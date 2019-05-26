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Все про:Египет (668) моряки (759) танкер (11)

 В Украину возвращаются моряки с задержанного в Египте танкера Sea Shark

С декабря 2018 года судно с грузом нефти удерживали вооруженные силы Египта. 5 из 17 украинских моряков прибудут в Одесский аэропорт в понедельник.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на фонд помощи морякам "Ассоль", информирует Цензор.НЕТ.

"Поздно вечером 25 мая поступила информация, что остальная часть экипажа вместе с украинским капитаном была освобождена и отправляется в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возврата домой", - добавили в фонде.

Судно с грузом нефти с декабря 2018 года содержалось ВС Египта в районе Айн-Сохна. Экипаж состоял из 31 человека.

По данным фонда "Ассоль", среди них 17 украинцев, двое моряков из оккупированного Крыма (их гражданство в фонде не указали. - Ред.), 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, и еще один гражданин Азербайджана.

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Ранее капитан судна Виталий Нестеренко сообщал, что жизнь экипажа под угрозой, моряков фактически взяли в заложники представители египетского флота, которые настаивают на незаконной разгрузке танкера.

После этого Украина 18 мая направила Египту ноту из-за задержания танкера.

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21 мая стало известно, что египетские военные позволили пятерым из семнадцати задержанных украинских моряков сойти с танкера.

Источник: https://censor.net.ua/n3128923
 
   
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Кажуть що так вже бачили інтернет-супутники Маска над Києвом, Львовом та Харковом
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=ytUygPqjXEc
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В цей день, рівно 5 років тому, о 7й годині ранку, аеропорт Донецьк ім. Прокофьєва, сповістив про зупинення обслуговування рейсів. Це наслідок того, що декотрі з громадян пару тижнів до того сходили на ріхвірендум.
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и чей же это танкер под панамским флагом шедший в Египет???
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Украину возвращаются моряки с задержанного в Египте танкера Sea Shark
 
 
 
 
 
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