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Все про:Геращенко Ирина (1389) пикет (578) Нацполиция (9451) Ривне (280)

 Готовлю запрос в полицию. Негоже МВД играть в политику, - Ирина Геращенко о задержании участников пикета в Ривном

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко выразила возмущение задержанием в Ривном двух несовершеннолетних, которые вышли на пикет с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски", и собирается обратиться в полицию.

Об это она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Напомню, 5 предыдущих лет Банковую, ВР, КМ, обладминистрации чуть ли не ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, забрасывали игрушечными свиньями, и это иногда бывали довольно агрессивные, а не тихие акции. По-разному вели себя митингующие, это была демократия. Всех этих митингующих против "барыг" не трогали. За одиночный пикет и плакат задерживали только движение "Відсіч" с плакатом против тогдашнего кандидата в президенты, который теперь новоизбранный", - отметила Геращенко, комментируя вчерашнее задержание подростков.

Смотрите также: Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция (обновлено)

Первый вице-спикер выразила возмущение данным событием.

"Готовлю запрос в Нацполицию. Негоже МВД играть в политику", - написала она.

Готовлю запрос в полицию. Негоже МВД играть в политику, - Ирина Геращенко о задержании участников пикета в Ривном 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128916
 
   
 Топ комментарии
 
Вернулся портнов в Украину, автор закона "больше трёх не собираться", и дело его живёт. В данном случае вообще было двое.
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Правильно !

По шаловливым полицейским ручонкам надо бить сразу!
Чтоб не повадно было их распускать
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Зато когда избивали добробатовцев она одобряла.
Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 2866
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эти тоже тихо часик на площади с транспарантом постояли, или как?
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Hellis‏ @13Hellis_13 10 ч.10 часов назад

это - идеальная подборка всего, что необходимо знать по поводу пикетов, мирных собраний и так далее. РЕКОМЕНДУЮ СОХРАНИТЬ и хотя бы одну штуку распечатать и хранить в своей сумке. даже если Вы не участник, вы можете оказаться свидетелем беспредела, который сегодня были в Ровно

потягла з фб...виявляється є брошюрка, створена спільно з мінюстом та поліцією.. http://www.pravo-na-protest.org.ua/?fbclid=IwAR1-PcIBULflM-S25TL6dmf6j3BZQ-OuChPlWFaSD7D-aMv7B0lyDwIudB0 … поширюємо, панове
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Право на проведення мирних зібрань гарантується
статтею 39 Конституції України.
Кількість учасників мирних зібрань, час та місце їх про-
ведення не обмежені.
Тільки суд має право заборонити проведення мирного
зібрання. Рішення суду можна оскаржити.
Перешкоджання мирним зібранням тягне за собою
кримінальну відповідальність.
Такі самі права поширюються на учасників контр-зі-
брань, метою яких є вираження позиції, відмінної від
позиції учасників зібрання, та будь-яких інших одно-
часних зібрань.

Всьо ясно.
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Подождите, а как же митинги и расшатывание ситуации в Украине ето на руку кремлю?
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Непонятно зачем их вообще задерживали.
Не было бы задержания и об.этом протесте вообще никто бы и не знал и от него был бы нулевой эффект.
А так сразу общественный резонанс, срач в сми и т п негативные наслидкы.
Получается менты сработали против зе.
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не надо искать заговор там где можно объяснить обыкновенной глупостью
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Менты хотели выслужиться перед мэром
У них там Хомер с 2008 года

Нахапал земли гектарами
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Готовлю запрос в полицию и бабки на бижутерию.
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ну кого бы еще цитировал,как ни кацапню из команды зе

Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 4672

Тётя Роза‏ @Anakoyher 14 ч.14 часов назад

- Изя, а чего в России так топили за Зеленского?
- Потому, Сёма, что при Порошенко уровень жизни россиян резко упал. И они хотят перемен!
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А тетя Роза это что за персонаж? Есть у неё имя и фамилия?
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😁 серьезно? Ну тогда фигни не скажет шоужтут
Моральный авторитет
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Мародер руками сепаров убивал ВСУ 5 лет то перемириями то отводами войск, спонсируя через счета открытые гонтаревой НБУ в ЛДНР. Теперь когда до тюрьмы можно и не дожить и бежать некуда, будут создавать ЛДНР на ЗУ чтобы сохранится. Это только начало замеса на ЗУ. не зря кулявлобы и мародер туда зачастили перед выборами, план Б как сказал петро у него есть
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Порося уже и детей подставляет лишь бы к корыту вернуться. Не удивлюсь если ета тварь причастна и к расстрелу Майдана, так как ето преступление за 5 лет никто и не собирался расскрывать, а все подозреваемые отпущены на свободу.
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Эта лицемерная бабЭтта будет использовать любую возможность, чтобы сохранить свою толстую жёппу во власти.

Но пикет трогать было нельзя. АвакоФФ должен смыться в унитаз.
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Ирка это не твое дело. Народ сам разберется Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 9856
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это как раз ее дело.но не твое адназначна. Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 7869
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"Полиция" , нет. как были мусорами так и остались
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А дубинами на 9 мая в Днепре Атошников ,прям предел демократии!?
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Ну и чем теперь - Украина не паРаша .? Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 6488 .

Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 2966 .
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вот это цирк ))) порошенковская подстилка напишет запрос порошенковским подстилкам ))
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Аваков уже давно " позеленел " а вы там в Лахте только проснулись . Меняй методичку , пригожинец ! Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 1695 .
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Соевая провокация в Ривном -- пробный камень.
Свиные рыла накрепко приросли к кормушке...
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А, що, в соєвих гроші скінчилися, чи іх вже всі послали...., така потужна демонстрація!!!
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Таких ватних тролів, як ви, ми посилаєм безкоштовно.
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Ох жеж ці "соєві"... А що про "покращення від нової влади скажете? "КОЛОМОЙСЬКИЙ: УКРАЇНА ПОВИННА ОГОЛОСИТИ ДЕФОЛТ"
26.05.2019, 11:55 http://finbalance.com.ua/news/kolomoyskiy-ukrana-povinna-oholositi-defolt
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Аваков уже заявил о провокации против полиции?
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Давай Ира, запевай, двух деток в трусиках хвашисты распяли, в общем, сама знаешь свою кремлевскую методичку, как-никак торговые партнеры.
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Раньше проще было, покритиковал власти - выслали из страны, побили, пристрелили или кислотой облили и порядок. А этих девочек надо у психолога проверить - они хоть понимают, что такое импичмент или лайки в инстаграмме мозги отключили?
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если Владимир Александрович Тупой не отреагирует и не накажет, по-взрослому, слишком рьяных мусоров-зебилов, то нехай не ображається на "хунту та бандерівців"..
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Не смешите. Зеленскому рюкзак не по зубам.
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нетупой, но хитрожопый, рюкзак ужЕ понял, что "попал" с поддержкой Владимира Александровича Внукамента.. и пути отползания у него наверняка есть.. это только недалёкому клоуну пока что смешно..
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Владимиру Александровичу Тупому некогда ! У них канцерт ,, " Лига смеха" бл..ь .!! Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 5714 .
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Петю вы коронуете разве на огрызках ЗУ, это я тебе точно говорю
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кацапам слова не давали, смокчіть своє хйло мовчки..
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Авакян, это слишком опасная фигура для развития демократии в Украине. И на сегодняшний день, после того как убрали кондитера, будет стараться подмять под себя все силовые ведомства, включая СБУ и прокуратуру .
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новоизбранный вождь нации оставил ЕГО на своем месте,как благодарность аваковской помощи по восхождении на трон)) беня был не против его кандидатуры в своих интервью))
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Да и все взять и поделить!Как и в 1917 Шапиковы дорвались!Выгребайте зебилы!Это лишь начало!
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Кацапи, сепари, вата при одному слові_Іра геращенко ( не путати з другим таким іменем) вже приходять в глибокій сказ. Молодець Іра.
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який там сказ, на блювоту пробиває, всього лиш.
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Угомонитесь уже со своими кацапами. Этот ваше занюханое до дырок кликанье , уже вышло из моды.
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Всех этих митингующих против "барыг" не трогали. Источник: https://censor.net.ua/n3128916
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А в Черкассах що было, не только не тронули а еще и завели УД, за митинг против баригы. Или Ира помнит только что сегодня . А то что на улице просто менты заставляют показывать что в карманах- это уже норма, и это же не плакаты против Зе.

У ВР еще 2 месяца принять законы- вот и сделай что нибудь хорошое напоследок, чтобы потом не скулить в оппозиции, что законы плохие.
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А как Саакашвилли в атозак как собаку бросали, ее не возмущало.
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У Саакашвили срок на Родине. Нет? Не слышал?
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Срок на родине Петра Алексеича не смущал, пока Саакашвилли не встал в оппозицию.
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Саакашвили заявил, что приедет в Украину 29 мая.
Новая власть его впустит?
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Ну ты и сравнил , нанюхавшегося кокса борова и несовершеннолетнюю детвору. ! Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 3642 .
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Останется ли Аваков?
Вот в чём вопрос!
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Шож так соєвому сцарю не йметься. Хай ше груднічками виложить "рошен" на площі, може тоді Зеленський верне йому булаву")
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вообще это позор. аваков преступник. именно он противится возвращению саака. посмотрим на реакцию зе.
то что случилось это отрыжка преступного барыгоната. выбивание телефонов, побивание протестующих агентом лолитой...
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Хотелось бы спросить, кто ей разрешил в рабочее время в период обсуждения серьёзного государственного вопроса срываться с рабочего места и тайком в том же зале примерять какие-то золотые цацки? Какое-то там за этой колонной притягивающее место в ВР - не так давно там журналисты приловили брата Добкина с употреблением каких-то "вкусностей", после чего он начал вести себя как-то странно. Видно "место встречи" в этом зале изменить нельзя!
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я так вангую слегка - если с понедельника - руководство полиции Ровно не отстранят и не накажут конкретных исполнителей - на следующей неделе - мы то же самое увидим во многих городах Украины - очень не советую с этим шутить и не обращать на это внимание - мы не цапия - зеленский, где ты защитник Конституции - ау?
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Это ты увидишь только в трех областях ЗУ, в Черкассах народ вам соевые бошки сразу поотбивает
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГотовлю запрос в полицию. Негоже МВД играть в политику, - Ирина Геращенко о задержании участников пикета в Ривном
 
 
 
 
 
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