 Бывший сотрудник ГПУ, распродававший вещественные доказательства, пошел под суд

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Обвиняемый - бывший заместитель департамента ГПУ. По данным следователей, он систематически злоупотреблял служебным положением, присваивая чужое имущество.

"Обвиняемый растратил вещественные доказательства в уголовном производстве в особо крупном размере путем их продажи третьим лицам. Речь идет о средствах и имуществе, которые экс-прокурор изъял во время проведения следственных действий в рамках расследования одного из уголовных производств", - сказано в сообщении НАБУ.

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Кроме того, бывший сотрудник Генпрокуратуры не указал в декларации за 2015 год, что пользуется внедорожником "Audi Q7".

18 марта 2018 г. в НАБУ было зарегистрировано уголовное производство, 25 мая составлен обвинительный акт, дело передано в Подольский райсуд Киева.

Подозреваемому экс-прокурору ГПУ инкриминируется ст.366-1, ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

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