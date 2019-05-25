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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Вакарчук заявил, что идет в политику ради освобождения захваченных Россией украинцев

Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук утверждает, что видит своей главной задачей как политика освобождение граждан Украины, незаконно находящихся в заключении на территории РФ.

Об этом он заявил журналистам в субботу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее и политические заключенные, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом свое персональное задание", - сказал Вакарчук.

Политик рассказал, что несколько недель назад на концерте в Одессе отец украинского военнопленного моряка Виктор Сорока надел ему на руку браслет, чтобы Вакарчук помнил, что в заключении в РФ находятся украинские граждане.

"Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду - для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие как можно быстрее вернулись домой, живыми и невредимыми", - пояснил Вакарчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей"

Какие именно шаги по освобождению украинских военнопленных и заложников, захваченных Россией, он намерен предпринять после получения депутатского мандата, Вакарчук не уточнил.

Напомним, 16 мая рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику вместе с новой политсилой - партией "Голос".

21 мая партия была зарегистрирована Министерством юстиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3128883
 
   
 Топ комментарии
 
Минуту назад Финны ударили по скрепам и не пустили россию в финал чемпионата мира по хоккею
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За Вакарчуком стоят Порошенко и Пинчук
https://is.gd/d9LGs2
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А вдруг они будут освобождены до того как он войдет в политику?
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Молодец Святослав...что пошел в политику...
Сейчас главное голоса у партии "слуга урода" отобрать...что бы зебени все в стране не разворовали...
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А "зебени" еще осталось, что разворововать после "потужніх"?
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Осталось...не переживай...одних только ЗВР...хватит для воровства зебеней...а еще есть армия с излишками...
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Если бы в стране что осталось после порошенковской твари, то пенсионеры получали бы поболее, чем по 1500 гривень, и миллионы народа не уезжали за поискам лучшей доли из страны.
Главно дело, Зеленский неделю при власти, ничего не совершил по сути, а еп#ные порохоботы уже навесилли ему все "достоинства", которыми в полной мере обладал диабетический хряк-клнептоман.
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Беня от тебя просит 2 лярда, а не патяканье на форуме. Так шо займись делом, ты хозяину бабло задолжал... Вакарчук заявив, що йде в політику заради звільнення захоплених Росією українців - Цензор.НЕТ 4542
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Может беня что и просит. То есть то, чего еще не свершилось порохоботины записывают в минусы. А вот то что поршенковская мафия крала каждый год по годовому бюджету, то есть то что реально свершилось, так это порохоботам ссы в глаза, а им все беня.
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😀 Свершилось? Значит тому должны быть факты и документы? Предоставь...Или это как обычно свершилось только в твоих влажных мечтах?
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😀 Как откуда...? Отуда где тебе про ежегодную кражу в размере бюджета рассказали..
Или ты сам этот бред придумал?
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Мы и так получаем поболее, чем 1500 гривен, некоторые поболее в два и в три раза. Все равно мало. Прикинь - при СССР пенсия максималка была 132 руб. Умножь на 100. Должно получиться 13 тыс 200 грн. А нынешние 3-4 тыс грн пенсии - это 30-40 советских рубчиков. Вот и поживи на них после уплаты коммуналки (1000 грн + субсидия). Ноги протянешь. (Пенсионеры).
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Задача у нього одна - популізм і вічна популярність. Хвора ексцентрична людина.
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Гм. А якщо звільнять-піде з політики ? А якщо кум подарує куму полонених під вибори-в політику не піде ?
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А шо за 5 лет ни разу такая светлая мысль не посещала?Или только узнал,что в рассее украинские пленники оказывается есть?Мля,противно смотреть на потуги этого потроха порошенковского...Вдруг от куда не возьмись,взялось в рот его е..ись!Иди уже дальше пой,а то потом и на концерты к тебе люди перестанут ходить.Или голос потерял?
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Вакарчук вже один раз здавсь без боя, не досидів каденцію в Раді, знудивсь і пішов. Тепер знову йде. Тепер вже він буде мужнім? Досидить?
________
Журналіст брав інтерв"ю у Вакарчука на радіо ТВ. Чомусь згадавсь Порошенко. Теж такі самі полум"яні, пафосні та патріотичні промови. Хіба, що Порошенко не картавить. Трохи стушувавсь, коли журналіст спитав - чому символіка його партії складається з трьох колярів - синій, червоний і білий, як на російському прапорі? Туди-сюди, це, мов, не червоний, а помаранчевий, навіть пурпурний, позаікавсь і сказав у виправдання, що вже дав свойому штабу виправити цей опломб.
Ну і накінець журналіст вирішив загострити розмову і спитав - які недоліки пан Славко бачить в правлінні Порошенко? Мабуть Славко не розчувсь, а може не наваживсь критикувати Петра і замість критики почав його виправдовувати, або навіть хвалити. Проте Зеленського Славко налаштований критикувати по повній. Тобто вже готовий йти до нього в опозицію, не в коаліцію. Щось там про коліна натякав, стукав навіть себе в груди, здається...
_____________
Як у кого, а в мене склалось враження, що Славко - звичайний порохобот. Ще й гне шию перед хозяїном.
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Чому "злитої"? Юля в Раду проходить 21 Липня. В неї, навіть, буде "золота акція, здається.
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Не вижу, чем цели Вакарчука отличаются от целей Зеленского. А он видит какаие-либо различия? Если принципиальных различий нет, то зачем лезть вторым номером, как подражала? Подделка без какой-то принципиальной новизны всегда хуже оригинала и всегда проигрывает. И пахнет дурновато. Кто-то ему поручил отобрать немного голосов у Зеленского?

