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 Политика Украины
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Все про:МИД РФ (1225) моряки (742) Климкин (2179) трибунал (107)

 "Вялое и беззубое заявление", - Климкин о реакции МИД РФ на решение трибунала об освобождении моряков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал реакцию российских дипломатов на решение Международного Трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков "вялым и беззубым".

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ о решении Международного Трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы. Россия должна вернуть корабли, а главное - освободить наших моряков", - написал Климкин.

"А так выглядит простое дипломатическое счастье. Поздравляю, коллеги", - добавил глава МИД, разместив фотографию украинских дипломатов, обнимающихся в зале заседания трибунала после объявления вердикта.

Вялое и беззубое заявление, - Климкин о реакции МИД РФ на решение трибунала об освобождении моряков 01

Вялое и беззубое заявление, - Климкин о реакции МИД РФ на решение трибунала об освобождении моряков 02

Читайте на Цензор.НЕТ: У РФ есть шанс поступить цивилизованно. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле, - Зеленский о решении морского трибунала ООН

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

Также на Цензор.НЕТ: По сути дело о захвате моряков будет рассматривать отдельный арбитраж, - Зеркаль

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Источник: https://censor.net.ua/n3128882
 
   
 Топ комментарии
 
Вітаю з важливим здобутком !
Чекаємо на повернення хлопців.
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в интересах США и других цивилизованных стран не пускать в порты кацапские корабли и заполнить эту "рыночную дырку" своими товарами/услугами.
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вялая і бєззубая обєспокойєнность
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Вітаю з важливим здобутком !
Чекаємо на повернення хлопців.
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Интересно, какими будут дальнейшие действия Западного мира, в случае, если свинособаки не освободят ни моряков, ни корабли?
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вялая і бєззубая обєспокойєнность
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Что бы мы делали без твоего вонючего высера, кроме говна,в своей жизни ещё на что-нибудь способен?
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а шо тобі не так?
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Можно ,конечно ,отчаянно ругаться ,г-н Евро 7,но кроме ай-ай-ай и ой-ой-ой и надо что то делать от Европы ,и в частности Федеративной Республики Германия,которая является лидером,,не прозвучало ничего.А как Меркель перед Путиным стелется уж неприятно смотреть.Так что вы со своим комментарием пальцем ...в небо.
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Озаботятся пуще прежнего и проглотят...
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в интересах США и других цивилизованных стран не пускать в порты кацапские корабли и заполнить эту "рыночную дырку" своими товарами/услугами.
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я помню, как за последние 5 лет, журналисты всех мастей расписывали, какой ужасающей, молниеносной и смертельной будет реакция Западного мира, на нарушения говносрандии! по факту, по-больше части, реакция была беззубая и вялая!
боюсь, что тут тоже, в лучшем случае, введут санкции против какого-нибудь русосвина, который стоял у руля расейской лоханки, которая таранила наши корабли
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"Вялая реакция" Западного мира - постепенное наращивание санкций от которых экономика нарассеи трещит по швам. "Млява і беззуба заява", - Клімкін про реакцію МЗС РФ на рішення трибуналу щодо звільнення моряків - Цензор.НЕТ 2417
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_Нет такого. Есть СП-2, новые заводы Европы в расии, союз Западной Европы с путлером против США и усилия отменить даже ту жалкую имитацию санкций, которая есть.
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та заи..ал ты со своим "треском"! ты или наивный дурачёк или из тех, кто рассказывает годами про "треск", а бы только никто не настаивал на серьёзных шагах в надеждах, что эта параша сама рухнет
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только исполнять решение суда отказывается вся козломордия, а не тот, кто стоял у штурвала лоханки.
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вангую, что свинособаки откажутся возвращать моряков и суда!
вангую, Западный мир введёт санкции против какого-нибудь генерала, командующего захватом
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Иск подавался не против какого-то кацапского хенерала, а против целой бензоколонки... "Млява і беззуба заява", - Клімкін про реакцію МЗС РФ на рішення трибуналу щодо звільнення моряків - Цензор.НЕТ 7908
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Электорат инертен во всём мире и лидерам приходится на него ориентироваться.
Кроме того, никто не хочет ухудшения своего благополучия и им непонятно, как и 73% - почему из за агрессии паРаши им необходимо платить из своего кармана отражение агрессии...
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Нет ты не инертен, ты сверхактивен... на украинских ресурсах в украинских делах. Тесна Беларусь для таланта. Чего бы тебе делами соседней Польши, Латвии, Литвы, России не заняться, если в Беларуси все переделал? Не ограничивай талант, 24% мозга решат мировые проблемы!
