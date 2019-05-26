EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  4019  43
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1190) захват (710) моряки (742) суд (22159) Матиос Анатолий (575)

 Суд разрешил задержать 15 российских военных, в том числе 4 генералов, в связи с агрессией в Керченском проливе. ИНФОГРАФИКА

В рамках уголовного дела относительно захвата Россией 24 украинских моряков у Керченского пролива сообщено о подозрении 15 военных РФ.

Об этом сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девятерых офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву. ДОКУМЕНТ

Суд разрешил задержать 15 российских военных, в том числе 4 генералов, в связи с агрессией в Керченском проливе 01

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

Также читайте: России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3128904
 
   
 Топ комментарии
 
Захватило моряков Хуйло.
Если не знал.
 показать весь комментарий
 
Справедливое решение .козломордым не должно быть покоя ни на земле ни в аду .
 показать весь комментарий
 
Порох это та тварь, которая уничтожает Украину, эту суку надо давно посадить в камеру.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Справедливое решение .козломордым не должно быть покоя ни на земле ни в аду .
 показать весь комментарий
 
 
А Порошенко когда арестуют из за за хвата украинских моряков.
 показать весь комментарий
 
 
Я................ Суд разрешил задержать 15 российских военных, в том числе 4 генералов, в связи с агрессией в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 9849
Та никогда, я всегда был против Порошенко, потому что Порошенко это зло.
Ты меня с кем то путаешь..
 показать весь комментарий
 
 
А не должен был? Может и Славянск возвращать не стоило? А клоун?
 показать весь комментарий
 
 
«Ринат Амедов

А Порошенко когда арестуют из за за хвата украинских моряков.»

Твій висер?
 показать весь комментарий
 
 
Порох это та тварь, которая уничтожает Украину, эту суку надо давно посадить в камеру.
 показать весь комментарий
 
 
14:44, 22 июня 2018

В Луганске "Украинский народный трибунал" приговорил Порошенко к "пожизненному заключению" "На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего личного имущества, - зачитала приговор "судья УНТ" Елена Шишкина. - Срок наказания исчислять с момента задержания осужденных".

Тьі Шишкіна?


 показать весь комментарий
 
 
Це ж треба судити по КК України, яку вони не визнають!
 показать весь комментарий
 
 
а в лугандоне бессмысленно искать логику!
 показать весь комментарий
 
Новость века! И что дальше? У евреев суды не разрешали ловить нацистких и арабских преступников. Их просто брали и ловили. У тут сотни прокуроров и судейский экскрементировали бумажку что они руских обязали к ним прийти на допрос.
 показать весь комментарий
 
 
пруф: «У евреев суды не разрешали ловить нацистких и арабских преступников. »
 показать весь комментарий
 
 
Дело Айхмана посмотрите. Там руководство вообще отказывалось официально брать на себя ответственность за силовой привод нациста в суд. Но возможно вы меня не поняли. Я имел ввиду что евреи не штамповали решения судов и приглашали разных нехороших людей на допросы, а брали и приводили за ручку или ликвидировали на месте.
 показать весь комментарий
 
 
Ликвідіровалі оні гітлєровскіх прєступніков вєздє, гдє удалось іх поймать.
Но «отказиваться» і «нє разрєшать», ето совершенно разниє діскурси.
 показать весь комментарий
 
 
А что дальше? Дальше все как обычно: выигрывает тот кто готов воевать с оружием в руках, а не тот который за 5 лет сопли жует и границу с кацапами закрыть не может.
 показать весь комментарий
 
 
Ціла Європа сциться воювати з кацапами.
А кацапи сцються воювати з Україною.
А до 2014 до ДАПА і 200- х «Вітязєй» такіє смєлиє билі: «Да ми вас...да за дня до Кієва, да за нєдєлю до Львова»....
А прийшлось вкладать мільйони в журнашлюх - пропагандонів, щоб скинути Порошенка...
Та й не факт, що таким способом вдасться зломити Українців.
Україна теж ПРОЙШЛА ВОГНЕВУ ПІДГОТОВКУ.


 показать весь комментарий
 
 
Ви путаете субьєктивное с обьєктивньім.
 показать весь комментарий
 
ой, ведь это как, добро пожаловать за границу, если Украина попросит, будете задержаны и переданы Украине, для продолжение судебного процесса и отбивание приговорённое наказание.
 показать весь комментарий
 
 
Где вы видели слова - интерпол объявил в розыск?
Хотя таки да - Украина для них заграница. И если они конечно захотят её посетить. А наши погранцы с сбу их не проворонит... Как они воров в законе пропускают.
 показать весь комментарий
 
 
Украина за 5 лет за коррупцию никого посадить не смогла, ты правда веришь что другие страны за нее будут попу чесать?
 показать весь комментарий
 
 
Наш суд как и рашинский может себе решать что хочет.
Вот сможет ли прокуратура убедить в этом интерпол и др страны?
Практика показывает, что по куче розысков интерпол Украине отказал.
Может конечно луцик и его предшественники неправильно в межд розыск подавали, совершенно бесплатно, за долю малую.
 показать весь комментарий
 
 
А в Украине есть суд?
АП тогда зачем?
 показать весь комментарий
 
 
У розшук Інтерполу їх теж подадуть, а для цього було необхідно рішення суду.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд разрешил задержать 15 российских военных, в том числе 4 генералов, в связи с агрессией в Керченском проливе. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
 вверх