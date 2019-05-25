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Все про:Зеленский (1483) пикет (577) Нацполиция (9451) протокол (48) Ривне (280)

 Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция (обновлено)

Жители Ривного - 20-летний парень и 16-летняя девушка - вышли на Майдан Независимости с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски".

В полиции сообщили, что митингующие не подали заранее соответствующей заявки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Рівне 1.

Поэтому работники полиции составили на парня и девушку в присутствии матери админпротоколы за нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

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Кроме того, поскольку правонарушительница несовершеннолетняя, на мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Все материалы будут направляться в суд для принятия решения.

Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция 01

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Как пишет UA:Рівне, парень и девушка принесли с собой плакаты "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски", имея в виду первые кадровые назначения Зеленского.

"Девушку и парня не задерживали, а пригласили в подразделение для составления материалов об административном правонарушении, - сказал начальник Ривненского горотдела полиции Василий Зелинский. - Мы вынуждены были реагировать на правонарушения".

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По словам адвоката Александра Бражникова, если признаки общественного мероприятия-акции действительно отвечали митингу, то составление протокола за нарушение порядка его проведения выглядит вполне обоснованным.

"Другое дело, была ли такая мера принуждения оправданной и не было ли оснований для того, чтобы ограничиться профилактическими мерами. Однако это не делает действия полиции незаконными их правильность уже переходит в плоскость оценки мастерства, а не законности профессиональной деятельности, которую оценит выше начальство, в том числе и о месте составления протокола (на месте, в отделении). Относительно ответственности родителей за так называемый недосмотр за детьми, состав административного правонарушения отсутствует, ведь речь идет о гражданской позиции детей, за которую родители ответственности нести не должны, как за уклонение от обязанности кормить, одевать и способствовать обучению", - говорит Бражников.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128892
 
