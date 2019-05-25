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Все про:НАБУ (2752) ГПУ (9160) суд (22157) злоупотребление (47)

 Бывший сотрудник ГПУ, распродававший вещественные доказательства, пошел под суд

В суд передано уголовное производство против бывшего сотрудника Генеральной прокуратуры, который, злоупотребляя служебным положением, в 2016 году распродавал вещественные доказательства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Обвиняемый - бывший заместитель департамента ГПУ. По данным следователей, он систематически злоупотреблял служебным положением, присваивая чужое имущество.

"Обвиняемый растратил вещественные доказательства в уголовном производстве в особо крупном размере путем их продажи третьим лицам. Речь идет о средствах и имуществе, которые экс-прокурор изъял во время проведения следственных действий в рамках расследования одного из уголовных производств", - сказано в сообщении НАБУ.

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Кроме того, бывший сотрудник Генпрокуратуры не указал в декларации за 2015 год, что пользуется внедорожником "Audi Q7".

18 марта 2018 г. в НАБУ было зарегистрировано уголовное производство, 25 мая составлен обвинительный акт, дело передано в Подольский райсуд Киева.

Подозреваемому экс-прокурору ГПУ инкриминируется ст.366-1, ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128888
 
 
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Отпустятят и компенсацию назначат
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Похоже что прокурорчики у нас особая каста людей.Закони для них не писани,я уже молчу про ПДД ( ездить пьяними и на красний цвет-норма). И шо ему будет? Админштраф на тищу гривасов?
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А начальничек его, с бегающими глазками за толстыми стеклами очков, рассуждает об источниках коррупции в Украине. И не луценко вывело на чистую воду мерзавца, а все то же НАБУ.
Человек с неампутированной совестью уже б подал прошение об отставке, но это не про луценко.
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Отпустятят и компенсацию назначат
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прокурви ж недоторкані! Ніззя їх в тюрму - їм там нєпріятно пахне
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От власне...Що він там робить під судом?Пікетує?..
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Похоже что прокурорчики у нас особая каста людей.Закони для них не писани,я уже молчу про ПДД ( ездить пьяними и на красний цвет-норма). И шо ему будет? Админштраф на тищу гривасов?
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А начальничек его, с бегающими глазками за толстыми стеклами очков, рассуждает об источниках коррупции в Украине. И не луценко вывело на чистую воду мерзавца, а все то же НАБУ.
Человек с неампутированной совестью уже б подал прошение об отставке, но это не про луценко.
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Як кажуть кацапи-ОКСТИСЬ! юГік і совість поняття протиположні!
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Оооо!!!! козырной шестерке поставили задачу "Ты хорошо копай, живи на зарплату, а мы отожмем и тебя отблагодарим!!!"
Шестерка подумала и решила "они там миллионами ворочают, а я сижу как лох голимый...возьму и себе немного..."
А тузы сказали "..нюх потерял...совсем оборзел...может еще с нами и за воровской стол захочешь на шару присесть!!!...знай свое место номер 6!!!"
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Типа того)
Кондитер - пахан...
Югик - смотрящий...

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывший сотрудник ГПУ, распродававший вещественные доказательства, пошел под суд
 
 
 
 
 
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