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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:Болгария (339) выборы (22411) Европарламент (1390) ЦИК (3091) Слуга народа (7)

 Болгарская партия "Возрождение" использовала в рекламе кадры расстрела парламента из "Слуги народа", ЦИК обязал удалить ролик

ЦИК Болгарии заявил, что пророссийская партия "Возрождение" ("Вазраждане") нарушила избирательный кодекс страны, опубликовав предвыборный ролик со сценами насилия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, речь идет о видео с кадрами из сериала "Слуга народа" с участием актера, а ныне президента Украины Владимира Зеленского, где он "расстреливает" членов парламента из автоматического оружия.

В ЦИК заявили, что реклама может побудить людей к насилию, поэтому партия должна удалить ролик и больше его не распространять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки следователи открыли два уголовных производства, связанных с избирательной кампанией

Видео было опубликовано 22 мая на странице партии "Возрождение" в Facebook. На нем персонаж Зеленского из сериала "Слуга народа" стреляет в депутатов, а позже появляется подпись "Возрождение. Только мы можем".

Ассоциация журналистов призвала прокуратуру Болгарии проверить это видео.

У Зеленского заявили, что продюсеры сериала "Слуга народа" и команда президента Украины не давали разрешения на использование видео и оно может нарушать авторские права.

Болгарская партия "Возрождение" была основана в 2014 году. Она выступает за выход Болгарии из Евросоюза и НАТО и переориентацию внешней политики страны на Россию. На парламентских выборах 2017 партия получила чуть более 1% голосов избирателей.

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Напомним, с 23 по 26 мая в странах ЕС проходят выборы в Европарламент.

Источник: https://censor.net.ua/n3128898
 
   
 Топ комментарии
 
Кто бы сомневался,что все ватное отребье в мире являются ярыми поклонниками зеНарика.
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Прорасийская партия...
Ну кто же ещё мог такое использовать... Болгарская партия "Возрождение" использовала в рекламе кадры расстрела парламента из "Слуги народа", ЦИК обязал удалить ролик - Цензор.НЕТ 4324
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А на расеи в курсе, что он вообще не политик?
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Какой именно олигарх? У нас их много.
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Любой олигарх. Олигарх - это тот, кто не своим трудом зарабатывает. а на распилах бюджета.
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Тогда все государственные предприятия - олигархи?
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Порошенко купил Фабрику в Киеве кондитерскую за одну гривню... Пойдите вы купите... Он - олигарх. Обманывает всех, дурит.
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А у меня под боком никто не купил и в конце концов всё разобрали на доски и кирпичные стен рухнули...
Я, кстати, не слышал ни у Соловьёва, ни у Киселёва, что Порошенко купил фабрику за 1 Гривну.
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Вы для кого этот бред написали?Петя купил контрольный пакет акций фабрики Карла Маркса.И далеко не за гривну.
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Я знаю значение слова олигарх. Я вас спросила: кого именно вы имеете в виду.
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Всех олигархов. Это понятие должно исчезнуть в Украине. Об этом постоянно говорят с Штатах. Нельзя обрекать страну на грабеж ворами олигархами. Олигарх не трудится - он богатеет воровством из бюджета., обманным присвоением предприятий. Так не должно быть.
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Может они в РФ себе Зеленского заберут вместо Путина?
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А вместо него поставить олигарха? А, может, украинский народ уже утомился от олигархов и до чего они довели Украину?
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Что у тебя с флажком? Мальдивы, Гаваи, Калифорния?.
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Так а зачем марионетке приплачивать, если можно сразу Коломойского или Фукса в президенты?
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Первенство, однако, за нами, и "Есть такая партия!" - "Слуга российского народа".
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И самое смешное, что в кино никто никого не расстреливал. Всё было в воображении Голобородько.
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Ну хоть в мечтах рискнул. Болгарська партія "Відродження" використала в рекламі кадри розстрілу парламенту із "Слуги народу", ЦВК зобов'язала видалити ролик - Цензор.НЕТ 593
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Вообще не пойму - за что его так чмырят? Он ведь всего 4 дня работает.
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И уже успел за эти 4, нет 3 дня сделать жесткий политический кризис :предложил референдум; распустил Раду, хотя она и так скоро переизберется; подали в отставку почти все министры еще и Главнокомандуюющий. Еще и экономический кризис в глаза заглядывает: МВФ уехал ни с чем. Еще и опасность военного кризиса : паспортизация в ордло. Еще и петиция за его отставку побила все рекорды: уже 55 тыс подписей из 25 тыс необходимых. И это за 3 дня! Что же за месяц будет.
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Ах да, еще финансовый кризис на носу из-за Приватбанка
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Возрождение - это партия националистического толка. Почему ее в пророссийские записали сейчас не ясно, возможно, ее перепутали с похожей по названию партией "Альтернатива для болгарского возрождения", которая действительно пророссийская - за отмену санкций, усиление партнерства и т.д. Пророссийским можно назвать блок "Патриоты", который тоже за отмену санкций, а еще они против ЕС и НАТО. В отличие от "Возрождения" (1% на прошлых выборах) "Патриоты" в парламенте, у них 10% мест. Но самая опасная в плане пророссийскости сейчас это Болгарска социалистическая партия. У нее треть мест в парламенте. Сейчас она в оппозиции, но имеет стабильно высокий рейтинг и может победить на следующих выборах. Эта партия четко за дружбу с РФ.
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Можно сказать, это уже классика, раз миллионам понравился этот фильм и благодаря которому его выбрали президентом.

Этот парламент фигурально Зеленский уже замочил.
А вот отрывки из фильмов:
https://www.youtube.com/watch?v=MQZYTsaPIUo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-51uwSURnVI&feature=youtu.be
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А піаніно, ця проросійська партія не використала, а дарма головний секрет саме в ньому.
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Срамота! Он нас скоро на весь мир опозорит.
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Наоборот, весь мир восхищается Зеленским. Говорят, что он лучший политик в Европе и странах СНГ.
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Они "слугу урода" смотрят, наверное.
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Смотрят по you tube. Зеленский имеет колоссальное количество проcмотров. Все его ролики как президента и раньше. Он очень популярен через Интернет. Все желают ему удачи.
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потому как люди не слепые и не глухие как порохоботы
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Мне иногда кажется, что любители олигархов - это очень пожилые люди. Потому что молодежи надоело быть без будущего, если родители не мажоры. И Зеленский порвал эту схему. Он говорит - если вы толковый - приходите, будем проводить в жизнь ваши проекты. Давайте вместе строить Украину. Строить, а не обворовывать. Он предлагает вместе работать на благо Украины.
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Запретите фильмы про войну, запретите игрушечные пистолетики - это побуждает взять настоящее оружие и перестрелять коррупционеров в их кабинетах. Болгарська партія "Відродження" використала в рекламі кадри розстрілу парламенту із "Слуги народу", ЦВК зобов'язала видалити ролик - Цензор.НЕТ 5163
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И шо?Я с болгаркой распилил не одну тлю Болгарська партія "Відродження" використала в рекламі кадри розстрілу парламенту із "Слуги народу", ЦВК зобов'язала видалити ролик - Цензор.НЕТ 16
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А Наде за художественную идею Голобородько заплатил? За идею расстрела Рады?
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Так она за это в СИЗО отсидела. Сама заплатила ...
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Нехай запросять клоуна з усім кварталом щоби перезняти рекламний ролик у Софії.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБолгарская партия "Возрождение" использовала в рекламе кадры расстрела парламента из "Слуги народа", ЦИК обязал удалить ролик
 
 
 
 
 
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