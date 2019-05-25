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 Политика Украины, За рубежом
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 Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву. ДОКУМЕНТ

32-страничный документ содержит аргументы и выводы коллегии судей.

Международный трибунал ООН по морскому праву на своем сайте обнародовал текст решения относительно обязательства России освободить украинских моряков, информирует Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что Украина и Российская Федерация должны представить в суд первичную информацию относительно выполнения решения не позднее 25 июня 2019 года. Также глава Трибунала может запрашивать дополнительные доклады и информацию, которые он считает целесообразными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер

Решение принято 19 голосами против 1.

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Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 10
Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 11
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Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 13
Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 14
Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 15

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Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 17
Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 18
Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 19
Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 20
Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 21
Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 22
Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 23
Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 24

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Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 25
Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 26
Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 27
Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 28

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Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 29
Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 30
Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 31
Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву 32

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3128901
 
   
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И что теперь говорящая лошадь мычать будет ?
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Прочитал,судя по реакции-выпрашивают новый пакет санкций.
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Украина и Российская Федерация должны представить в суд

... жертва и преступник -- близнецы-братья...
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Цензор помещайте такое кол-во фото под каты
Кому надо развернёт
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А... ну наклейте на стену рядом с Будапештским Меморандумом.
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