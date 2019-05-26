 Готовлю запрос в полицию. Негоже МВД играть в политику, - Ирина Геращенко о задержании участников пикета в Ривном

Об это она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Напомню, 5 предыдущих лет Банковую, ВР, КМ, обладминистрации чуть ли не ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, забрасывали игрушечными свиньями, и это иногда бывали довольно агрессивные, а не тихие акции. По-разному вели себя митингующие, это была демократия. Всех этих митингующих против "барыг" не трогали. За одиночный пикет и плакат задерживали только движение "Відсіч" с плакатом против тогдашнего кандидата в президенты, который теперь новоизбранный", - отметила Геращенко, комментируя вчерашнее задержание подростков.
Первый вице-спикер выразила возмущение данным событием.
"Готовлю запрос в Нацполицию. Негоже МВД играть в политику", - написала она.
это - идеальная подборка всего, что необходимо знать по поводу пикетов, мирных собраний и так далее. РЕКОМЕНДУЮ СОХРАНИТЬ и хотя бы одну штуку распечатать и хранить в своей сумке. даже если Вы не участник, вы можете оказаться свидетелем беспредела, который сегодня были в Ровно
потягла з фб...виявляється є брошюрка, створена спільно з мінюстом та поліцією.. http://www.pravo-na-protest.org.ua/?fbclid=IwAR1-PcIBULflM-S25TL6dmf6j3BZQ-OuChPlWFaSD7D-aMv7B0lyDwIudB0 … поширюємо, панове
статтею 39 Конституції України.
Кількість учасників мирних зібрань, час та місце їх про-
ведення не обмежені.
Тільки суд має право заборонити проведення мирного
зібрання. Рішення суду можна оскаржити.
Перешкоджання мирним зібранням тягне за собою
кримінальну відповідальність.
Такі самі права поширюються на учасників контр-зі-
брань, метою яких є вираження позиції, відмінної від
позиції учасників зібрання, та будь-яких інших одно-
часних зібрань.
Всьо ясно.
Не было бы задержания и об.этом протесте вообще никто бы и не знал и от него был бы нулевой эффект.
А так сразу общественный резонанс, срач в сми и т п негативные наслидкы.
Получается менты сработали против зе.
У них там Хомер с 2008 года
Нахапал земли гектарами
Тётя Роза @Anakoyher 14 ч.14 часов назад
- Изя, а чего в России так топили за Зеленского?
- Потому, Сёма, что при Порошенко уровень жизни россиян резко упал. И они хотят перемен!
Моральный авторитет
Но пикет трогать было нельзя. АвакоФФ должен смыться в унитаз.
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Свиные рыла накрепко приросли к кормушке...
26.05.2019, 11:55 http://finbalance.com.ua/news/kolomoyskiy-ukrana-povinna-oholositi-defolt
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А в Черкассах що было, не только не тронули а еще и завели УД, за митинг против баригы. Или Ира помнит только что сегодня . А то что на улице просто менты заставляют показывать что в карманах- это уже норма, и это же не плакаты против Зе.
У ВР еще 2 месяца принять законы- вот и сделай что нибудь хорошое напоследок, чтобы потом не скулить в оппозиции, что законы плохие.
Новая власть его впустит?
Вот в чём вопрос!
то что случилось это отрыжка преступного барыгоната. выбивание телефонов, побивание протестующих агентом лолитой...