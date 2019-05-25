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 С начала суток враг четырежды нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается контролируемой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, с начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня.

Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": у Опытного (из минометов калибра 82 мм), трижды - вблизи Песков (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

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"Потерь среди украинских защитников нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

С начала суток враг четырежды нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС 01

Напомним, 24 мая враг 17 раз атаковал позиции ОС: погиб украинский воин, уничтожен российский оккупант.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128884
 
 
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Финны отымели вату в полуфинале ,вот так надо биться за свою пусть и маленькую,но гордую страну и за свою честь ! Слава Суоми !
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Повстанці не знають що у нас новий президент? Ось він вам покаже кузькину мать!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг четырежды нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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