EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, За рубежом
  1538  71
Материалы по теме:
Все про:военнопленные (468) моряки (742) Международный суд ООН (76) Волкер Курт (426)

 России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер напомнил, что РФ давно пора освободить украинских моряков и корабли.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Давно пора России освободить украинских членов экипажа и корабли, которые она незаконно захватила", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По сути дело о захвате моряков будет рассматривать отдельный арбитраж, - Зеркаль

России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер 01

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Также читайте: Мы ожидаем, что Россия быстро исполнит приказ Трибунала, - Зеркаль

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация. 

Источник: https://censor.net.ua/n3128899
 
   
 Топ комментарии
 
эта ЗЕленая тварь начинает копировать мордор вместе Аваковым
В Ровно на двух участников импровизированного митинга за импичмент президента Владимира Зеленского составили админпротоколы.
Об этом 205 мая сообщает UA:Рівне.
По сообщению СМИ, установлено, что 20-и 16-летняя жители Ровно проводили в центре города митинг несанкционированно, то есть не подали заранее соответствующую заявку.
 показать весь комментарий
 
Комітет Сенату США затвердив передачу Україні засобів берегової оборони та протикорабельних ракет

Сполучені Штати Америки планують розширити напрями допомоги у зміцненні Збройних Сил України шляхом передачі засобів берегової оборони та протикорабельних ракет.повідомляє, що Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про «Бюджет США на 2020 р. на потреби національної оборони», яким санкціоновано виділення Пентагону 300 млн. дол. для надання безпекової допомоги Україні, що на 50 млн. дол. перевищує асигнування поточного року. Із зазначеної суми 100 млн. дол. має бути спрямовано виключно на летальні види озброєнь.

Згідно з документом, пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони та протикорабельних ракет. Закон набуде чинності після його ухвалення Сенатом і Палатою представників та підписання Президентом США. ссыль
России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер - Цензор.НЕТ 1420
 показать весь комментарий
 
Ты невменяемый.
Аваков поставлен Порошенко, который проиграл выборы, и утверждён Верховной Радой, которую Зеленский, работающий пятый день, с первого дня хочет переизбрать, но вы воете против.
Вот так трезво и правдиво обстоит ситуация.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
эта ЗЕленая тварь начинает копировать мордор вместе Аваковым
В Ровно на двух участников импровизированного митинга за импичмент президента Владимира Зеленского составили админпротоколы.
Об этом 205 мая сообщает UA:Рівне.
По сообщению СМИ, установлено, что 20-и 16-летняя жители Ровно проводили в центре города митинг несанкционированно, то есть не подали заранее соответствующую заявку.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты невменяемый.
Аваков поставлен Порошенко, который проиграл выборы, и утверждён Верховной Радой, которую Зеленский, работающий пятый день, с первого дня хочет переизбрать, но вы воете против.
Вот так трезво и правдиво обстоит ситуация.
 показать весь комментарий
 
 
представление силового блока зелебене смотрел?
там два генерала отказались козырять зелебене...
а авакян первым протянул преЗе денту руку.
 показать весь комментарий
 
 
И что? Аваков поступил в данном случае как цивилизованный человек, а 2е военных - как мудаки.
Зеленский - законноизбранный президент Украины - потому свое недовольство они могут засунуть себе в ж, где ему и место.
 показать весь комментарий
 
 
цивилизованный человек ждет,когда ему презедент руку подаст первым... Росії давно пора звільнити військовополонених українських моряків і повернути захоплені кораблі, - Волкер - Цензор.НЕТ 2108
 показать весь комментарий
 
 
не участников, а двух подростков, так хорошо что не покалечили - засмерділо рузьге духом
 показать весь комментарий
 
 
три генерала не козырнули и правильно сделали Устав не оговаривает правила приветствия гражданского лица со стороны военослужащего.
 показать весь комментарий
 
 
Никто не спорит, что избран он законно. А кто обеспечил выполнение этого закона? Не уходящая власть впервые за сколько лет обеспечила честные выборы? Но даже законоизбранному президенту не позволено нарушать Конституцию, даже в том случае если у него и есть доверие народа, но думаю если так и дальше пойдет то эти 74% скоро завоют, что типа я за него не голосовал....
 показать весь комментарий
 
 
Не врубайся в тему,где ты не топор.Поживём увидим.Никто Украину не сдаст Росії давно пора звільнити військовополонених українських моряків і повернути захоплені кораблі, - Волкер - Цензор.НЕТ 4026
 показать весь комментарий
 
 
Аваков занял свой пост в феврале 2014. При чем тут Петя?
 показать весь комментарий
 
 
Ви питаєтє людину, у якої відсутнє логічне мислення.
 показать весь комментарий
 
 
Але після осінніх виборів в 2014 році свій пост не втратив, на відміну від багатьох інших. Що це, як не політична доцільність і при чому тут Петро здавалося б ?
 показать весь комментарий
 
