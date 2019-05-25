 "Мне надо выйти, иначе я просто умру", - политзаключенный Бекиров с трудом дышит и не чувствует пальцев ноги

Об этом в комментарии корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Бекирова Ислям Велиляев, информирует Цензор.НЕТ.

"Ему очень плохо. Я видел его вчера: лицо отекшее, постоянная одышка, бронхи забиты, говорит, что совсем не чувствует пальцев ноги. Его подсадили на инсулин и вливают огромное количество, ссылаясь на протокол лечения. Хотя до задержания он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток. С каждым месяцем дозу только увеличивают, поджелудочная железа уже не выдерживает. И это помимо огромных проблем с сердцем", - рассказал Велиляев.

По словам адвоката, 14 мая Бекирову должны были сделать спирографию в больнице Семашко. Эта процедура позволит оценить эффективность лечения. Однако врачи затягивают, поскольку, по мнению адвоката, не хотят подтверждать несостоятельность метода лечения.

"Я не знаю, как человек может так долго держаться. Его силы на исходе. Эдем-ага сказал мне: "Ислям, сделай что-нибудь, мне надо выйти, иначе я просто умру", - сказал адвокат.

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26 апреля так называемый Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты Бекирова на продление срока содержания в СИЗО. Эдем Бекиров останется под арестом как минимум до 12 июня.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

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