И вообще. Зачем нужно голосовать теперь за Вакарчука? По приколу, что-ли?.
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Є такі принципові, що ображаються на Вовіка сатиру. Щоб Вовік не робив, як би не реформував країну, а вони не можуть йому пробачити деяких реприз, де він висміює (галичан, здається). Тому Львів навіть пішов за крадуном і шахраєм Порошенком, аби не за Зеленським. Ну пожартував, ну і що? Це ж жарти, не со зла! Невже взяли так близько до серця? Він над усіма політиками сміливо жартує.
Але тим не меньш Західна піде за Вакарчуком, мабуть. Бо Славко взагалі боїться слова зайвого сказати, лише все суворо патріотичне, без самокритики. Без креативу, коротше.
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Я уверен, что если бы не было Зеленского, то ни в какую политику Славко не пошел. Не ожидал, что у него внутри могут копошиться такие низменные чувства, как лютая зависть и неприятие успеха других.
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Він ревнивий. Навіть з свого співочого оточення він нікого поруч з собою не ставить, щоб свою славу не затуляти. Але Славко тонкошкірий. Будь яка критика його заведе у стан депресії. І він буде невиїздним політиком. Наприклад тільки львівським. Бо одна справа, коли популярному співаку аплодують цілі стадіони, а інша, коли незадоволені виборці свистять і улюлюкають поганому політику. Дарма він в політику пішов. Він буде жалкувати
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Отставшее от политического поезда Эхо а не "Голос".
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Пусть идёт Славик
Его партия уже начала съедать голоса БПП. Если в первом туре у Порошенка было 15%, его максимум, с учётом сеток и нагнетания пропаганды, то после того, как появилась партия Вакарчука, то у БПП рейтинг стал 8,8%, а у партии Вакарчука 4,8%. Съел голоса.
Дело в том, что за БПП, кроме тех, кто так или иначе причастен к коррупционному режиму, голосовали ещё две категории, - часть ваты и т.н. вышиватники. Ход мыслей первых примерно такой: "А Березенко то как поднялся, смотрел видос, он не только знает, что такое "книжка", - это миллиард гривен, но уже и решает вопросы серьёзные! А Кононенко как поднялся! Он ещё когда был с Березенком у Лёни Космоса, - уже тогда по Киеву решал вопросы, а сейчас вообще стал тузом! У Пороха можно подняться, надо отработать на выборах, может заметят!" Это мышление ваты, которая мечтатет "подняться", чтобы её допустили воровать. А есть ещё и вышиватники, - тем главное, чтобы хорошо говорил по украински, умел производить впечатление, а на остальное наплевать. Воровство в армии? Пофиг. Блокировал евроинтеграцию так, что ЕС собирался приостановить безвиз, ЕС, МВФ, ВБ и Венецианская комиссия разнесли вдребезги "законотворчество" Порошенка? Пофиг. Создал омерзительную коррупцинную систему, парализовавшую развитие общества,? Пофиг. Зате цей містечковий бессарабський барига добре спілкується українською, віддам свій голос за нього. Вот такие уже не будут голосовать за барыгу, их голоса уходят от БПП.
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Главное шо б не "слуга Баломойского", а там пофиг.
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Данная фраза - элемент пропаганды, не имеющая отношения к реальности.
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к октябрю. посмотрим, какие будут тарифы, ведь газ теперь не ротердам+ будет, коррупционные схемы Вова уберет, газ пойдет наш, собственный! а предприятия пускай закупаются где хотят - кстати, цены на продукты и все остальное также наверно бы надо снизить в половину - коррупции ведь больше нет - эпоха бедности, воровства и жадности закончилась! началась после выборов новая эра - цены ниже , зарплаты выше, каждой бабе по мужику, каждому мужику по бабе, врт оно, прекрасное будущее и наступило !!
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Віруючі в клоуна намагаються забруднити людину, яку неможливо забруднити.
Ото йолопове стадо.. Вакарчук заявив, що йде в політику заради звільнення захоплених Росією українців - Цензор.НЕТ 2582
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Я "не віруючий у клоуна". Я просто знаю, хто такий Вакарчкук. А ви - не знаєте. А хто не знає, той і є стадо.
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а про собственное мнение других людей вам что-то знакомо? неуж-то все должны маршировать именно так как "надо" ?
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Можливо. Ти напевно забула про той концерт Вакарчука 2014, де він паскудив Сашка Білого
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давай пригадаємо скільки разів твій кловун паскудив Україну.
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Кловун не мій, я за нього не голосував, він ваш, порохососи бо саме парашенко привів його до влади своїм мародерством, брехнею і геноцидом українців.
