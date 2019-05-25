 Вакарчук заявил, что идет в политику ради освобождения захваченных Россией украинцев

Об этом он заявил журналистам в субботу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее и политические заключенные, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом свое персональное задание", - сказал Вакарчук.
Политик рассказал, что несколько недель назад на концерте в Одессе отец украинского военнопленного моряка Виктор Сорока надел ему на руку браслет, чтобы Вакарчук помнил, что в заключении в РФ находятся украинские граждане.
"Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду - для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие как можно быстрее вернулись домой, живыми и невредимыми", - пояснил Вакарчук.
Читайте на Цензор.НЕТ: Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей"
Какие именно шаги по освобождению украинских военнопленных и заложников, захваченных Россией, он намерен предпринять после получения депутатского мандата, Вакарчук не уточнил.
Напомним, 16 мая рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику вместе с новой политсилой - партией "Голос".
Сейчас главное голоса у партии "слуга урода" отобрать...что бы зебени все в стране не разворовали...
Главно дело, Зеленский неделю при власти, ничего не совершил по сути, а еп#ные порохоботы уже навесилли ему все "достоинства", которыми в полной мере обладал диабетический хряк-клнептоман.
Или ты сам этот бред придумал?
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Журналіст брав інтерв"ю у Вакарчука на радіо ТВ. Чомусь згадавсь Порошенко. Теж такі самі полум"яні, пафосні та патріотичні промови. Хіба, що Порошенко не картавить. Трохи стушувавсь, коли журналіст спитав - чому символіка його партії складається з трьох колярів - синій, червоний і білий, як на російському прапорі? Туди-сюди, це, мов, не червоний, а помаранчевий, навіть пурпурний, позаікавсь і сказав у виправдання, що вже дав свойому штабу виправити цей опломб.
Ну і накінець журналіст вирішив загострити розмову і спитав - які недоліки пан Славко бачить в правлінні Порошенко? Мабуть Славко не розчувсь, а може не наваживсь критикувати Петра і замість критики почав його виправдовувати, або навіть хвалити. Проте Зеленського Славко налаштований критикувати по повній. Тобто вже готовий йти до нього в опозицію, не в коаліцію. Щось там про коліна натякав, стукав навіть себе в груди, здається...
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Як у кого, а в мене склалось враження, що Славко - звичайний порохобот. Ще й гне шию перед хозяїном.
И вообще. Зачем нужно голосовать теперь за Вакарчука? По приколу, что-ли?.
Але тим не меньш Західна піде за Вакарчуком, мабуть. Бо Славко взагалі боїться слова зайвого сказати, лише все суворо патріотичне, без самокритики. Без креативу, коротше.
Его партия уже начала съедать голоса БПП. Если в первом туре у Порошенка было 15%, его максимум, с учётом сеток и нагнетания пропаганды, то после того, как появилась партия Вакарчука, то у БПП рейтинг стал 8,8%, а у партии Вакарчука 4,8%. Съел голоса.
Дело в том, что за БПП, кроме тех, кто так или иначе причастен к коррупционному режиму, голосовали ещё две категории, - часть ваты и т.н. вышиватники. Ход мыслей первых примерно такой: "А Березенко то как поднялся, смотрел видос, он не только знает, что такое "книжка", - это миллиард гривен, но уже и решает вопросы серьёзные! А Кононенко как поднялся! Он ещё когда был с Березенком у Лёни Космоса, - уже тогда по Киеву решал вопросы, а сейчас вообще стал тузом! У Пороха можно подняться, надо отработать на выборах, может заметят!" Это мышление ваты, которая мечтатет "подняться", чтобы её допустили воровать. А есть ещё и вышиватники, - тем главное, чтобы хорошо говорил по украински, умел производить впечатление, а на остальное наплевать. Воровство в армии? Пофиг. Блокировал евроинтеграцию так, что ЕС собирался приостановить безвиз, ЕС, МВФ, ВБ и Венецианская комиссия разнесли вдребезги "законотворчество" Порошенка? Пофиг. Создал омерзительную коррупцинную систему, парализовавшую развитие общества,? Пофиг. Зате цей містечковий бессарабський барига добре спілкується українською, віддам свій голос за нього. Вот такие уже не будут голосовать за барыгу, их голоса уходят от БПП.
Ото йолопове стадо..
ПС тож твоє нікчемне бекання про непорочність славка-шмарклі не витримує някої критики,по суті є що сказати ?
Я усвідомлюю хто був при владі, але обирати ще гірше аби йому на зло, це те саме що вистрілити собі у скроню.
Другой цели и задания у жалкого Славки-соплежуя нет.
Вава-клован тоже им не брезговал...и тебя это не возмущало...
Даже программы на первые 100 дней нет...после недели презЕдентства...хотя рябая кепка волола что она готова была на 95% еще месяц назад...
За Вакарчука проголосует часть зебень...а я к примеру буду голосовать за Солидарность...
Но то что Вакарчук идет на выборы меня радует...
Пока это знают не все, но постепенно увидите как шоко-дупа и уважаемый ранее певец окажутся побратимами. Потому и "голосуйте не по пьиколу..."
Позорняк, Славик...
Ригі йдуть суцільним блоком, вони наберуть багато голосів, а наші розпорошаться по різних партіях. Хіба в блоки об'єднайтесь.. Зараз не час для особистих амбіцій, потрібно за країну думати. Якщо ригі захоплять владу третій Майдан, більш кривавий, на жаль неминучий.