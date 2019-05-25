 За сутки следователи открыли два уголовных производства, связанных с избирательной кампанией

За первые сутки избирательного процесса зарегистрировано три сообщения о нарушениях в избирательной кампании, которая началась 24 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции. Сообщение поступило в дежурную часть полиции в Винницкой и Луганской областях.
По двум сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Так, 24 мая в Луганской области в полицию поступило два сообщения о подкупе избирателей. В частности, сообщалось, что на улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов Украины.
Следователи возбудили уголовное производство по ч.2 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, с 24 мая 2019 года началась парламентская избирательная кампания по досрочным выборам депутатов Верховной Рады Украины.
...если ты шо-то покупаешь -- значит, оно продаётся...
Хороший подарок своим избирателям
А по Виннице, чего там было?
Надеюсь, что хоть не трусселя раздавали!
Один фиг они (депутаты) эти деньги всё-равно украли бы...
"Я своїм приїздом хочу засвідчити, що держава має звертати увагу на це питання. Всі, а насамперед - політики, мають підтримувати, приїжджати, цікавитись, які є проблеми, мають показувати, що вони небайдужі до таких асоціацій, до цього питання загалом", - сказав Зеленський. Президент заявив, що для подолання проблеми наркотичної та алкогольної залежностей держава на законодавчому рівні має надавати більшу підтримку асоціаціям, що опікуються залежними людьми, захищати молодь та інших українців від алкоголізму й наркоманії, сформувати чіткий план заходів для розв'язання згаданих проблем.
Источник: https://informator.news/zelens-kyy-iz-druzhynoiu-vidkryv-tabir-dlia-narkozalezhnykh
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СУХОВ А.С.
Шо ще не ясно?