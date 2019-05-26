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Все про:плен (1772) Донбасс (18607) 53 отдельная механизированная бригада (30)

 Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая. ФОТО

Имена и даты рождения украинских военнослужащих, которые попали в плен, перейдя на неподконтрольные украинские территории, обнародовала волонтер из Днепра Дарья Андрусенко-Якотюк.

Как говорится в facebook-публикации, передает Цензор.НЕТ, в плен попали восемь военных: старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981), старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965), старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984), старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971), старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982), прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970), старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994), старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982).

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"В состав экипажа входили бойцы проходивших службу в мпб уже более двух лет. Каждый из ребят имеет полное доверие и уважение как личного состава и командования. Очень хочется подчеркнуть, что ни у одного из военнослужащих не было с собой оружия и они находились в трезвом состоянии. Каждый из них понимал ответственность своего поста. Как случилось, что они решили сократить проложенный маршрут - пока неизвестно, как и тот момент, почему на КПВВ у них не спрашивали направления и цели поездки на линию разграничения", - отмечает Андрусенко-Якотюк.

Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая 01
Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как 8 украинских военных заехали в плен к российским войскам: рапорты военных и пограничников

Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая 03
Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая 04
Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая 05
Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая 06

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Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая 07
Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая 08

Напомним, 22 мая в штабе Операции Объединенных сил рассказали, что в районе Новотроицкого восемь украинских военных отклонились на автомобиле от маршрута, попали на оккупированную территорию и были задержаны боевиками.

Читайте: Сдача в плен 8 украинских военных, которые сами заехали в руки врага, - демонстрация кадровых проблем армии на шестом году войны, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3128905
 
 
 Топ комментарии
 
Що з цього приводу сказав новообраний президент?
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"Пробиралися" це ви, коли оббріхувати Порошенка. А щодо новообраного відповім : вибачитися за всі образи українцям і перестати брехати, прибрати людей Коломойського та ригоаналів із свого оточення.
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У него лига смеха, поцелуйчики лысин и т.п. Некогда ему.
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Савченко- спільний проект Медведчука, Тимошенко і Ху...ла.
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ну так найди открути ей голову. за 5 лет было время,
а не звезды раздавай и ругай всех.
рехвормировал так судий, что такие за 5 лет только размножились.
енти судии его же и посадят -и будет за что,

хотя бы за незакрытые дароги с киева в данецк.
добровольцев убрали в 2016, которые перекрыли енти дароги-пути,
и никого не поставили взамен.

матиоса поставвь туда,
пусть своей декларацыей на 32 000 000 грн заткнет проход с киева на данецк.

дебилы бл.
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Тут питання чому бійцям не видали зброю.
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Поехали в ДНР суши похавать.
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Это новая характеристика наших бойцов , "трезвые и не вооруженные" ? Что за бред такой ?
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Что это за армия, где военным не доверяют оружие?!
В Израиле, военные даже домой с ним ездят и это тоже воюющая страна!!!
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Нічо собі, давати зброю воєнним? А якщо б вони не до сепарів поіхали , а в Киів Верховну Раду брати? Надюха тільки й чекає підмоги.
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Заспокойтеся ! ЗЕпрезидент -скоро всіх визволить з полону : цілодобово працює над цією проблемою ! Тільки "Лігу сміху" відвідає-і вуаля! Спасіба Валодя !
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Тоже мне сравнил, какие то пленные и Лига смеха......
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Тебя не возмущало,миллер,что шоколадная дупа Поросенко видвидувала Вену и Фирташа?То было давно и не считается.
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Цікаво чому ЗЕботи не використовують прізвище Вальцман у своїх гнівних дописах про Порошенка! Методичка застаріла ? Фішка не працює? Чи може якось невдобно обзивати когось вальцманом будучи людиною"правильної національності"!
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Вальцман- тебе легче? По ногам потекло?
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Может просто перешли поскольку надоело служить?
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У соседки сверху племянник из Киева к нам в Израиль как дезертир уехал...
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як це перейшли ?
і сім'ї кинули ?
малоймовірно.
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"Люди правильної національності "-знову обманули простаків -українців - і тихенько посміюються в сторонці -а порохоботи і зелеботи ********* один з дним і готові повбивати опонентів! граблі-граблі-знову граблі!
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Такие траги- комические случаи говорят о том что нам далековато до стандартов НАТО.
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Да наплевать на этих мудаков. Сами виноваты. Пускай их там хоть расстреляют, не жалко. Эти уроды привезли врагу полные списки личного состава со всеми данными - вот это катастрофа. Даже если их отпустят их бы тут надо расстрелять за это.
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Тебя не возмущало,миллер,что шоколадная дупа Поросенко видвидувала Вену и Фирташа?То было давно и не считается.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая. ФОТО
 
 
 
 
 
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