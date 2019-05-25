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 За сутки следователи открыли два уголовных производства, связанных с избирательной кампанией

В течение суток в полицию поступило три сообщения о нарушениях предвыборного законодательства. Уголовные производства начаты по фактам подкупа избирателей.

За первые сутки избирательного процесса зарегистрировано три сообщения о нарушениях в избирательной кампании, которая началась 24 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции. Сообщение поступило в дежурную часть полиции в Винницкой и Луганской областях.

По двум сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По фактам нарушений во время президентских выборов открыто 436 уголовных производств, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Так, 24 мая в Луганской области в полицию поступило два сообщения о подкупе избирателей. В частности, сообщалось, что на улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов Украины.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.2 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, с 24 мая 2019 года началась парламентская избирательная кампания по досрочным выборам депутатов Верховной Рады Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два заявления о подкупе избирателей сахаром поступили в полицию Луганщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3128896
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский с женой открыл антинаркотический лагерь



Хороший подарок своим избирателям
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По Луганску дали информацию, хоть и кастрированную, но дали!
А по Виннице, чего там было?
Надеюсь, что хоть не трусселя раздавали! За сутки следователи открыли два уголовных производства, связанных с избирательной кампанией - Цензор.НЕТ 2875
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Не знаю. Фотка тільки з Луганщини. Буде з Вінничини - тоді скажу.
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Уголовные производства начаты по фактам подкупа избирателей\
...если ты шо-то покупаешь -- значит, оно продаётся...
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Мне лично теперешняя ситуация в Украине напоминает крымнаша. Где лохторату обильно развешали макарошки за огромные зарплаты и пенсии за кінец зубожіня и прочую ************** срань. Откажитесь от Украины и нырните в рузьге мир. Проведите рейфурендум и будет вам щастя. Всё один в один. Теми же словами и на собачій мові. А ведь можно было прежде чем голосовать за эту фуфляндию, поглядеть ролики в которых ватастопольцы пускают слюни по временам в Украине. И что вам козлам не хватало. Просрали такую страну
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Нагадує референдуми Дамбасса 2014 року...
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Зеленский с женой открыл антинаркотический лагерь



Хороший подарок своим избирателям
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Він шо, хоче залишитись без ліпшої частини свого електорату що входить 73,22 % ?
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По Луганску дали информацию, хоть и кастрированную, но дали!
А по Виннице, чего там было?
Надеюсь, что хоть не трусселя раздавали! За сутки следователи открыли два уголовных производства, связанных с избирательной кампанией - Цензор.НЕТ 2875
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быдло котороет принимало должно быть переписанно поименно,и списки развесить везде,и в инете выложить,я думаю более менее эффективный способ борьбы с совком,да и всем с
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целых два за сутки! это ваще! особенно если учесть что следователей два десятка!)
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Та пофиг!
Один фиг они (депутаты) эти деньги всё-равно украли бы...
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Зеленський із дружиною відкрив табір для наркозалежних
"Я своїм приїздом хочу засвідчити, що держава має звертати увагу на це питання. Всі, а насамперед - політики, мають підтримувати, приїжджати, цікавитись, які є проблеми, мають показувати, що вони небайдужі до таких асоціацій, до цього питання загалом", - сказав Зеленський. Президент заявив, що для подолання проблеми наркотичної та алкогольної залежностей держава на законодавчому рівні має надавати більшу підтримку асоціаціям, що опікуються залежними людьми, захищати молодь та інших українців від алкоголізму й наркоманії, сформувати чіткий план заходів для розв'язання згаданих проблем.

Источник: https://informator.news/zelens-kyy-iz-druzhynoiu-vidkryv-tabir-dlia-narkozalezhnykh


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исходя из того, что порохоботы считают зеленского наркоманом, то им смешно
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Луганщина
Наш Край
СУХОВ А.С.

Шо ще не ясно?
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Не знаю. Фотка тільки з Луганщини. Буде з Вінничини - тоді скажу.
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надеюсь по покупке голосов петей и невыходе его во 2 тур
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки следователи открыли два уголовных производства, связанных с избирательной кампанией
 
 
 
 
 
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