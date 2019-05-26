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 Политика Украины
  2005  30
Все про:Ельченко (236) моряки (759) ООН (2768) трибунал (107)

 Ельченко - России: "Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН!"

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко напомнил России, что "хорошо смеется тот, кто смеется последним".

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Когда в декабре Генассамблея ООН в своей резолюции 2/3 голосов призвала Россию освободить наших моряков и корабли, их делегация назвала это решение "смехотворной попыткой". Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН!" - написал Ельченко.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

Также читайте: России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Также на Цензор.НЕТ: Суд разрешил задержать 15 российских военных, в том числе 4 генералов, в связи с агрессией в Керченском проливе. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3128919
 
   
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А теперь к приятным новостям
У Мексиці розбився вертоліт Мі-17, який належав військово-морському флоту Росії.
https://fakty.com.ua/ua/svit/20190526-u-meksytsi-rozbyvsya-vijskovyj-vertolit-rf-ye-zhertvy/
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Указ Зеленского об отмене Указов Порошенко о назначении Горковенко - первый сигнал готовности власти идти по пути политических преследований и репрессий.

Как вы уже знаете, вчера Зеленский отменил Указ Президента Порошенко о назначении Володимир Горковенко на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Практика отмены указов определённо сомнительна с юридической точки зрения. Так можно дойти и до отмены Безвиза или подписи Президента под соглашением об ассоциации с ЕС.
Воспользовавшись тем, что этот момент законодательно не урегулирован, у Зеленского освобождают Горковенко, как наиболее последовательного критика необъективности канала 1 + 1, благодаря технологиям которого Зеленского и был избран на пост президента.
Указ об отмене назначении Горковенко может и обязательно будет обжалован в суде. Ведь на самом деле речь идет о реальном политическом преследовании за его активную политическую позицию и взгляды.
Согласно Закону в случае увольнения из-за отмены назначения государственному служащему должны вернуть прежнюю должность, но Зеленского даже не остановило то, что Горковенко получил возможность вернуться в АП на раннее занимаемый пост заведующего отделом Главного департамента информационной политики.
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плач запоребриков...

Михаил Лосев‏ @losevmn 21 ч.21 час назад

Пишут, Сурков запросился на покой.
Впереди пластическая операция, новый паспорт с незаметной фамилией Сидоров, и "дожитие" в Дубае на Пальмовых островах в собственном золотом дворце.
А вы е@итесь тут с "НашимКрымом"!
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Указ Зеленского об отмене Указов Порошенко о назначении Горковенко - первый сигнал готовности власти идти по пути политических преследований и репрессий.

Как вы уже знаете, вчера Зеленский отменил Указ Президента Порошенко о назначении Володимир Горковенко на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Практика отмены указов определённо сомнительна с юридической точки зрения. Так можно дойти и до отмены Безвиза или подписи Президента под соглашением об ассоциации с ЕС.
Воспользовавшись тем, что этот момент законодательно не урегулирован, у Зеленского освобождают Горковенко, как наиболее последовательного критика необъективности канала 1 + 1, благодаря технологиям которого Зеленского и был избран на пост президента.
Указ об отмене назначении Горковенко может и обязательно будет обжалован в суде. Ведь на самом деле речь идет о реальном политическом преследовании за его активную политическую позицию и взгляды.
Согласно Закону в случае увольнения из-за отмены назначения государственному служащему должны вернуть прежнюю должность, но Зеленского даже не остановило то, что Горковенко получил возможность вернуться в АП на раннее занимаемый пост заведующего отделом Главного департамента информационной политики.
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А по теме?
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А это и есть по теме, т.к. в статье говорится об информационной войне.
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Де не смотрят эти два козлоканала, не смотрят! И на ..зачем их транслировать? Пока Свыня заставляла, куда денешься, а сейчас на..!
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У шакаладистых любая тема это говно на вентилятор...
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Привыкайте) берем пример с вас зессыкунов)
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Насцут они на решение трибунала и так понятно.
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На страну в которой президент сцыкун вем насцать!
Нужно просто перестать стрелять!
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Сцыкун - это тот кто больше всех анализов сдал?
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Нет, это тот, который не успевает их из штанов достать.
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А теперь к приятным новостям
У Мексиці розбився вертоліт Мі-17, який належав військово-морському флоту Росії.
https://fakty.com.ua/ua/svit/20190526-u-meksytsi-rozbyvsya-vijskovyj-vertolit-rf-ye-zhertvy/
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Вот! Вот это грозный товарищ, он наведёт порядок. Сказал как отрезал!
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порядок будут наводить в том числе и такие трибуналы .
а он всего лишь макнул кацапню носов в их собственные кучки.
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вміло він запалив ватні дупці ))
палає там файно
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заради Бога, в цій країні сприймають(про дотримання взагалі мова не йде) виключно власні закони, а у будь-які інші, лише витирають ноги. так було, так є і наразі. Ординці одним словом.
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плач запоребриков...

Михаил Лосев‏ @losevmn 21 ч.21 час назад

Пишут, Сурков запросился на покой.
Впереди пластическая операция, новый паспорт с незаметной фамилией Сидоров, и "дожитие" в Дубае на Пальмовых островах в собственном золотом дворце.
А вы е@итесь тут с "НашимКрымом"!
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Зачем Сидоров если он Дудаев Асланбек Андарбекович. Для Емиратов фамилия как раз та что надо.
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кто или что может заставить рашку выполнить решение трибунала?
дополнительные санкции? изоляция? отключенный SWIFT?
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Конфіскація направленого і виведеного на Захід майні, яке конвертована у вілли, яхти, будинки, квартири. Висилка у немиту рідні і коханок. Заборона на відвідування курортів і міст, привабливих для шоп-турів
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Сразу вопрос,что трибунал предпримет против рашки за невыполнение его решения?
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могут запретить проходы через проливы и заходы рашенским кораблям в порты
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росія відмовиться виконувати...а змусять гадину лише політичний тиск та відчуження майна.
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в недалеком будущем это же можно будет сказать "команде" Вазелина Шестого....
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Кацапы плюют на законы, наш новоизбранный плюет на законы, может они одной крови?
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Міжнародний трибунал ООН з морського права наказав Росії негайно звільнити 24 захоплених моряків та повернути три кораблі. Це рішення є тимчасовим заходом у справі за позовом України щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.За місяць Росія має звітувати трибуналу про його виконання.
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всем спокойно! нехай вовка чутка покалядует, ну пусть хоч три месяца проторчит с булавой... дальше разбираться придется нам - 25%, кто был против его назначения. История такая коварная штука, что, зараза, не меняется. Тримаємось! Слава Україні!
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Різниця між адекватними і неадекватними полягає у тому, що неадекватні сміються навіть з показаного пальця. Навіть, коли цей палець означає "фак". Лише повна ізоляція і інтенсивне лікування Галоперидолом.
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У МЗС Німеччини пояснили, що загрожує Росії за невиконання рішення Міжнародного трибуналу https://today.ua/u-mzs-nimechchyny-poyasnyly-shho-zagrozhuye-rosiyi-za-nevykonannya-rishennya-mizhnarodnogo-trybunalu/
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класно троллит срусню, культурно указал крепостным их место.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕльченко - России: "Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН!"
 
 
 
 
 
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