Без згоди парламенту він його не міг втратити.
НФ одна з найбільших фракцій, голосів би не був.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто іншими словами це була політична доцільність на той момент? Петро погодився, що Аваков продовжує обіймати свій пост в обмін на лояльність НФ?
 показать весь комментарий
 
До осені 2014 року що можна було інкримінувати Авакову, щоб не залишати його на посту?
 показать весь комментарий
 
А пост він втрачав би запросто, бо всі тодішні міністри йшли у відставку автоматично і заново призначалися новою коаліцією.
 показать весь комментарий
 
Це ж треба, як ви обманюєте! Відомо від кого прийшов на посаду Аваков і які були домовленості.
 показать весь комментарий
 
 
Чувак, эта тема на другой ветке!
Брысь туда швыдэнько! И там разголяйся, даже разрешаю делать под моими постами! России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер - Цензор.НЕТ 1561
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Новый генералиссимус сдал в плен 8 военных вместе с документами, и всем пофиг. 73% хоть в глаза сцы, ещё немного и у нас будет рашка с 86%
 показать весь комментарий
 
 
московію давно пора санкціями придавити так щоб кацапи жерли одне одного з голодухи! России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер - Цензор.НЕТ 641
 показать весь комментарий
 
 
Комітет Сенату США затвердив передачу Україні засобів берегової оборони та протикорабельних ракет

Сполучені Штати Америки планують розширити напрями допомоги у зміцненні Збройних Сил України шляхом передачі засобів берегової оборони та протикорабельних ракет.повідомляє, що Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про «Бюджет США на 2020 р. на потреби національної оборони», яким санкціоновано виділення Пентагону 300 млн. дол. для надання безпекової допомоги Україні, що на 50 млн. дол. перевищує асигнування поточного року. Із зазначеної суми 100 млн. дол. має бути спрямовано виключно на летальні види озброєнь.

Згідно з документом, пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони та протикорабельних ракет. Закон набуде чинності після його ухвалення Сенатом і Палатою представників та підписання Президентом США. ссыль
России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер - Цензор.НЕТ 1420
 показать весь комментарий
 
 
шо такое кацапа?новый "ядерный пепел"?и распятые мальчики в трусиках? России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер - Цензор.НЕТ 9472
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Волкер и для Зели это говорил . А ЗЕля по шашлыкам еще не набегался . Это он как бы за себя и за того парня что в плену . Это - реальные дела . А Волкер он только слова может говорить .
 показать весь комментарий
 
ЗАГРОЗА.

Россия предлагает США разменять Украину на Венесуэлу, - Стивен Бланк
Сьогодні о 19:09•Хвиля
Вашингтону также предлагается возобновить переговоры по режиму контроля над вооружением и продлить действие соглашения START.

Об этом сообщает Стивен Бланк, исследователь американского центра Foreign Policy Council, передает «Голос Америки«.

После того, как следствие спецпрокурора США Роберта Мюллера доказало отсутствие сговора между предвыборной кампанией Трампа и Россией, президент США возможность для улучшения отношений с Россией.

Бланк резко критикует такой подход. «Помните, что российские вооруженные силы (включая так называемых сепаратистов, которые в действительности являются помощниками Москвы в Украину) вторглись в Крым и Донбасса и провели наиболее откровенную агрессию со времени вторжение Саддама Хусейна в Кувейт», - пишет исследователь.

Аналитик убежден, что за нарушение Россией соглашения по нераспространению ядерного оружия, просто продления действия START - не в интересах США.

В Венесуэле же, отмечает исследователь, основную проблему составляют кубинцы, а не россияне. Также, отмечает он, расследование Мюллера выявило масштабные попытки России вмешаться в политку в США, что не способствует восстановлению двусторонних отношений.

«Если Украина будет разрушена, это повредит доверию в США в Европе и не остановит усилия Москвы, вредящие западным демократиям», - считает Бланк.
 показать весь комментарий
 
 
волну не гони...никто твоей расеюшке ничего не предлагает... России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер - Цензор.НЕТ 2373наоборот,все хотят с нее бабок скачать.и лука,и венесуэлец,и асад....
 показать весь комментарий
 
 
"В то время, когда весь мир занимается освобождением наших моряков, в то время когда на востоке погибший и раненый, и 8 пленных ****.
Наш гидрант, смотрит ....лигу смеха!!!"
 показать весь комментарий
 
 
Откуда такая информация?
Он вам отчитывается поминутно?
 показать весь комментарий
 
 
Интересные лайки от "интеллигентной" форумчанки из Германии.
Ну-ну...
 показать весь комментарий
 
 
Сьогодны.

﻿Зеленський прийшов на знімання "Ліги сміху"
З'явившись на сцені Жовтневого палацу в Києві на зніманні "Ліги сміху", президент України Володимир Зеленський привітав глядачів і сів у залі поруч із дружиною Оленою.