 
 Топ комментарии
 
Чего-то от этой новости рашкой засмердило..
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Несанкционированный пикет? Повеяло рашкой
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Да, чем дальше в лес тем больше офигеваешь, на что способны эти твари лишь бы остаться у корыта. Я б на месте Зеленского уволил бы главу местной ментовки сразу, чтоб другим не повадно было участвовать в подобных спектаклях. Ой сколько до выборов их ещё будет, если не посадит пэтю.
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Да уже все поняли что ты и твои ЗЕботы ещё 5 лет будут визжать про Петю и папередников. Намного хуже для вас будет ситуация если Петю реально посадят. Шо ж вы тогда будете ныть при каждом обсероне кловуна, кто ж крайним будет если Петя сядет??
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При чем тут ЗЕботы ? Повесьте себе такой плакат и хоть месяц стойте, никто на Вас и не посмотрит, под Кабмином каждый день кто то стоит. Это спектакль для интеллекта "уровень ылита", "диктатор Зеленский-детей обидел". Ай я я, срочно по всем каналам покажем, чтоб ылита прослезилась.
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А рихвирендум за дружбу с рациюшкой это какой спектакль??? Лига Лоха или Рассмеши Гомика??
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Не тешь себя надеждами - пецу твоего посадят реально. И только идиот может не понимать, что всю эту вонючую возню после первого тура, а особенно после второго пеца организовал только для того что бы создать дымовую завесу - типа"меня преследуют по политическим мотивам, потому что я в жесткой оппозиции". Пеце твоему на выборах народ категорически заявил - мы не желаем больше тебя видеть (а многие желают тебя видеть за решеткой). Нормальный человек, при таком бабле и к тому же настроенный патриотически, с чувством выполненного долга либо пошел бы отдыхать, либо активно стал бы помогать новому президенту войти в курс, на пользу государства. А человек, который смертельно бздит, конечно начинает развивать нечеловеческую деятельность только с одной целью - уйти от ответственности. Спрятаться втихаря невозможно. Значит надо создать невероятный шум, саботаж, видимость поддержки широкими массами и международными партнёрами и либо отобрать всеми доступными и недоступными способами власть, либо изобразить из себя самого активного и опасного борца за справедливость. Ну кому и что ещё не понятно? Ни один из президентов Украины не вёл себя так некрасиво и неадекватно как ведёт себя сейчас пеца. А почему? Потому что ни один не чувствовал себя так близко к тюряге.
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Хм....действительно, чем дальше в лес тем больше офигеваешь, на что способны эти твари лишь бы дорваться до корыта. Двоє рівненчан вийшли в центр міста з плакатами за імпічмент Зеленського, їх забрала поліція - Цензор.НЕТ 2605
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Нет вы не правы Pavel Rukyn, просто есть понимание что Зеленскому дать только ФАСс, и ег оподержит 11 миллонов населения на ликвидацию пОрошенка, аХметова, юЩенка и отсальнйо щвали типа медведчука, это нудно делать а не кудахтать !!!!!!!!!!
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Фуф... ну слава Богу шо в списке нет Бабломойского, ему то теперь можно всё. А я уж испугался, думал всех олигархов уберут.
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Затримання розпочинається з моменту перетину порогу райвідділку.
Записували у книгу затриманий не записували нікого не цікавить.
Тепер інша проблема, хто повинен перевіряти законність затримання людей.
По ідеї
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просто поражен - сколько вони могут устраивать 24% публики, если им хорошо башлять!
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А я поражён что ты 25 мая визжишь про каких то порохоботов. Разве ты забыл как ты и твои подельники по банде мародёра Бабломойского тут визжали что ещё 21 апреля Петя будет в Ростове, собирались убивать всех порохоботов, границы перекрывать шоб никто не сбежал. Забыл что ли? Визжал что минстець распустят и порохоботы сразу исчезнут как тол ько кловуну дадут булаву. Шо такое лялечка?? Уже 25 мая.. когда там Петя в Ростов побежит??
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Многие действительно надеялись, что с поражением Порошенка исчезнут и порохоботы. Ибо терпеть их уже нету сил. Но они не исчезли. Впрочем, это даже к лучшему. Ведь они прекрасно уничтожают рейтинг Порошенка и БПП.
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Вони зникнуть тільки разом з фінансуванням
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Последние пару лет на Цензоре было многократно доказано, что порохоботы свое жалованье получают исключительно в натуральной форме соевыми рошенками. Но когда на расстоянии вытянутой руки засверкала перспектива учительской зарплаты 4000 евро, концепция оплаты поменялась. Оказалось, что порохоботам миллиардами платят прямо из бюджета через минстець и именно этих денег не хватало учителям раньше. С разгоном минстеця, порохоботов и окончанием эпохи бедности за счет экономии этой статьи бюджетных расходов, перспективы ЦензораНет выглядят довольно безрадостными. В 73-процентной атмосфере всепобедившего 95 квартала, особым диссонансом будет выглядеть могильная тоска этого некогда популярного дуракаваляльного ресурса, превратившегося в клуб солидных Зе-джентльменов:
Вы читали вечерний фэйсбук молодой зекоманды о новой прикольной динамичной реформе? Да, я в совершенном восторге и я глубоко уважаю вас, лично Зе и глубоко ненавижу порохоботов! Спасибо, вот вам лайк.
Я тоже очень сильно ненавижу порохоботов и еще сильнее уважаю вас и особенно Зе. Вы в курсе, в завтрашнем утреннем твиттере ожидается его живое выступление о начале окончания эпохи обмана? О, как я обожаю эту его хрипотцу и божественную феню!
И я, и я!!!
Помолчали. Тоска. ***, ну куда же подевались эти порохоботы? Ну не то шобы поговорить, хотя бы наxер послать… А на Цензоре остались только единственномышленники. Шутка ли, 73 процента!
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Ведь они прекрасно уничтожают рейтинг Порошенка и БПП.

Ага, особенно хорошо уничтожаем рейтинг тех 40-ка лузеров, которые даже во второй тур не вышли))
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Для всего сообщества почитайте какие были процессы в Сингапуре!!!!!., в нашей стране РАК и даже то лекарство у нас НЕ ПОДЕЙСТВУЕТ!!!!!!!!!
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Затримання розпочинається з моменту перетину порогу райвідділку.
Записували у книгу затриманий не записували нікого не цікавить.
Тепер інша проблема, хто повинен перевіряти законність затримання людей.
По ідеї відомство Луценка.
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Затримання розпочинається з моменту перетину порогу райвідділку.
Записували у книгу затриманий не записували нікого не цікавить.
Тепер інша проблема, хто повинен перевіряти законність затримання людей.
По ідеї відомство Луценка.
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ПРИ ПЕТРОВІ ОЛЕКСІЙОВИЧУ ПОРОХУ, НАШОМУ ГЕТЬМАНУ, ТАКОЇ ГАНЬБИ НЕ БУЛО!
Двоє рівненчан вийшли в центр міста з плакатами за імпічмент Зеленського, їх забрала поліція - Цензор.НЕТ 8546
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вы всерьез сравниваете двух детей, мирно стоящих с плакатами, с рослыми мужиками кидающихся на копов с кулаками? а про гранату кинутую под ноги нацгвардейцу подобными личностями, что стоят на коленях рассказать не хо? не нужно путать мягкое с теплым..
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Цим АТОвцям ніхто не платив, а дітям з плакатом добре забашляли(переконаний)
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переконаний

