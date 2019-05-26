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Все про:Зеленский (1487) Киев (17530)

 Зеленский признался в любви к Киеву: "Город, где рождается свобода"

Президент Украины Владимир Зеленский в день Киева, 26 мая, рассказал о своем отношении к столице.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"По себе знаю, что в столице особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и строгий город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужен момент, чтобы влюбиться в этот город. И момент, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта - он точно не оставляет равнодушным", - отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что Киев является городом, где рождается свобода.

"В этом городе, нашлось место на карте для нашего Квартала 95. В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода", - написал шестой президент Украины.

Зеленский признался в любви к Киеву: Город, где рождается свобода 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128914
 
   
 Топ комментарии
 
Може хватить триндіти, а пора вже щось робити, преЗедент? Покищо підсумки тижня такі:
Зеленский признался в любви к Киеву: "Город, где рождается свобода" - Цензор.НЕТ 1837
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Зеленский признался в любви к Киеву: "Город, где рождается свобода" - Цензор.НЕТ 7894 Переїхав, але знятися з військового обліку в Кривому Розі і стати на облік в Києві забув?
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Лучше сиди себе веди Лигу Смеха,неохота не видеть тебя и не слышать
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Этот фейсбучный президент всё больше напоминает кадры из фильм Эквилибриум:

- Зачем вождю быть реальным, вождь давно умер...
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Киев ещё зелёный город.И нужно запретить совсем рубать деревья.Застройщиков , вместе с Кличком в тюрьму .За каждое вырубанное дерево нужно отрезать палец .
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Приехал в Киев в 2003-м, а потом на 6 лет уехал в Мааскву
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А ще Вова сере кожен божий день. Уявляєте, який серун???
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Не сомневаюсь. Разница между мной и тобой,поклонником зеленского,что я не обмазываюсь его экс*ементами доказывая как это хорошо и всем полезно.Поклонник ВАНОй это для меня уже диагноз. Но вы пошли дальше.
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зебзик, вот чего у тебя такси не сломалось когда ты на вокзал ехал в кривом рогу чтобы в Киев поехать...
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Ця слизька гадина знову лізе в ж.пу без мила (тепер вже до киян).
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Кияни латентні пі..ораси та свинопаси. Уся ватна нечисть зібралася у Києві.
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Де були кияни коли атошників на коліна ставив аваківський беркут!? 😡
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Именно поэтому, от "большой любви" к Киеву, Владимир Александрович купил целых 5 (!) квартир в любимом городе:
"Согласно документу, президент владеет 5 элитными квартирами в столице площадью от 131 до 269,7 кв. м." Источник: https://censor.net.ua/n3127802"

С одной квартирой - это просто любовь, а с 5 квартирами в одном городе - любви в 5 раз больше.
Сидалище же у Владимира Александровича, как у простого смертного, на все 5 квартир только одно.
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Обычно люди с таким мировоззрением сразу Москву едут покорять, там же ж "великая культура" и "возможности". Блин, почему он этого не сделал? Зачем в Киев по пути заехал?
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Пусть лучше будет Зеленский, чем барыга и мародёр, который все 5 лет только ложью и воровством занимался.
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- Послушайте меня, 73 процента! Я не хочу, чтобы вы сдохли. Я хочу, чтобы вы поняли.
- Да мы лучше сдохнем!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗеленский признался в любви к Киеву: "Город, где рождается свобода"
 
 
 
 
 
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