EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1676  25
Все про:МИД (4995) моряки (742) трибунал (107)

 Украина уже формирует международный трибунал для рассмотрения дела моряков по сути

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Об этом в эфире "Громадського" заявила директор департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в споре Украины и России в отношении агрессии РФ в Керченском проливе теперь будут рассматриваться два дела: одно в Москве о якобы незаконном пересечении границы украинскими военными, второе - в арбитражном трибунале о нарушении РФ иммунитета украинских кораблей в открытых водах.

"Теперь мы формируем арбитражный суд в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, состоящий из 5 арбитров, формируем его вместе с Российской Федерацией, и затем он перейдет к рассмотрению дела по существу, то есть, уже будет рассматриваться отдельно каждое нарушение и каждое действие РФ", - сказала Золотарева.

Также на Цензор.НЕТ: У РФ есть шанс поступить цивилизованно. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле, - Зеленский о решении морского трибунала ООН

Также она добавила, что Международный трибунал четко определил, что военных действий со стороны украинцев не было, поэтому дело находится в юрисдикции трибунала.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Вялое и беззубое заявление", - Климкин о реакции МИД РФ на решение трибунала об освобождении моряков

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Источник: https://censor.net.ua/n3128889
 
   
 Топ комментарии
 
Дуже добре..
Якщо нова влада все не зіпсує.
 показать весь комментарий
 
я прочитала.
так от, ящо твій ЗЕ втрутиться в процес то неодмінно його зіпсує.
не варто заважати правникам робити їхню справу.
 показать весь комментарий
 
так гавкаешь ты как раз сейчас- а не я Україна вже формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті - Цензор.НЕТ 5590
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дуже добре..
Якщо нова влада все не зіпсує.
 показать весь комментарий
 
 
я прочитала.
так от, ящо твій ЗЕ втрутиться в процес то неодмінно його зіпсує.
не варто заважати правникам робити їхню справу.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ничего ты не прочитала.
Так вот, все, к чему прикасается твой ПЕ становится испорченным, мягко говоря.
Не нужно пэтиным шавкам лезть в хто дело！
 показать весь комментарий
 
 
А у тебя есть другие предложения по этому вопросу, кроме как погавкать и провести референдум?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Есть.
Заткнись и не гавкай！
 показать весь комментарий
 
так гавкаешь ты как раз сейчас- а не я Україна вже формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті - Цензор.НЕТ 5590
 показать весь комментарий
 
 
СОВЕТЫ ИЗРАИЛЬТЯНИНА УКРАИНЦАМ...(с) Ezra Ben Dori.

Что бы выжить и победить Украина может равняться исключительно на Израиль, но никак ни на ЕС.
В Иерусалиме знают секрет Победы.

1. ИГНОРИРУЙТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Надежда на ООН это, как незаряженное ружьё в момент, когда надо подниматься в атаку.
Трёп с большой трибуны не вернет матерям их сыновей.

2. ЛИКВИДИРУЙТЕ ВРАГОВ БЕЗЖАЛОСТНО. БУДЬТЕ НЕПРИМИРИМЫ К НИМ.
Враг, которого вы не убили, поправится в госпитале и будет точить меч, ожидая своего шанса.

3. ЛИКВИДИРУЙТЕ ЛИДЕРОВ И КОМАНДИРОВ ВАШИХ ВРАГОВ.
Обезглавленная армия - это стадо из быдла. Обезглавленная вражеская партия это - просто толпа, которая рассосется сама, по мере открытия пивных и винно-водочных магазинов.

4. ДРУЖИТЕ ТОЛЬКО С АМЕРИКОЙ.

5. Это не из Израиля, потому что этой проблемы там нет-- ЛИКВИДИРУЙТЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ В СВОИХ РЯДАХ.
Порошенко начинает звонить по Международным Организациям, вместо того, что бы отдать приказ к действию.
Это - ошибка!

Советы дал Эзра Бен Дори.

Україна вже формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті - Цензор.НЕТ 9266
 показать весь комментарий
 
 
https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1132256520912199680

Якщо я правильно зрозумів відповідь Зеркаль, то в мацьквє суд буде продовжуватися той, що зараз ведуть проти наших моряків. Типу, щоб відпустити їх за постановою цього трибуналу, вони повинні завершити той суд, що розпочали.
 показать весь комментарий
 
Почитал. Думаю так: на сегодня дело украинских моряков рассматривалось только в Маскве. Тут ничего не поделаешь. Закрыть ЭТО производство не в наших силах. Повлиять на кацапов мы не можем. Но теперь будет и арбитраж за пределами московии. И этот арбитраж будет рассматривать уже нарушения эрефии. К украинским морякам у них претензий нет.
 показать весь комментарий
 
 
Что-то я не понял. То есть Международный Трибунал ООН принял решение, которое никого ни к чему не обязывает, и теперь Украина совместно с россией опять будут рассматривать это дело? Исход нового "трибунала" ясен. Если россия его не выигрывает - юрисдикция трибунала тоже не распространяется на это дело.
 показать весь комментарий
 
 
Может будет что-то типа судов по газу, постоянно проходят какие-то рассмотрения и разные заседания - при этом Украина еще не получила ни копейки.
 показать весь комментарий
 
Однако имущество "газпрома" за преелами рф находиться под арестом.
Ждут. Не заплатят или не заключат мировое - еойде с аукционов.
 показать весь комментарий
 
 
все, что совместно с РФ, обречено на провал по определению ...
 показать весь комментарий
 
 
5 человек... Естественно, 3 международника будут пророssийскими. На другие условия рефе не согласится...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
для определенных тут это "дуже добре"
 показать весь комментарий
 
 
Будут утверждены кандидатуры судей, которые удовлетворят и кацапов и Украину.
 показать весь комментарий
 
Совместно с Россией сформируют суд , который будет судить Россию . Это как Сименс подал в московский суд на Россию .Я не думаю что у меня что-то не в порядке с логикой , скорее всего у " формирователей " .
 показать весь комментарий
 
 
Та не... Скорее всего с твоей головой не все в порядке.
 показать весь комментарий
 
Ты бы лучше на свою тупую башку больше внимания обращал .
 показать весь комментарий
 
Што, дурашка, у тебя ачко, што-ль, полыхнуло, да ??? Україна вже формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті - Цензор.НЕТ 6163 Бывает... Україна вже формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті - Цензор.НЕТ 1521
 показать весь комментарий
 
К чему такие сложности?Вы вже 5 лет судитесь.Не проще ли объявить войну? Україна вже формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті - Цензор.НЕТ 501
 показать весь комментарий
 
лучше бы волновались о тысячах "пропавших безвести" и бесконечном количестве "хирургических отходов" на кладбищах! а морячки шли на провокацию сознательно, отсидят свои срока за незаконное пересечение границы и вернутся в родной свинарник
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина уже формирует международный трибунал для рассмотрения дела моряков по сути
 
 
 
 
 
 вверх