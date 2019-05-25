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Все про:Россия (72866) Сирия (2784) наемники РФ (838) ЧВК_"Вагнера" (85)

 Опубликованы данные 301 наемника ЧВК "Вагнера", воевавшего в Сирии

Международное волонтерское сообщество InformNapalm опубликовало уникальную разведывательную информацию о наемниках ЧВК "Вагнера", пытавшихся в феврале 2018 года захватить нефтяные месторождения в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Данные о наемниках были собраны, проанализированы и переданы для публикации командой проекта "ИХТАМНЕТ_М0209", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

По информации активистов этого проекта, 301 наемник, данные которых указаны в этом расследовании, непосредственно участвовал в наступлении в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года.

Среди них 267 граждан Российской Федерации, 19 наемников-коллаборационистов из Украины, 6 из Беларуси, 3 из Молдовы, 2 гражданина Армении, 2 из Казахстана, 1 гражданин Сирии, 1 из Узбекистана (часть из них имеет двойное гражданство РФ).

Читайте на Цензор.НЕТ: Центр "Миротворец" провел уникальную спецоперацию: 300 российских наемников дали показания о своей преступной деятельности. ВИДЕО

Также в ходе идентификации боевиков получила подтверждение информация Службы безопасности Украины о 67 "вагнеровцах", которые отправились в "путинский рай" в результате удара артиллерии и ВВС США.

Судьба 154 боевиков остается пока неизвестной.

Команда проекта "ИХТАМНЕТ_М0209" проанонсировала, что подробная информация о каждом из перечисленных наемников, а именно - адреса проживания, аккаунты в соцсетях, фото и другая информация - передана сотрудникам Центра "Миротворец" для внесения их в базу данных "Чистилище".

Активисты отмечают, что как минимум 81 внештатному сотруднику российского ГРУ удалось выжить после атаки ВВС США, хотя многие получили тяжелые ранения. Известно также, что не менее 3 из них (Гаврилов, Петров и Птушко) в конце 2018 года были замечены в Судане.

Также на Цензор.НЕТ: Вдова ликвидированного в Сирии российского наемника Маркелова два года не может добиться пенсии для его дочки

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь с 7 на 8 февраля 2018 американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Источник: https://censor.net.ua/n3128887
 
   
 Топ комментарии
 
Их было 600 , удабряют финиковые пальмы.
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хорошая тогда охота получилась на уток из шайки вагинера.
А по спсику там много с пометкой судьба неизвестна.Это что? попал в руки к исису или сурийцам и от такого успеха совсем потерял голову?
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Их было 600 , удабряют финиковые пальмы.
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Плевать на них.А сколько среди них украинцев?Помнится где-то проскальзывали данные по этому поводу.
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Вроде бы в этой статье
"19 наемников-коллаборационистов из Украины
Источник: https://censor.net.ua/n3128887"


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Я би не вважав їх українцями не зважаючи на їх громадянство.
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Я бы тоже,да только по закону они украинцы,пока не отказались от своего гражданства.Ну то такое.
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Среди них нет украинцев. Украинцы, всех национальностей, защищают свою Родину. А в Сирии воюют, за интересы мордора, даунбаские и крысмкие колаборанты, не имеющие к Украине ни какого отношения.
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Да?А днепропетровские,киевлянские и с западной-это украинцы?
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Почти вся рота "Карпаты"почти все украинцы.
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шо за рота из 19 штук? полтора отделения Опубликованы данные 301 наемника ЧВК "Вагнера", воевавшего в Сирии - Цензор.НЕТ 326
19 наемников-коллаборационистов из УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3128887
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там большая часть дамбасни и крысни не учитывалось их в Сурию завозила русня как мусор, чтобы там просто утилизировать и на оплате сэкономить.
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Редактор, а правильно написать заголовок никак? Или уже что то празднуем?
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хорошая тогда охота получилась на уток из шайки вагинера.
А по спсику там много с пометкой судьба неизвестна.Это что? попал в руки к исису или сурийцам и от такого успеха совсем потерял голову?
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_Политической воли - желания - противостоять расии у США нет! Не при обаме и точно не при трампе. А внешнюю политику в США определяет именно президент. Тот же случай в Сирии примечателен тем, что решение там принимали сами военные, уже после начатой рашистами артподготовки перед наступлением. Понимаете? Не политиканы принимали решение, а сами военные. И то после этого министра обороны рыжий холуй путлера из должности выжил!
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Надо Украине лихих парней отправить на охоту за свинями в Сирию.Осваивать американскую технику и вооружение.Убьём там,меньше их будет в Донбассе.Надо помочь США ,Они помогут нам
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zalko sto vsio taki 81 vyzyl is sostava pusecnogo miaso.Tut amerikancy pokazali kak nado vojevat protiv ruskix soldat, v odni vorota prosiol mac
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОпубликованы данные 301 наемника ЧВК "Вагнера", воевавшего в Сирии
 
 
 
 
 
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