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 Попытки Филарета получить независимость от Константинополя грозят потерей Томоса, - Макарий

Митрополит Макарий, до образования поместной церкви возглавлявший Украинскую автокефальную церковь заявил, что УПЦ КП и УАПЦ пока не вычеркнуты из государственного реестра.

Об этом Макарий заявил в интервью "Апострофу", передает Цензор.НЕТ.

"Неправду говорили некоторые государственные чиновники, публично заявляя, что Киевский Патриархат ликвидирован. Дело в том, что почетный патриарх Филарет предоставил лишь копии, а не оригиналы документов, которые необходимы для ликвидации. Когда меня попросили сдать документы для ликвидации, я ответил, что до того времени, пока не увижу оригиналов с другой стороны, не отдам своих", - сообщил митрополит.

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Макарий назвал бессмысленными заявления Филарета о намерении внести изменения в Устав ПЦУ с целью получения "независимости" от Константинополя. По его мнению, это грозит отзывом Томоса.

"Это возможно, если такое безобразие продолжится, если недействующий патриарх продолжит в том же направлении и его будут поддерживать некоторые политики, а избранный Предстоятель, не действуя, будет молчать", - отметил Макарий.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3128917
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, Петя, давай, спасай ситуацию в религиозной иерархии!
Или уже не нужно этим заниматься? А? Томоносец ты наш...
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та забудь ти вже за Петра...він всьо...історія...тепер в нас новий гімнокомандуючий.
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в какого Бога вы верите если на первом месте у вас стоит владычествовать командовать тут и путина не надо
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Ну, Петя, давай, спасай ситуацию в религиозной иерархии!
Или уже не нужно этим заниматься? А? Томоносец ты наш...
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та забудь ти вже за Петра...він всьо...історія...тепер в нас новий гімнокомандуючий.
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Признайте, что ваш импотент не может ничего с этим распояслвшимся маразматиком сделать.
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Ты че клоун? Ты же его власти лишил недавно! Че опомнился?
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Зеленский вчера открыл антинаркотический лагерь и побывал на концерте "Квартала".
Людей всегда тянет туда, где их настоящее место. И если Порох свои первые визиты осуществил во Францию и Бельгию, то Зеленский - в антинаркотический лагерь и шапито.
По-моему, здесь всё понятно даже тем, кто не знаком с теорией бессознательного Фрейда.
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он там тебе место приготовил в отдельной палате.
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Одного томаса нам мало. Надо еще парочку.
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А это уже решать нарику, ой, меценату петровскому. На сколько у него бабла хватит.
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ты дебил?!.. ой, нет.. не так!.. ты ЗЕбил?!. .при чем тут Порошенко?!
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действительно, и при чем тут он, ну конечно же не при чем-)
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согласно исследований британских ученных, мозг ЗЕбилов соединен на прямую с прямой кишкой.. поэтому "причинно-следственная связь" нарушена
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Так ,а кто Нарика подослал до Константинополя?
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слушай, подскажи адрес той фермы, где вас выращивают..
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Пороха на этого "патриарха" не хватает! Попытки Филарета получить независимость от Константинополя грозят потерей Томоса, - Макарий - Цензор.НЕТ 9593
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Если Филарет хочет быть не зависимым от Константинополя значит будет зависимым от Москвы. давайте скажем дедушке спасибо за все и отправим его на пенсию. Лидер украинской церкви выбран и ему решать ее судьбу
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Я не понял, ведь 300-та лет боролись за независимую украинскую церковь. И добились таки! Что опять пошло не так? В чем зрада?
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Послушайте продвинутого специалиста в этом вопросе.
https://youtube.com/watch?v=A-4lExxuUgI&t=15s
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Ты дурак или притворяешься? Нет никакой Независимой церкви Украины - по Томосу нам НЕ дали патриархат, Варфоломей управляет через своего ставленника. Эта церковь такая же "независимая", как Украинская московского патриархата от московской церкви.
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А Пётр Алексеивич говорил, что независима теперь церква. Он что врал что ли? Не... Порошенко врать не будет, я верю ему. И 25% верят!
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Закрепить мракобесие на века! Вся планета лечит рак, делает электромобили, летает в космос... А мы страдаем томос... В Рошен его отправьте, томосоносцу сраному.
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Ну почему вся планета. В Африке в космос не летают, а что там делать? Бананы там не растут. Это уже научно доказано.
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Вы считаете, что в США не ходят в церковь? Или японцы все наглухо атеисты? Не пишите бред.
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гордыня.. корысть или ...бесы?
почему... если даже рашка и гундяйка стали привыкать... наши никак не уймуться ?
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ПЦУ кроме Стамбула так фактически никто и не признал но это формальности на которые обращать внимание вообще не стоит, самое печальное что украинская православная церьковь отказалась от своего патриарха и своей независимости в пользу греко-турков, фактически теперь в Украине две самые влиятельные церкви УПЦ МП с патриархом в Москве и ПЦУ с патриархом в Стамбуле вместо независимой УПЦ КП.
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так собственно говоря православие и пришло из Греко-турции и кроме нее никто не должен ничего признавать. Нас признал самый главный человек в православном мире и этого достаточно
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Наивный вы человек)) не в том направлении вы думаете, все крупный православные страны Болгария, Грузия, РФ и тд имеют своих патриархов а Украину патриарха лишают, теперь будет лишь митрополия хозяин которой не украинский патриарх сидящий в Стамбуле которому она и ее финансовые потоки теперь подчинены. Это плата за бумажку под названием Томос а не какие то там духовные плоды.
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ПЦУ признавать не нужно, для этого есть Томос. А вот гундяевская секта ни кем не признана.
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А как бесновались и визжали от восторга у Антиколорадоса..... уму непостижимо - нравится быть рабами, будьте, но какого милого наши налоги идут на болтание руками и чтение заклинаний? Теперь Филарет оказывается - очень злой, как по команде, как ватники от киселя наши беснуются. Вот кто и кому брат так это вата&вышивата.
Настолько мерзко переобуваются.
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Рассмешили, подрабатываете в 95-м квартале? В Мацкве Сатанат...
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пусть Бог помогает Епифанию в его делах... но с раскольниками надо вести себя не как отец с дитем, а как судья с преступником... иногда надо проявлять не только принципиальность, но и жесткость... и если филарет повел себя как дите малое, подставляя ПЦУ под удар, то с ним для начала нужно провести жесткую пояснительную беседу, чтобы до него дошло, что он не прав...
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ну так пусть бох и проводит то
ведь все что делается - по воле егО
кто мешает = "гореть вечно"
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Бизнесмен и президент Порошенко не прочел документ который нужно подписать??
- Не смешите!
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Зеленский! Это безобразие и уже не смешно! Ты уже столько прави(те), а попы только лишь из гранатометов дуэли не устраивают.(правда они не дураки, это веропитеки пусть воюют, а братва всегда добазарится между собой))

