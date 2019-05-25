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 Политика Украины
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Все про:ветераны (517) Фриз (155) Министерство по делам ветеранов (38)

 Министерство по делам ветеранов будет заниматься участием Украины в "Играх Непокоренных"

Отбором участников в соревнованиях от Украины в этом году будет заниматься Министерство по делам ветеранов. Его партнером станет благотворительный фонд "Вернись живым".

Об этом заявила в Тернополе министр по делам ветеранов Ирина Фриз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Invictus Games переходит под эгиду Министерства по делам ветеранов Украины, и мы активно начинаем подготовку к участию наших военных и ветеранов в Играх Непокоренных следующего года. Основным партнером Министерства станет БФ "Вернись живым". Фонд совместно с ветеранской общественностью будет отвечать за отбор национальной сборной", - рассказала Ирина Фриз.

Участие украинских воинов в "Играх Непокоренных" сегодня обсуждали на Совета ветеранов при Министерстве ветеранов в Тернополе.

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В частности, речь шла об информационной компании, которая даст возможность проинформировать и привлечь к отбору максимальное количество ветеранов, получивших ранения на войне, о новом подходе и правилах отбора в команду.

Это международные спортивно-реабилитационное мероприятие основано Герцогом Сассекском принцем Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие, получившие травмы и ранения во время выполнения служебных обязанностей в районе боевых действий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128891
 
 
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и реабилитацией и лечением и спортом и протезированием и улучшением жилищных условий и бумажной волокитой (доказать участие-ранение-награждение...) и прочее
очень много направлений... и каждое - особенное и жизненно-необходимое... каждое!!!
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Все ж таки які слабкі в нас інституції...
Влада міняється і скрізь хаос, все залежить від політики окремих людей.
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Слабенько, для такого дела можно и новое министерство по делам игр создать, пока эта рада и кабмин еще работают.
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Хоть какую-то работу бывшей секретутке Свыни придумали
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