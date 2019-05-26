 Организаторы поджога машины невестки Пашинского получили тюремные сроки, их также подозревали в подготовке теракта в палаточном городке в Киеве

Согласно приговору Днепровского райсуда Киева от 20 мая, в октябре 2017 года обвиняемый якобы подговорил другого за денежное вознаграждение поджечь машину, пишет Цензор.НЕТ. 21 октября 2017 года в пять часов утра у дома по ул. Коновальца, 36в, в Киеве мужчина облил заднее правое колесо автомобиля Subaru Tribeca неустановленным веществом, подложил неустановленный предмет в пакете и поджег зажигалкой.

Камера видеонаблюдения пункта обмена валют неподалеку зафиксировала, как злоумышленник прибыл на такси и организовал поджог. Обвиняемого узнал водитель такси, а также охранник.

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Экспертиза показала, что владелице авто Александре Пашинской нанесен ущерб в сумме 493 тыс. грн. Но дело в суде слушалось без ее участия. Потерпевшая подала заявление, что претензий имущественного характера не имеет.

У задержанных также изъяли гранату "Ф-1" с запалом и ручную осколочную гранату "РГД-5".

Обвиняемые вину не признали и утверждали, в частности, что гранаты им подбросили. Один из них говорил, что в тот день был на территории России, другой сообщил, что в вечер накануне поджога встречался в Киеве в ресторане с семейной парой, но не смог сказать, с кем.

Этим лицам также инкриминировали приготовление террористического акта путем массового отравления людей в Киеве возле здания Верховной Рады. 19 октября 2017 года в телефонном разговоре обвиняемый якобы уговорил другого обвиняемого за денежное вознаграждение отравить участников палаточного городка в поддержку Саакашвили. Сообщник должен был узнать, какую еду и напитки употребляют протестующие, купить такие продукты и, подбросив яд, передать под видом волонтерской помощи.

Находясь на территории Верхнеднепровского района Днепропетровской области, мужчина пытался купить токсичное вещество "таллий", а после неудачной попытки интересовался ядом для крыс и, наконец, купил "мышьяк". Его сообщник в это время находился в России и через неустановленных лиц передал 500 долларов, которые в гривне были зачислены на карту гражданской жены обвиняемого.

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Обвиняемый приобрел десять бутылок водки и 25 октября 2017 года прибыл в Верховную Раду, чтобы выяснить обстановку на месте, но, кроме полицейских, там никого не было. Задуманное не довели до конца и мужчин задержала СБУ.

Но суд признал записи телефонных разговоров обвиняемых недопустимыми доказательствами, поскольку прокурор подтвердил, что решение следственного судьи на НСРД в рамках этого уголовного производства не получалось. Других доказательств, чтобы обвинять в приготовлении к теракту, по мнению суда, недостаточно. Дело расследовало Главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области.

В приговоре отмечается, что мужчины ранее не судимы и родом из Северо-Кавказского федерального округа РФ.

В итоге суд признал их виновными в незаконном обращении с оружием за ношение гранаты и умышленном уничтожении имущества, а именно поджоге автомобиля Пашинской. Одному обвиняемому назначили 3 года и 6 месяцев, а другому - 4 года лишения свободы.

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Как сообщает Судовий репортер, Александра Пашинская работает секретарем в Посольстве Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​является женой Артема Пашинского, сына нардепа от "Народного Фронта" Сергея Пашинского.

Напомним, рано утром 3 марта 2018 года в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам. Прокуратура расследует возможное превышение полномочий полицией.