 Суд разрешил задержать 15 российских военных, в том числе 4 генералов, в связи с агрессией в Керченском проливе. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девятерых офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.
Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.
МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.
Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.
Если не знал.
Та никогда, я всегда был против Порошенко, потому что Порошенко это зло.
Ты меня с кем то путаешь..
Патриот Украины.
А Порошенко когда арестуют из за за хвата украинских моряков.»
Твій висер?
В Луганске "Украинский народный трибунал" приговорил Порошенко к "пожизненному заключению" "На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего личного имущества, - зачитала приговор "судья УНТ" Елена Шишкина. - Срок наказания исчислять с момента задержания осужденных".
Тьі Шишкіна?
Но «отказиваться» і «нє разрєшать», ето совершенно разниє діскурси.
А кацапи сцються воювати з Україною.
А до 2014 до ДАПА і 200- х «Вітязєй» такіє смєлиє билі: «Да ми вас...да за дня до Кієва, да за нєдєлю до Львова»....
А прийшлось вкладать мільйони в журнашлюх - пропагандонів, щоб скинути Порошенка...
Та й не факт, що таким способом вдасться зломити Українців.
Україна теж ПРОЙШЛА ВОГНЕВУ ПІДГОТОВКУ.
Хотя таки да - Украина для них заграница. И если они конечно захотят её посетить. А наши погранцы с сбу их не проворонит... Как они воров в законе пропускают.
Вот сможет ли прокуратура убедить в этом интерпол и др страны?
Практика показывает, что по куче розысков интерпол Украине отказал.
Может конечно луцик и его предшественники неправильно в межд розыск подавали, совершенно бесплатно, за долю малую.
АП тогда зачем?
Включіл русского?