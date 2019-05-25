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Все про:Житомирщина (685) ОПГ (203) Нацполиция (9447) суд (22157)

 Предполагаемого лидера ОПГ "Белое братство" Яцишина взяли под стражу без возможности внесения залога

Утром 24 мая в Днепре полицейские задержали подозреваемого в организации заказного убийства и лидера никопольской преступной группировки "Белое братство" Яна Яцишина, который находился в розыске.

Как сообщили Громадському в полиции Житомирской области, 25 мая Королевский райсуд Житомира взял его под стражу на два месяца без возможности внесения залога, информирует Цензор.НЕТ.

Прокуратура просила суд взять подозреваемого под стражу без возможности внесения залога, подчеркивая риски побега подозреваемого и повторного укрытия.

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Напомним, 28 июля 2018 года полиция сообщила о задержании лидера и члена одной из крупнейших преступных организаций в Украине. Ими оказались Руслан Лисанов и Ян Яцишин.

Яцишин ехал по трассе Киев-Чоп в Житомир, якобы на помощь своему знакомому и члену группировки Руслану Лисанову, которого арестовали по статьям 263 и 115 (незаконное обращение с оружием и покушение на убийство). Не справившись с управлением, подозреваемый попал в ДТП.В машине во время обыска нашли оружие, наркотики и деньги, и объявили ему о подозрении по ст. 263.

31 июля 2018 года суд отправил Яцишина под арест с возможностью выйти под залог. В декабре он вышел на свободу, уплатив залог в полмиллиона гривен.

После этого Яцишин прекратил являться в суд, ссылаясь на проблемы со здоровьем и предоставляя справки от врачей.

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1 февраля его должны были доставить в зал суда принудительно, но, выехав в Никополь, работники полиции не нашли его ни в больнице, ни дома. Полиция объявила мужчину в розыск.

Утром 24 мая 2019 года полицейские задержали Яцишина в Днепре.

Источник: https://censor.net.ua/n3128890
 
 
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классное у Житомирского районного суда название - Королевский))))
ну...просто Англией ...дыхнуло))))
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Теж звернув увагу... Хоча на думку одразу спала Річ Посполита
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так меня и "белое братство"...напрягло.... с марией дэви христос)))
потом вспомнил про наркешей - плагиаторов )))
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То як свыня , в будку его с решоткой
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От, 5 лет тому назад, подкатились ко мне старые украинские знакомцы -- с "тёмной стороны Луны" -- ещё из 80хх. -- 90хх.
У них были планы! ...я сказал: Не ведусь.
Думал: Вообще сдурели -- всё ж давно под Управой и Конторой. Никто, из севших в конце прошлого века, назад не вернулся -- все в тюрягах скоропостижно скончались...
...шо-то рано я тогда порадовался ... ...так тем более не ведусь...*)
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Так управа и контора,сегодня и есть власть в Украине.И живут они не по Закону,а по понятиям воровским.Слегка залетая в Княжичи
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Вот что очень раздражает по периоду Пороха, что не ввёл ну пусть с 2015г по Левобережью всему или по областям что граничат с Луг. и Дон, обл что то типа мягкого военного положения. Ввести военно-гражданские администрации. Перестрелять уголовников убийц, воров в законе порвать, перетрусить горсоветы с ворюгами в известных областных центрах, под шум этого дела убрать политических противников кстати. Много бы не произошло.
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Например Кернеса,Труханова в первую очередь...Але голосуй за Партию Мэров Імовірного лідера ОЗУ "Біле братство" Яцишина взяли під варту без можливості внесення застави - Цензор.НЕТ 9439
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредполагаемого лидера ОПГ "Белое братство" Яцишина взяли под стражу без возможности внесения залога
 
 
 
 
 
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