ПС тож твоє нікчемне бекання про непорочність славка-шмарклі не витримує някої критики,по суті є що сказати ?
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Історію добре знаєте ? Нагадати чому впала УНР ? Ситуація схожою була..
Я усвідомлюю хто був при владі, але обирати ще гірше аби йому на зло, це те саме що вистрілити собі у скроню.
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А этот сашка белый...что ангел во плоти был что ли?
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У порівнянні з Мародерами- ТАК ! Бо він воював за Україну!
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Идет потому, что Порохатый свинокондитер надеется вернуться во власть за счет другого творческого известного человека.
Другой цели и задания у жалкого Славки-соплежуя нет.
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Нет, не так. Отец Вакарчука, - да, отвечал по Львову за выборы Порошенка, но сам Вакарчук не будет подыгрывать свинарчукам, если те вообще пройдут в ВР. Он убьёт тогда свой образ, не думаю ,что это ему надо...
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Пригожинского дерьма на ветке стало очень много. За живое задели.
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Поезжай в Сирию там плени батальон ********* и обменяй их на украинцев,а депутатство ради спасения это все равно что сказать - мы с корешами будем каждый день собираться жарить шашлыки и жрать водку,но говорить тосты будем только на пожелание освобождения наших пленных.
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Маладец Певец, никто до такого не до думался, а ему ума хватило...уже ***** пленные в оборот пошли...и по чем за одного платят?
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Прайс у Кадыркина мабуть.Он свою страну этим и питает
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Вакар,спасай украинцев в Украине.Начни с малого Вакарчук заявив, що йде в політику заради звільнення захоплених Росією українців - Цензор.НЕТ 7793
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Вакарчук оказался очень малоприятным типом. Ну кого он может за собой увлечь? Он не лидер партии, он обиженный щенок.
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А вова-чувак прям таки лидер...с рукой Бени в сраке...😀
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А как же без него?
Вава-клован тоже им не брезговал...и тебя это не возмущало...
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Давай Вясеслав...жми...сейчас самое главное у зебеней голоса отобрать...
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Каким Вакаром?Пойдёт на штурм кремля и приведёт караван рабов?
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Ну вава-клован каким то макаром собрался что то там делать....а ты его почему то не спрашиваешь...а каким...
Даже программы на первые 100 дней нет...после недели презЕдентства...хотя рябая кепка волола что она готова была на 95% еще месяц назад...
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В стране тысячи серьезных проблем,их никто не решает,а освобождать пленных моряков длинющая очередь.Это и есть наглядный пример политических спекуляций,смотреть на это противно,тысячи детей умирают из-за нехватки средств на лечение,очереди желающих помочь нет.
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Порохолюбы , клин -клином вышибают . Голосуйте за Вакарчука ! А за Пепу забудьте , Слава и моральнее, и приятнее, и патриот .
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Все будет немножечко не так...
За Вакарчука проголосует часть зебень...а я к примеру буду голосовать за Солидарность...
Но то что Вакарчук идет на выборы меня радует...
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Вакарчук іде у владу заради полонених: "Пожди милий, не вмирай, киселику дожидай..."
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Славик идёт в политику отрабатывать должок... бабки.
Пока это знают не все, но постепенно увидите как шоко-дупа и уважаемый ранее певец окажутся побратимами. Потому и "голосуйте не по пьиколу..."
Позорняк, Славик...
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Певна роздробленість демократичних сил викликає значне занепокоєння у свідомих виборців..
Ригі йдуть суцільним блоком, вони наберуть багато голосів, а наші розпорошаться по різних партіях. Хіба в блоки об'єднайтесь.. Зараз не час для особистих амбіцій, потрібно за країну думати. Якщо ригі захоплять владу третій Майдан, більш кривавий, на жаль неминучий.
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Певун Хренов,ты уже себя и так скомпрометировал, давай ещё и на пленных попиарься гнида
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВакарчук заявил, что идет в политику ради освобождения захваченных Россией украинцев
 
 
 
 
 
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