 Украина уже формирует международный трибунал для рассмотрения дела моряков по сути

Об этом в эфире "Громадського" заявила директор департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, в споре Украины и России в отношении агрессии РФ в Керченском проливе теперь будут рассматриваться два дела: одно в Москве о якобы незаконном пересечении границы украинскими военными, второе - в арбитражном трибунале о нарушении РФ иммунитета украинских кораблей в открытых водах.
"Теперь мы формируем арбитражный суд в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, состоящий из 5 арбитров, формируем его вместе с Российской Федерацией, и затем он перейдет к рассмотрению дела по существу, то есть, уже будет рассматриваться отдельно каждое нарушение и каждое действие РФ", - сказала Золотарева.
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Также она добавила, что Международный трибунал четко определил, что военных действий со стороны украинцев не было, поэтому дело находится в юрисдикции трибунала.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.
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МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.
Якщо нова влада все не зіпсує.
так от, ящо твій ЗЕ втрутиться в процес то неодмінно його зіпсує.
не варто заважати правникам робити їхню справу.
Так вот, все, к чему прикасается твой ПЕ становится испорченным, мягко говоря.
Не нужно пэтиным шавкам лезть в хто дело！
Заткнись и не гавкай！
Что бы выжить и победить Украина может равняться исключительно на Израиль, но никак ни на ЕС.
В Иерусалиме знают секрет Победы.
1. ИГНОРИРУЙТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Надежда на ООН это, как незаряженное ружьё в момент, когда надо подниматься в атаку.
Трёп с большой трибуны не вернет матерям их сыновей.
2. ЛИКВИДИРУЙТЕ ВРАГОВ БЕЗЖАЛОСТНО. БУДЬТЕ НЕПРИМИРИМЫ К НИМ.
Враг, которого вы не убили, поправится в госпитале и будет точить меч, ожидая своего шанса.
3. ЛИКВИДИРУЙТЕ ЛИДЕРОВ И КОМАНДИРОВ ВАШИХ ВРАГОВ.
Обезглавленная армия - это стадо из быдла. Обезглавленная вражеская партия это - просто толпа, которая рассосется сама, по мере открытия пивных и винно-водочных магазинов.
4. ДРУЖИТЕ ТОЛЬКО С АМЕРИКОЙ.
5. Это не из Израиля, потому что этой проблемы там нет-- ЛИКВИДИРУЙТЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ В СВОИХ РЯДАХ.
Порошенко начинает звонить по Международным Организациям, вместо того, что бы отдать приказ к действию.
Это - ошибка!
Советы дал Эзра Бен Дори.
Якщо я правильно зрозумів відповідь Зеркаль, то в мацьквє суд буде продовжуватися той, що зараз ведуть проти наших моряків. Типу, щоб відпустити їх за постановою цього трибуналу, вони повинні завершити той суд, що розпочали.
Ждут. Не заплатят или не заключат мировое - еойде с аукционов.