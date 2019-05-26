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 Организаторы поджога машины невестки Пашинского получили тюремные сроки, их также подозревали в подготовке теракта в палаточном городке в Киеве

Двух граждан России приговорили к лишению свободы за повреждение имущества путем поджога и незаконное обращение с оружием.

Согласно приговору Днепровского райсуда Киева от 20 мая, в октябре 2017 года обвиняемый якобы подговорил другого за денежное вознаграждение поджечь машину, пишет Цензор.НЕТ. 21 октября 2017 года в пять часов утра у дома по ул. Коновальца, 36в, в Киеве мужчина облил заднее правое колесо автомобиля Subaru Tribeca неустановленным веществом, подложил неустановленный предмет в пакете и поджег зажигалкой.

Камера видеонаблюдения пункта обмена валют неподалеку зафиксировала, как злоумышленник прибыл на такси и организовал поджог. Обвиняемого узнал водитель такси, а также охранник.

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Экспертиза показала, что владелице авто Александре Пашинской нанесен ущерб в сумме 493 тыс. грн. Но дело в суде слушалось без ее участия. Потерпевшая подала заявление, что претензий имущественного характера не имеет.

У задержанных также изъяли гранату "Ф-1" с запалом и ручную осколочную гранату "РГД-5".

Обвиняемые вину не признали и утверждали, в частности, что гранаты им подбросили. Один из них говорил, что в тот день был на территории России, другой сообщил, что в вечер накануне поджога встречался в Киеве в ресторане с семейной парой, но не смог сказать, с кем.

Этим лицам также инкриминировали приготовление террористического акта путем массового отравления людей в Киеве возле здания Верховной Рады. 19 октября 2017 года в телефонном разговоре обвиняемый якобы уговорил другого обвиняемого за денежное вознаграждение отравить участников палаточного городка в поддержку Саакашвили. Сообщник должен был узнать, какую еду и напитки употребляют протестующие, купить такие продукты и, подбросив яд, передать под видом волонтерской помощи.

Находясь на территории Верхнеднепровского района Днепропетровской области, мужчина пытался купить токсичное вещество "таллий", а после неудачной попытки интересовался ядом для крыс и, наконец, купил "мышьяк". Его сообщник в это время находился в России и через неустановленных лиц передал 500 долларов, которые в гривне были зачислены на карту гражданской жены обвиняемого.

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Обвиняемый приобрел десять бутылок водки и 25 октября 2017 года прибыл в Верховную Раду, чтобы выяснить обстановку на месте, но, кроме полицейских, там никого не было. Задуманное не довели до конца и мужчин задержала СБУ.

Но суд признал записи телефонных разговоров обвиняемых недопустимыми доказательствами, поскольку прокурор подтвердил, что решение следственного судьи на НСРД в рамках этого уголовного производства не получалось. Других доказательств, чтобы обвинять в приготовлении к теракту, по мнению суда, недостаточно. Дело расследовало Главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области.

В приговоре отмечается, что мужчины ранее не судимы и родом из Северо-Кавказского федерального округа РФ.

В итоге суд признал их виновными в незаконном обращении с оружием за ношение гранаты и умышленном уничтожении имущества, а именно поджоге автомобиля Пашинской. Одному обвиняемому назначили 3 года и 6 месяцев, а другому - 4 года лишения свободы.

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Как сообщает Судовий репортер, Александра Пашинская работает секретарем в Посольстве Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​является женой Артема Пашинского, сына нардепа от "Народного Фронта" Сергея Пашинского.

Напомним, рано утром 3 марта 2018 года в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам. Прокуратура расследует возможное превышение полномочий полицией.

Источник: https://censor.net.ua/n3128903
 
   
 Топ комментарии
 
трибеса это дорогой аутроад. откуда у родычки плешинского такие деньги? или она мыролюбно реформировала вместе с плешивым стрелком?
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«Двух граждан России приговорили к лишению свободы за повреждение имущества путем поджога и незаконное обращение с оружием. Источник: https://censor.net.ua/n3128903»

Затримали двох пастухів . Як же без них буде бидлостадо?
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Да не пан он этот пашинский ,а кусок корупционного дерьма .
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«Двух граждан России приговорили к лишению свободы за повреждение имущества путем поджога и незаконное обращение с оружием. Источник: https://censor.net.ua/n3128903»

