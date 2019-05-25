 Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция (обновлено)

В полиции сообщили, что митингующие не подали заранее соответствующей заявки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Рівне 1.
Поэтому работники полиции составили на парня и девушку в присутствии матери админпротоколы за нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
Кроме того, поскольку правонарушительница несовершеннолетняя, на мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Все материалы будут направляться в суд для принятия решения.
Как пишет UA:Рівне, парень и девушка принесли с собой плакаты "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски", имея в виду первые кадровые назначения Зеленского.
"Девушку и парня не задерживали, а пригласили в подразделение для составления материалов об административном правонарушении, - сказал начальник Ривненского горотдела полиции Василий Зелинский. - Мы вынуждены были реагировать на правонарушения".
По словам адвоката Александра Бражникова, если признаки общественного мероприятия-акции действительно отвечали митингу, то составление протокола за нарушение порядка его проведения выглядит вполне обоснованным.
"Другое дело, была ли такая мера принуждения оправданной и не было ли оснований для того, чтобы ограничиться профилактическими мерами. Однако это не делает действия полиции незаконными их правильность уже переходит в плоскость оценки мастерства, а не законности профессиональной деятельности, которую оценит выше начальство, в том числе и о месте составления протокола (на месте, в отделении). Относительно ответственности родителей за так называемый недосмотр за детьми, состав административного правонарушения отсутствует, ведь речь идет о гражданской позиции детей, за которую родители ответственности нести не должны, как за уклонение от обязанности кормить, одевать и способствовать обучению", - говорит Бражников.
Записували у книгу затриманий не записували нікого не цікавить.
Тепер інша проблема, хто повинен перевіряти законність затримання людей.
По ідеї
Вы читали вечерний фэйсбук молодой зекоманды о новой прикольной динамичной реформе? Да, я в совершенном восторге и я глубоко уважаю вас, лично Зе и глубоко ненавижу порохоботов! Спасибо, вот вам лайк.
Я тоже очень сильно ненавижу порохоботов и еще сильнее уважаю вас и особенно Зе. Вы в курсе, в завтрашнем утреннем твиттере ожидается его живое выступление о начале окончания эпохи обмана? О, как я обожаю эту его хрипотцу и божественную феню!
И я, и я!!!
Помолчали. Тоска. ***, ну куда же подевались эти порохоботы? Ну не то шобы поговорить, хотя бы наxер послать… А на Цензоре остались только единственномышленники. Шутка ли, 73 процента!
Ага, особенно хорошо уничтожаем рейтинг тех 40-ка лузеров, которые даже во второй тур не вышли))
Записували у книгу затриманий не записували нікого не цікавить.
Тепер інша проблема, хто повинен перевіряти законність затримання людей.
По ідеї відомство Луценка.
Записували у книгу затриманий не записували нікого не цікавить.
Тепер інша проблема, хто повинен перевіряти законність затримання людей.
По ідеї відомство Луценка.
Отето пруф! Ну раз вы переконанi тогда да, так и есть))
Рюкзаков, однажды веревка и до твоей шеи доберется. После избрани зебила страну в рашу превращают..
Так что тут дело не в мусорах, а в постановщике и исполнителях циничной пьесы с названием:
"Диктатор Зеленский обижает детей"
Плохо он зарабатывал занимаясь своим делом? Почитайте его декларацию....
Смысл шило на мыло менять было?
Прямо зараз Портнов на 112 сказав, що ваш Майдан - це бандитське угрупування
Відкрито сцить в очі, порушує закони, бреше, а головне сказав не вішати його портрети і сказав тепер кожен з вас президент, тобто він переклав свою відповідальність на вас))) Ну, ну, далі буде))
Гидко.