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-prijshov-na-zjomki-ligi-smihu-990372.html
 показать весь комментарий
 
 
ПОСЕТИЛ форум,посетил коллег наркозависимых,Дигу смеха-енто канешно обалденно.А раненых бойцов в госпитале времени не хватило? А "пообщаться с друзьями евреями нету времени,нету времени".Или как Коломой по ночам шастает?
 показать весь комментарий
 
 
Можно подумать ,что порох часто посещал. Поменьше нужно кудахкать.
 показать весь комментарий
 
 
кацапье четко выучило график работы админа.и сунутся в субботу вечером в надежде на безнаказность России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер - Цензор.НЕТ 2543.чувак,ты как бабочка-однодневка,до утра вряд ли протянешь.деактивируешься.
и оно того стоит?
 показать весь комментарий
 
 
Мишаил рамсы попупутал? Здесь не кацапия с рабами и хозяевами.
Международный суд сегодня вынес однозначное решение - украинские моряки имели полное право идти тем путем.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уже слушала. кацапы сначала сказали выдвигаться к месту ожидания.
После того, как наши туда дошли, им сказали, что проход запрещен.
Украинские катера развернулись и пошли назад, неадеквати стали их догонять, догнали в нейтральных водах и напали.
 показать весь комментарий
 
 
А чего это вы наговариваете не разобравшись ? Может быть он просто сидит обдолбаный и в пустоту пялится .
 показать весь комментарий
 
 
https://inforesist.org/rossii-vernuli-pravo-golosa-v-pase/
Конечно.... Весь мир занимается.....
Вы бредятину не несите...
Что то я не помню ваших высеров на пороха когда во время котлов он занимался открытием оффшоров и парадами!
 показать весь комментарий
 
 
То были полезные офшоры - все для армии мови и веры
 показать весь комментарий
 
 
Нє помніш?
Ану нюхни, свого офшороного гамнеця, може память і восстановітся :


«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). НИ ОДИН ИЗ СЧЕТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОФШОРНОЙ ФИРМОЙ ПОРОШЕНКО, НЕ ИМЕЛ БОЛЕЕ $3080, ..... Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза. »
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
 показать весь комментарий
 
 
Шо правда глаза колет.
Что 49 стран поддержали возврат рашки в пасе?
Вата есть вата... Живёте в своём розовом мирке. Иногда кем то проплаченым
 показать весь комментарий
 
России пора развалится и дать спокойствие всему миру, заползти в свое дно и молча сдохнуть...
 показать весь комментарий
 
 
Должна или мы сделаем ничего и потрещим языками.
 показать весь комментарий
 
 
так вот ты какойбудущий министр культуры-
Президент Владимир Зеленский посетил концерт "Лиги смеха" (проект "Студии Квартал 95") в МЦКИ "Октябрський дворец" в Киеве и вышел на сцену.
Об этом 25 мая в соцсетях сообщают зрители, присутствующие на концерте.
Президент с супругой сидели в 6 ряду.
Накануне на концерте "Лиги смеха" также присутствовала первая леди, Елена Зеленская: накануне она разметила в своем Instagram фото с концерта, презентовав нового ведущего - Евгения Кошевого.
 показать весь комментарий
 
 
Вовочка хоч зрозумів, що він змінив професію і зараз відповідаєза всю країну ?
Ходить по виставках, форумах та концертах... а де переговори із західними партнерами, де знайомство з військовим керівництвом та особовим складом ??? чи в нас відтепер шоу в пріоритеті...
 показать весь комментарий
 
 
Там бабло пока не капает,новые каналы поступления пока не установлены.Но лошадь пообещала поставки чистого герыча.
 показать весь комментарий
 
Тобто Зеленському не цікаві наші військовополонені та стан армії, бо можна просто сміятися і не стріляти.
 показать весь комментарий
 
 
я знову ж, в 2828-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показать весь комментарий
 
 
Глубоко озабоченый глубоко озаботец...
 показать весь комментарий
 
 
насколько глубоко?
спросит у вас ксюха, а вам и сказать нечего... Росії давно пора звільнити військовополонених українських моряків і повернути захоплені кораблі, - Волкер - Цензор.НЕТ 9790
 показать весь комментарий
 
Если Зеля, таки, коломойский подсадной, а не парашный, то параша упёрлась рогом в стену! *)
-- один, обиженный украинцами еврей -- весь мир раком поставил! -- за каких-то нищих 5 -- 7 арбузов денех...!
Устроил шквандал в Украине и посадил телевизор на Престол! -- за полтора года и без войны!
...***** должно подать в отставку, за несоответстие заниманимоей должности...*)
 показать весь комментарий
 
 
Заходил на маилСру и вот, что по этому поводу пишет кацапня

 показать весь комментарий
 
России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер

...а баба ООН против!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссии давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер
 
 
 
 
 
 вверх