Затримали двох пастухів . Як же без них буде бидлостадо?
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Тепер їх стало значно більше і їхній колір ригоанальний.
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трибеса это дорогой аутроад. откуда у родычки плешинского такие деньги? или она мыролюбно реформировала вместе с плешивым стрелком?
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Це російська пропаганда і не по темі статті.
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Чему тут удивлятся?
73 процента голосовавших организмов сами это выбрали
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мародеры, которые во время войны никак нажраться не могли, это выбрали
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От именно поэтому надо было выбрать других мародеров.
С одной единственной целью - посадить предыдущих.
И потом спокойно жить в южном федеральном округе кацапстана.
Мудрости зелюков нельзя не удивлятся
ПыСы А-нук,зелюки,начните выть,что я соевый,порохобот и тд. Вы ж один хрен больше ниче не умеете. А понять что кроме пеци было еще куча кандидатов у вас мозга не хватает
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твой петя с пуциным по три раза на день созванивался для разных там согласований
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понимать ты и твои 25% не умеют...иначе бы не топили бы за мародера петю...ну или другой вариант, он вам платит за поддержку...
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Еще раз для тупых и малограмотных:
читать вот это:
26.05.2019 01:44
Прийдется повторится,но я попробую. В 2014 я физически не мог за чтото проголосовать - у нас были оккупанты.
На этих выборах я таки снова не голосовал за пецю.
Так понятно?
Если нет - то медицина бессильна.
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никто не выбирал других мародеров...
выбирали альтернативу нынешним мародерам...
и я говорила, что это в худшем случае..НО с надеждой , что новые молодые будут иметь амбиции построить страну, а не ограбить ее
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С вами все ясно. Ничем от рашкинцев не отличаетесь . Реагируете только на телевизор.
В следующий раз будете голосовать за "единую рассею"
Для начала проголосуете за мыр дрючбу жвачку...
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Экспертиза показала, что владелице авто Александре Пашинской нанесен ущерб в сумме 493 тыс. грн. Но дело в суде слушалось без ее участия. Потерпевшая подала заявление, что претензий имущественного характера не имеет. Источник: https://censor.net.ua/n3128903
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Збитки лише півмільйона і нема бажання судитися? Чому вона так робить?
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скорее всего там было полное каско и бабло за ремонт отслюнявила страховая компания.
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Можливо, але про це нічого у статті нема і тому відсутність вимог до паліїв має вигляд того, що вона їм заборгувала.
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может и так. но это не важно. важно то что опять засветилась особь из племени плешивых кулявлобных стрелков.
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Не дуже і засвітилася. А щодо НФ, то це політичні трупи і колишній зливний бачок "Батьківщини".
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нф клоака соевого свинарника. неплохо.
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щоб зменшити покарання.Хіба це так складно ?
навіщо зменшувати покарання ворогам країни ? думай ТЕ .
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Та людям времени нет разбираться.Если есть за тобой грех,то он тебя накроет Организаторы поджога машины невестки Пашинского получили тюремные сроки, их также подозревали в подготовке теракта в палаточном городке в Киеве - Цензор.НЕТ 8212
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накрывает мыролюбный реформизм, а расплата за грех настигает.
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Панамки не успевают менять.Такой реформирзм.. Организаторы поджога машины невестки Пашинского получили тюремные сроки, их также подозревали в подготовке теракта в палаточном городке в Киеве - Цензор.НЕТ 5392 Организаторы поджога машины невестки Пашинского получили тюремные сроки, их также подозревали в подготовке теракта в палаточном городке в Киеве - Цензор.НЕТ 5392
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это они умеют, мыролюбство у них в крови. главное добраться до корыта чтобы заняться мыролюбством и реформизмом.
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этот г-н пашинский баллотируется по нашему 64 округу. Агитацию за него, невзначай), уже пару раз появлялась на цензе, за янтарь и экологию бідкався цей неповажний пан.
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он на бигмордах был с беумной таньюхой черноволкой?
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Да не пан он этот пашинский ,а кусок корупционного дерьма .
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и любитель придурочной черноволки.
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а вот интересно, а какую ответсвенность понес пашинский за то, что стрелял в безоружного человека?
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поніс велику відповідальність в українському суспільстві - БАЙДУЖІСТЬ
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОрганизаторы поджога машины невестки Пашинского получили тюремные сроки, их также подозревали в подготовке теракта в палаточном городке в Киеве
 
 
 
 
 
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