 Ельченко - России: "Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН!"

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Когда в декабре Генассамблея ООН в своей резолюции 2/3 голосов призвала Россию освободить наших моряков и корабли, их делегация назвала это решение "смехотворной попыткой". Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН!" - написал Ельченко.
Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.
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МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.
Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.
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Как вы уже знаете, вчера Зеленский отменил Указ Президента Порошенко о назначении Володимир Горковенко на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Практика отмены указов определённо сомнительна с юридической точки зрения. Так можно дойти и до отмены Безвиза или подписи Президента под соглашением об ассоциации с ЕС.
Воспользовавшись тем, что этот момент законодательно не урегулирован, у Зеленского освобождают Горковенко, как наиболее последовательного критика необъективности канала 1 + 1, благодаря технологиям которого Зеленского и был избран на пост президента.
Указ об отмене назначении Горковенко может и обязательно будет обжалован в суде. Ведь на самом деле речь идет о реальном политическом преследовании за его активную политическую позицию и взгляды.
Согласно Закону в случае увольнения из-за отмены назначения государственному служащему должны вернуть прежнюю должность, но Зеленского даже не остановило то, что Горковенко получил возможность вернуться в АП на раннее занимаемый пост заведующего отделом Главного департамента информационной политики.
Нужно просто перестать стрелять!
У Мексиці розбився вертоліт Мі-17, який належав військово-морському флоту Росії.
https://fakty.com.ua/ua/svit/20190526-u-meksytsi-rozbyvsya-vijskovyj-vertolit-rf-ye-zhertvy/
а он всего лишь макнул кацапню носов в их собственные кучки.
палає там файно
Михаил Лосев @losevmn 21 ч.21 час назад
Пишут, Сурков запросился на покой.
Впереди пластическая операция, новый паспорт с незаметной фамилией Сидоров, и "дожитие" в Дубае на Пальмовых островах в собственном золотом дворце.
А вы е@итесь тут с "НашимКрымом"!
дополнительные санкции? изоляция? отключенный SWIFT?