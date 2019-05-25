 России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Давно пора России освободить украинских членов экипажа и корабли, которые она незаконно захватила", - написал он.
Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.
МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.
Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.
В Ровно на двух участников импровизированного митинга за импичмент президента Владимира Зеленского составили админпротоколы.
Об этом 205 мая сообщает UA:Рівне.
По сообщению СМИ, установлено, что 20-и 16-летняя жители Ровно проводили в центре города митинг несанкционированно, то есть не подали заранее соответствующую заявку.
Аваков поставлен Порошенко, который проиграл выборы, и утверждён Верховной Радой, которую Зеленский, работающий пятый день, с первого дня хочет переизбрать, но вы воете против.
Вот так трезво и правдиво обстоит ситуация.
там два генерала отказались козырять зелебене...
а авакян первым протянул преЗе денту руку.
Зеленский - законноизбранный президент Украины - потому свое недовольство они могут засунуть себе в ж, где ему и место.
НФ одна з найбільших фракцій, голосів би не був.
Брысь туда швыдэнько! И там разголяйся, даже разрешаю делать под моими постами!
Сполучені Штати Америки планують розширити напрями допомоги у зміцненні Збройних Сил України шляхом передачі засобів берегової оборони та протикорабельних ракет.повідомляє, що Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про «Бюджет США на 2020 р. на потреби національної оборони», яким санкціоновано виділення Пентагону 300 млн. дол. для надання безпекової допомоги Україні, що на 50 млн. дол. перевищує асигнування поточного року. Із зазначеної суми 100 млн. дол. має бути спрямовано виключно на летальні види озброєнь.
Згідно з документом, пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони та протикорабельних ракет. Закон набуде чинності після його ухвалення Сенатом і Палатою представників та підписання Президентом США. ссыль
Россия предлагает США разменять Украину на Венесуэлу, - Стивен Бланк
Сьогодні о 19:09•Хвиля
Вашингтону также предлагается возобновить переговоры по режиму контроля над вооружением и продлить действие соглашения START.
Об этом сообщает Стивен Бланк, исследователь американского центра Foreign Policy Council, передает «Голос Америки«.
После того, как следствие спецпрокурора США Роберта Мюллера доказало отсутствие сговора между предвыборной кампанией Трампа и Россией, президент США возможность для улучшения отношений с Россией.
Бланк резко критикует такой подход. «Помните, что российские вооруженные силы (включая так называемых сепаратистов, которые в действительности являются помощниками Москвы в Украину) вторглись в Крым и Донбасса и провели наиболее откровенную агрессию со времени вторжение Саддама Хусейна в Кувейт», - пишет исследователь.
Аналитик убежден, что за нарушение Россией соглашения по нераспространению ядерного оружия, просто продления действия START - не в интересах США.
В Венесуэле же, отмечает исследователь, основную проблему составляют кубинцы, а не россияне. Также, отмечает он, расследование Мюллера выявило масштабные попытки России вмешаться в политку в США, что не способствует восстановлению двусторонних отношений.
«Если Украина будет разрушена, это повредит доверию в США в Европе и не остановит усилия Москвы, вредящие западным демократиям», - считает Бланк.
Наш гидрант, смотрит ....лигу смеха!!!"
Он вам отчитывается поминутно?
Ну-ну...
Зеленський прийшов на знімання "Ліги сміху"
З'явившись на сцені Жовтневого палацу в Києві на зніманні "Ліги сміху", президент України Володимир Зеленський привітав глядачів і сів у залі поруч із дружиною Оленою.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-prijshov-na-zjomki-ligi-smihu-990372.html
и оно того стоит?
Международный суд сегодня вынес однозначное решение - украинские моряки имели полное право идти тем путем.
После того, как наши туда дошли, им сказали, что проход запрещен.
Украинские катера развернулись и пошли назад, неадеквати стали их догонять, догнали в нейтральных водах и напали.
Конечно.... Весь мир занимается.....
Вы бредятину не несите...
Что то я не помню ваших высеров на пороха когда во время котлов он занимался открытием оффшоров и парадами!
Ану нюхни, свого офшороного гамнеця, може память і восстановітся :
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). НИ ОДИН ИЗ СЧЕТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОФШОРНОЙ ФИРМОЙ ПОРОШЕНКО, НЕ ИМЕЛ БОЛЕЕ $3080, ..... Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза. »
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
Что 49 стран поддержали возврат рашки в пасе?
Вата есть вата... Живёте в своём розовом мирке. Иногда кем то проплаченым
Президент Владимир Зеленский посетил концерт "Лиги смеха" (проект "Студии Квартал 95") в МЦКИ "Октябрський дворец" в Киеве и вышел на сцену.
Об этом 25 мая в соцсетях сообщают зрители, присутствующие на концерте.
Президент с супругой сидели в 6 ряду.
Накануне на концерте "Лиги смеха" также присутствовала первая леди, Елена Зеленская: накануне она разметила в своем Instagram фото с концерта, презентовав нового ведущего - Евгения Кошевого.
Ходить по виставках, форумах та концертах... а де переговори із західними партнерами, де знайомство з військовим керівництвом та особовим складом ??? чи в нас відтепер шоу в пріоритеті...
спросит у вас ксюха, а вам и сказать нечего...
-- один, обиженный украинцами еврей -- весь мир раком поставил! -- за каких-то нищих 5 -- 7 арбузов денех...!
Устроил шквандал в Украине и посадил телевизор на Престол! -- за полтора года и без войны!
...***** должно подать в отставку, за несоответстие заниманимоей должности...*)
...а баба ООН против!