А ведь смешно - учат "любить ближнего", но даже своим коллегам не верят как заяц волку Попытки Филарета получить независимость от Константинополя грозят потерей Томоса, - Макарий - Цензор.НЕТ 4071
Правильно выше написали - планета идет вперед, а тут остается еще только в пещеры обратно залезть.(и замуровать изнутри)
В Европу мощепоклонников не примут? Ну и пусть - они помолятся и Яхве все всем даст и никто не будет в аду, ибо все станут очень добрыми. Но если заберут пергамент, то все "будут гореть вечно", а поэтому: Фас на Филарета, гони его, насмехайся над ним
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у нас церковь отделена от государства, хватит что Пеетя там порылся грязными руками, до сих пор воняет.
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Плять кожен хоче керувати, будь то церква чи що інше...
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Церковь как раз хочет править больше всего и всех. Дай ей хоть мелкую поблажку - загребет всю доступную власть и еще захочет. Далеко ходить не надо, РФ тому примером.
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Середньовіччя Ньюз. Більше я в церкву ні ногою. Бог у серці.
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никакой не тормоз, а газ..... в пещерный век, полный вперед)
в Европу конечно мы из-за поповских войн не попадем.
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Филарет борется за независимую церковь от Константинополя и мацквы
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он борется за Москву. Только гебня недовольна Томосом.
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Слава богу у нас светское государство, и терки попов ни на что не влияют.
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Дмитро Корчинський: Порівнюю себе з Філаретом (вік дозволяє, хоча він здається, трохи старший). Ображається на Єпифанія: допоміг тому створити ПЦУ, а вдячності мало, а послуху нема, а шана невідповідна!У 1992 коли я з подільниками став на захист Філарета, коли в того відібрали все, окрім Володимирського собору та резиденції на Пушкінській. Вже вдиралися й у ці приміщення, але ми їх відбили.Ще ми захопили для Філарета Лавру, але він побоявся туди вселитися, тому нас всіх пов'язали менти. Лавра залишилися за москвою.Потім я, разом з іншими добрими людьми, умовляв тодішнього очільника УАПЦ Володимира Романюка, з яким був в дуже теплих стосунках, бо він був прикладом ідеального єпископа-аскета, піти на об'єднання з Філаретом для створення Київської Патріархії.Моя роль в тому, що УПЦ КП постала, зовсім не є визначальною, але без мене того не сталося б.Ви гадаєте, я дочекався від Філарета бодай слова вдячності? Церковного брязкальця? Гадаєте, він сказав мені: заходь до мене на борщ, коли забажаєш!? Гадаєте, він бодай раз згадав за моє існування? Гадаєте, захотів порадитися щодо церковних справ?І близко нічого з того не сталося. Але я не ображаюся на нього й лблю його, як брата, який трохи заблукав у власному марнолюбстві, але зробив багато корисного.Мені приємно, що мої реакції на невдячність є більш християнськими, ніж у нього, хоча я - всім відомий грішник, а він - чернець і митрополит.Філарета зараз підхоплять медведчуки й новинські й зроблять багато шкоди.Тому Єпифанію варто залагодити конфлікт мирно: резиденцію на Пушкінській (палац де мешкає лише один чернець Філарет та його обслуга) віддати під хоспіс, а ченця Філарета доправити молитися у віддалений монастир десь на Волині.Для довідки: чернецтво передбачає послух, відсутність майна й побутового комфорту. (с)
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Корч известный веропитечище. За Яхве готов помереть. Верней, чтобы все были такими же корчами. Колотили о пол притона головами и несли попам бабло. Поделом ему - неожиданность то какая: поп киданул верозавров, ой-ой-ой, никогда такого не было и о5 125)
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Да щас. Дед власти всю полноту вкусил, а его в монахи? Он там от монастыря камня на камне не оставит. Смирение и покорность - это лишь для прихожан.
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помню как меня тут забанили за то, что я назвал это сменой хозяина
а оно вон оно как оказалось
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Американцы сами себе "Декларацию о независимости" написали, а не ждали, когда ее пришлют из Лондонов-Парижей.
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Сейчас не время устраивать скандалы, Филарету нужно прекратить это безобразие, а если не образумится, то Собору нужно предпринять необходимые меры и наказать бунтаря.
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в принципе тоже самое сделали московские попы, в свое время.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПопытки Филарета получить независимость от Константинополя грозят потерей Томоса, - Макарий
 
 
 
 
 
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