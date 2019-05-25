EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  1151  19
Материалы по теме:
Все про:Крым (21478) крымские татары (2063) Бекиров (41)

 "Мне надо выйти, иначе я просто умру", - политзаключенный Бекиров с трудом дышит и не чувствует пальцев ноги

Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого оккупанты обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Он считает, что если останется в СИЗО, то обречен.

Об этом в комментарии корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Бекирова Ислям Велиляев, информирует Цензор.НЕТ.

"Ему очень плохо. Я видел его вчера: лицо отекшее, постоянная одышка, бронхи забиты, говорит, что совсем не чувствует пальцев ноги. Его подсадили на инсулин и вливают огромное количество, ссылаясь на протокол лечения. Хотя до задержания он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток. С каждым месяцем дозу только увеличивают, поджелудочная железа уже не выдерживает. И это помимо огромных проблем с сердцем", - рассказал Велиляев.

По словам адвоката, 14 мая Бекирову должны были сделать спирографию в больнице Семашко. Эта процедура позволит оценить эффективность лечения. Однако врачи затягивают, поскольку, по мнению адвоката, не хотят подтверждать несостоятельность метода лечения.

"Я не знаю, как человек может так долго держаться. Его силы на исходе. Эдем-ага сказал мне: "Ислям, сделай что-нибудь, мне надо выйти, иначе я просто умру", - сказал адвокат.

Читайте на Цензор.НЕТ: Задержанного в апреле при пересечении админграницы с Крымом Айвазова били и пытали российские силовики, - показания активиста в суде

26 апреля так называемый Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты Бекирова на продление срока содержания в СИЗО. Эдем Бекиров останется под арестом как минимум до 12 июня.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

Также на Цензор.НЕТ: "Мемориал" признал политзаключенными крымскотатарских активистов, задержанных в конце марта по обвинению в участии в Хизб ут-Тахрир

Источник: https://censor.net.ua/n3128885
 
 
 Топ комментарии
 
Смерть рашистско-фашистским захватчикам ! "Мне надо выйти, иначе я просто умру", - политзаключенный Бекиров с трудом дышит и не чувствует пальцев ноги - Цензор.НЕТ 4127
 показать весь комментарий
 
Какая низость, так медленно убивать людей. Большевики женщинам в застенках отрезали груди, половые органы... живым еще...
И вот стадо советикусов с таким же, не имеющим ничего общего с правом называться человеком, главарем, занимается теми же садистскими(очень слабое слово, даже не знаю, как это назвать) живодерствами.
Трамп, европейские лидеры, вы готовы после такого разговаривать, улыбаться, жать руку этому моральному и физическому выродку?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Немає людини - немає проблем" - антифашист Вовік Путлєр.
 показать весь комментарий
 
 
Очень жаль человека, искренне жаль.
Если бы Запад значительно увеличил цену для мордора - усилил более существенными санкциями, возможно тогда они бы одумались, а так - беспредел.
 показать весь комментарий
 
 
Гейропейцы могут выразить сильную озабоченность!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Потерпите, младая команда спешит на помощь Они своих не бросают.
 показать весь комментарий
 
Смерть рашистско-фашистским захватчикам ! "Мне надо выйти, иначе я просто умру", - политзаключенный Бекиров с трудом дышит и не чувствует пальцев ноги - Цензор.НЕТ 4127
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дядька проси хай Чийгоз за тебя посидит.А то сильно распоясался татарский"герой".Самое место в тюряге за стравливание украинцев между собой и призывы убивать украинцев проголосовавших за нового президента.Чего тут зря сидеть?Пусть проявит свой татарский патриотизм,защитит соотечественника.Сядет в место тебя, всё равно садить тварюку!
 показать весь комментарий
 
 
"Мне надо выйти, иначе я просто умру", - политзаключенный Бекиров с трудом дышит и не чувствует пальцев ноги - Цензор.НЕТ 1247 Олена Шарпата: Сядет в место

...Алёнка, шо-то у вас какое-то место свербит, вместо того, что бы делом его занять... -- это самое место... *)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И вы можете поучаствовать с ********** в обмене на наших заключенных.Вы же верное петино служако?Глядишь больше людей в Украину вернут,если вас на них поменять.Будете на фуйло бесплатно буковки печатать в соседних камерах с Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
...я могу поучаствовать в вашей безграмотности и левописании -- по всем вашим местам!
Если вы прилично выглядите и у вас найдётся для меня время и место? *)
 показать весь комментарий
 
 
Тебе мало дякулят женского пола?Или у них всё ок!Безмерная любовь к Пете заменяет всё на свете...Или деньги от Порошенко,таки вызывают больше эмоций и ощущений?Кака там нах любовь?!😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
-- я люблю нести Просвещение! -- особенно в нетронутые женские организмы -- типа тебя, Ксанка...*)
 показать весь комментарий
 
 
Прими пару капель зеленых соплей из под зельцмана и сразу полегчает! "Мне надо выйти, иначе я просто умру", - политзаключенный Бекиров с трудом дышит и не чувствует пальцев ноги - Цензор.НЕТ 8854
 показать весь комментарий
 
 
Какая низость, так медленно убивать людей. Большевики женщинам в застенках отрезали груди, половые органы... живым еще...
И вот стадо советикусов с таким же, не имеющим ничего общего с правом называться человеком, главарем, занимается теми же садистскими(очень слабое слово, даже не знаю, как это назвать) живодерствами.
Трамп, европейские лидеры, вы готовы после такого разговаривать, улыбаться, жать руку этому моральному и физическому выродку?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, не хочу обнадёживать...Вы умрёте в любом случае.Срок нашей жизни ограничен.Вопрос как вы умрёте.Даже не берусь описывать варварство москалей к людям и правам человека..Бо всё давно вже написано до нас.У вас Бекиров,нет шанса умереть так,как вы бы хотели.И никто вам не поможет "Мені треба вийти, інакше я просто помру", - політв'язень Бекіров ледве дихає і не відчуває пальців ноги - Цензор.НЕТ 391
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Мне надо выйти, иначе я просто умру", - политзаключенный Бекиров с трудом дышит и не чувствует пальцев ноги
 
 
 
 
 
 вверх