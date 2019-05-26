 В деле военнопленных украинских моряков защите предстоит ознакомление с материалами и суд, - Полозов

Об этом сообщил в Facebook руководитель группы адвокатов по делу украинских моряков Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"Проведены три десятка экспертиз, осуществлены не менее сотни следственных действий с участием наших адвокатов и самих военнопленных моряков. Впереди нас ждут ознакомление с материалами уголовного дела и, похоже, суд", - отметил защитник.

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Он также выразил уверенность, что "самое сложное уже позади, что военнопленным морякам хватит стойкости и мужества достойно провести оставшееся время в плену". "Верю, что наша стратегия защиты приведет к закономерному результату - все военнопленные вернутся домой", - добавил Полозов. По его мнению, "до этого момента времени осталось гораздо меньше, чем прошло с их захвата полгода назад".

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.