Отето пруф! Ну раз вы переконанi тогда да, так и есть))
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а я переконаний шо ти бот, якому добре забашляла зекоманда, що ж ти про свою улюблену Юльку більше не пригадуєшь? що у Зеленського більше платять?
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Олег Тихонов 055f40a1 ждем, я всегда жду лучшее порошенко ВОР!! смотрим дальше
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Барани. Тепер на Банковій не баріга, який узурпував владу.
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Ещё один. При чем тут Банковая. Под кбмином каждый день кто то стоит, но почему то и нафиг никому они не нужны.
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Доречі лише недавно десяток з приблизними плокатами стояли під АП, а журналістов, що їх знімало, було втричі більше. Нуль реакції поліції
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Подлые мусора лижут задницу зебене...
Рюкзаков, однажды веревка и до твоей шеи доберется. После избрани зебила страну в рашу превращают..
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Пойдите под Кабмин-там каждый день стоят не меньше 3 разных групп.
Так что тут дело не в мусорах, а в постановщике и исполнителях циничной пьесы с названием:
"Диктатор Зеленский обижает детей"
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По любому зеленский урод и комик подзаборный. Ему до президентства как до небес.
Плохо он зарабатывал занимаясь своим делом? Почитайте его декларацию....
Смысл шило на мыло менять было?
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Не тебе судить. Так народ решил. Жди следующих выборов, чтобы проиграть и там.
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Не тебе судить, зебот с польским флагом из рф. Ваш, как и чнек, не досидит на троне свой срок, скинут, как и янека вашего, зебил. Жди, чтобы проиграть и свалить с Украины, разкован зебильный.
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"...і ше у нас був один плакат, але зараз я не помню".
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Времена януковоща возвращаются... Майдан в топку....
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UKRAINE FOREVER‏ @umancherkassy

Прямо зараз Портнов на 112 сказав, що ваш Майдан - це бандитське угрупування
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6-ти річних Зеленський тільки по Середам роспинає. З релігійних міркувань.
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В день кенгурации мародёр Бабломойский и беркутня Рюкзаков провели сходку. Думаю мародёры приняли решение устанавливать диктатуру и на все должности расставить своих подельников. Чую грабёж будет беспрецендентный.
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Буду орать если СОбакова при кловуне опять назначат министром МВД. Интересно как зебики будут бывшего петиного министра который отсидел все 5 лет в кабмине Яценюка и потом Гройсмана преподносить как новое лиЦЦо ЗЕКкоманды Двоє рівненчан вийшли в центр міста з плакатами за імпічмент Зеленського, їх забрала поліція - Цензор.НЕТ 7330
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зебільні НАСРАТИ ВЗАГАЛІ НА ВСЕЕЕ! "лишь би нє шєколядний марадьор"...
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А чого ще було чекати, але електорату зелепуха пофігу, вони свято вірять як на расєє в карлика, скоро звернення будуть йому писати вова памагі.
Відкрито сцить в очі, порушує закони, бреше, а головне сказав не вішати його портрети і сказав тепер кожен з вас президент, тобто він переклав свою відповідальність на вас))) Ну, ну, далі буде))
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Щось я заплутавсь. Хто в нас мародер - Зеленський, чи Порошенко?
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В країні війна, неймовірна кількість проблем яких негайно потрібно вирішувати, а ця істота по концертах гумористичних ходить.
Гидко.
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Превые шаги режима бени-вазелина до боли напоминают шаги режима янукоовоща, все те же демонстративное нарушение законов, все те же диктаторские замашки.
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А где т.н. Патриоты,где националисты,где Рюкзаковские нацжоны?Некому вступиться за детишек?
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Ну капець,така "важлива новина" Бутусов,ти що цукерок "Рошен" з лікером переїв? Цензор іде на дно!(((
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Хєна,ми це,як його,з Цензором на дно,а ти нахєр.
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Менти не мали права затримувати дітей і доставляти їх у відділ.!!!!!!!!!!!
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Після розіп"яття? А що, вже зняли з дошки оголошень?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция (обновлено)
 
 
 
 
 
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