ???
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Нынешний уровень жизни в Украине значительно выше чем должен быть. На самом деле ты должен жрать гавно в перемешку с листьями и радоваца. Почему ты не жрёшь гавно и не радуешься?? Потому что Украина получает кредиты и покрывает огромный дефицит бюджета. То есть икуственно поднимает уровень жизни - что тоже плохо. Но выход есть - обьявить дефолт, полностью обнулить кредитование и начать жить реально на то что заработали. Тоесть ты будешь жрать своё любимо гавно, а пенсии просто отменят так как зарабатывает Украина очень мало. Скажи зебил а кто мешает просто начать поднимать экономику??
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КОмуняки утверждали что даже каждая кухарка может управлять государством, знаешь зебик а ведь ты тупее даже кухарки.
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Ок. Ты тоже - гений (просо поразительна сколько вас "гениев" сразу повылезало), я - тупой. Тогда объясни мне что страшного в дафолте ??? Только не просто "это страшно и плохо" а реально - ЧТО ???
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Дефолт нельзя. А то кацапы будут показывать пальцем и смеяться.
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Судя по всему намечается очередной кидок населения на бабки. Мораль той басни такова: бабки лучше перепрятать, с банков-под подушку...)))
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У этого поца денюжки за границей,а у людей надо забрать последнее. Что бы он свои долги не возвращал.
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Если Коломойский и вся банда которая грабила и наживалась на активах Украины начиная с 90-х годов по сегодня вернут награбленное то ни о каком дефолте и речи быть не может мы еще и Западу займем. А про Грецию не забывайте что она член Евросоюза а они своих не бросают
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а они своих не бросают

...особо если эти "свои" - являются частью экономики ЕС...
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Зашморг що звиса з гіляки та чека на зрадника… о це приклад
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Этого мудака стоило бы дефолтнуть пару раз по башке...
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"Коломойский добавил, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, потому что "их не интересует Украина", их цель - "навредить России".",- Со слов Коломойского оккупация Донбасса и Крыма есть цель Америки навредить России. Чем не Киселев и Соловьев? А россия такая хорошая а злая Америка убила десятки тысяч украинцев и оккупировала Донбасс и Крым? Да, роCCийский коллаборант Коломойский?! Пока коллаборантов не начнут наказывать, как все нормальные страны, Украина обречена постоянно повторять 1918-1933.
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Усё што зараз адбываецца ва Ўкраіне - гэта вынік 2014 года - вот што значыць напляваць на кроў свайго народа, і абраць феадала і акупанта Парашэнка прэзыдэнтам.

Вы, тыя хто галасаваў за Парашэнка ў 2014, вы прывялі да ўлады Зяленскага.
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Дефолт и ОСТАТОЧНО прощавай МВФ ! Может тарифи урегулируют. И газ по прямой пойдёт а не по вротердам плюс минус и дешевле.Я за. У меня в банках денег нет .И бояться мне нечего. Кроме тарифных цепей терять нечего. А отдавать МВФ ху будет ? Может ваши дети ? Я своим такого не желаю
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Игорь валерьевич, ради того шоб вы ещё прикарманили десяток лярдов украина и 73% с радостью согласятся на дефолт). А вован по такому празднику ещё и деньжат глядишь подкинет.
Старший брат как-никак.
И вообще, долги отдают только трусы.
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В Украине есть давняя проблема - это кучка олигархов уничтожившая свободную конкуренцию, упраляющая бюджетом страны, загнавшая Украину во внешние долги и которая получает свой гешефт от внутреннего долга государства при этом пряча часть своего капитала в офшоры .
Вторая пооблема -это абсолютно равнодушное накачивание Украины западными деньгами, понимая, что развития нет и долго не будет,а значит нарастающее давление на социал и бизнес будет увеличиваться вместе с продажей Украины по частям. Будет безвиз или нет, но часть украинцев уехать не смогут и станут крепостными работающими на кусок хлеба.
Греки молодцы, тюхнули МВФ , но они являются частью Еврозоны, НАТО , терреторию окруженную морями, порт, туризм - есть шансы, что раскрутятся. Наши шансы прибывать в опе, как сказали поляки: в лучшем случае 50 лет, в худшем ....бессрочно
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Действительно зачем нам МВФ, если будем сильно замерзать, ведь у нас не Греция, Игорь Валерьевич одолжит Украине деньги.
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После того как Коломойшу взяли за жопу в США он решил обанкротить Украину по примеру Привата? То то он так рвется захватить контроль над НБУ

Дефолт, хвала Богу, объявляет не Президент а то бы этот комик его каждый день бы объявлял
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А якщо народ оголосить дефолт і перестане платити кредити в банки олігархів та борги за електроенергію?
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Жуликом этот ж... родился, жуликом живёт, жуликом и сдохнет. А Зедауны будут верещать, о том, что им опять кто то виноват.
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Жуликом этот ж... родился, жуликом живёт, жуликом и сдохнет. А Зедауны будут верещать, о том, что им опять кто то виноват.
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Такой беспощадной, воровской и циничной власти как яценюк, гройсман, порошенко и гонтарева так и другие супер патриотьі - луценко, пашинський, парубий и т.д. и т.д. в Украине еще небьіло. Сразу же после прихода к власти ета бригада за ночь в три раза обеднили Украинцев простьім броском - девальвировав гривню и ето бьіла самая первая рехворма которую совершили не чужие воши, свои гнидьі. Сама єта компания себья обезопасила - просто подняв цену на шеколад и другую продукцию рошен в троє, переведя наличность в валюту и т.д. , а Украинцам которьім девальвировали депозитьі втрое еще и ввели на єти уничтоженньіе депозитьі налог. Путем девальвации гривньі єта банда перераспределила в свою пользу и так никчемньіе доходьі нищих пенсионеров, бюджетников, и т.д. позарившись на то, что зек янукович трогать считал западло. Но свои национальньіе гнидьі не погнушались плюс еще и на ету уничтоженную пенсию ети скотьі ввели налог - вот ето бьіла рехформа за первьіе сто дней национальной любимой патриотической власти яценюка, порошенка, гонтаревой и т.д. Возникает вопрос - неужели патриотизм, любовь к Украине нельзя продвигать без такого беспощадного обнищания и грабежа Украинского народа. Да радует что зе занят роспуском гнид и других рехформаторов может Украинский народ в етот период ета мразь не будет так усердно грабить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбъявление Грецией дефолта — пример для Украины, - Коломойский
 
 
 
 
 
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