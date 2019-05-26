 Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая. ФОТО

Как говорится в facebook-публикации, передает Цензор.НЕТ, в плен попали восемь военных: старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981), старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965), старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984), старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971), старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982), прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970), старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994), старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982).

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"В состав экипажа входили бойцы проходивших службу в мпб уже более двух лет. Каждый из ребят имеет полное доверие и уважение как личного состава и командования. Очень хочется подчеркнуть, что ни у одного из военнослужащих не было с собой оружия и они находились в трезвом состоянии. Каждый из них понимал ответственность своего поста. Как случилось, что они решили сократить проложенный маршрут - пока неизвестно, как и тот момент, почему на КПВВ у них не спрашивали направления и цели поездки на линию разграничения", - отмечает Андрусенко-Якотюк.





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Напомним, 22 мая в штабе Операции Объединенных сил рассказали, что в районе Новотроицкого восемь украинских военных отклонились на автомобиле от маршрута, попали на оккупированную территорию и были задержаны боевиками.

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