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Уже ввели - все санкции за нападение на наши корабли кацапофашиков свелись к персональным санкциям против десятка рядовых исполнителей.
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а мордор може в чєсть нового нашого прєЗЄ..., нє! мордор нє пойдьот на такойє уніжєнійє!
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Сильная озабоченность. И санкции в виде заморозки активов внучека уборщицы Пескова в европейских банках.
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Вялий і Бєззубая - сладкая парочка
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_Климкинд несёт какую-то херню и околесицу, никак не основанную на действительности. Рашисты игнорируют трибунал и вообще всё международное право. Это точно не беззубость, это звериный оскал русского фашизма!
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Не он дипломат ( от слова - портфель ) в пятом поколении
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Та скажите пашке, что та вялая и беззубая заява очень конкретно посылает далеко все трибуналы и его МЗС, а моряки, которых пэтя послал в плен ради ВП так и останутся гнить в подвалах кгб.
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Ты уже сам сказал, кто ты и твой преЗедент.
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Стоп!!!
А хто у вас президент? Хіба не Зеленський?
Лахта, ніззя так паліться!
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Да но это правда - зедебилы и их клоун , которому подарили : "Политика для чайников" .
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Немає сумнівів що ти є справжній ДЕБІЛ і Чайник у тебе замість голови, і те що у Чайнику є твоїми мізками. There is no ***** that you are ******* Moron and a russian Teapot you got as your brain.
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По судну Гринпис говорили то же самое А прошло чуть больше месяца и все оказались на свободе , так что не более чем через пару месяцев надеюсь наши пацаны будут дома
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а от заява президента володимира зубата та пружна
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Страна гопник , нам не повезло живем рядом .
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А по другому и быть не могло. Засрашке уже пять лет клыки выбивают. Там хлеборезка, как у Бабы Яги может только шамкать губами и сосать банан.
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Это мне напоминает "победу" нашего Нафтогаза над Газпромом. Денег не увидели, зато Коболев и К* премию успели себе выписать .
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Это напоминает мне один анекдот. Подходит чувак к бармену и говорит..
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Удивляюсь злобе.
Не нужно было судится?
Или радоваться такому результату?
Может быть у кого-то есть волшебная палочка для освобождения наших моряков?
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Злоба есть, правильно. мародер в силу своих больных амбиций на второй срок запроторил моряков в кацапскую тюрьму и просрал корабли. У тебя нет злобы, тебе нормально？
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Я не поклонник Порошенко.
Но до этого корабли не трогали. Можно ли было это предвидеть? Не знаю.
Но что, нужно было добровольно перестать ходить через пролив?
Другими словами, сдать свои интересы? так может быть и в Черном море теперь не плавать? Вдруг там нападут?
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Там накалялось в то время и только идиот пэтя этого не замечал.
Второй вариант, который я вообще не отбрасываю, это прямой договорняк пэтьки и *****
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Честно, не понимаю. Не столь силен в политике, но усиления накала не замечал.
А про поводу договорняка... Не вижу очевидной выгоды ни того, ни другого. Наоборот, головные боли.
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После договорняка пэтюня ввел ВП и надеялся его продлить бессрочно, шоб пропетлять на второй срок, но не проканало просто
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просто не нужно преувеличивать и делать пафос из своих прямых обязанностей.
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В том-то и дело, что радоваться надо РЕЗУЛЬТАТУ. А его нет, и не предвидится. Это решение суда - пустышка, т.к. оно не подкреплено вообще никаким силовым ресурсом. А эти клоуны аж прыгают от восторга в тот самый момент, когда моряки сидят. И сидеть будут. Потому, что путин их точно теперь не выпустит, т.к. ненавидит внешнее давление. Акционеры ЮКОСа хоть копейку получили за 5 лет из тех 50 млрд, которые им трибунал присудил рашку отдать?? И шо? Вообще ноль на массу.
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СРСР близько 75 років не сплачував борги царської росії, але врешті - решт заплатив по всім "вєксєлям"! "Млява і беззуба заява", - Клімкін про реакцію МЗС РФ на рішення трибуналу щодо звільнення моряків - Цензор.НЕТ 5549
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На секунду представьте Что бы Америка напала на Мексику .
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Ну да, во второй раз может и не нападут. Да и на Канаду второй раз не нападут.
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Американо-мексиканская война - военный конфликт между США и Мексикой в 1846-1848 годах. В Мексике войну называют Североамериканской интервенцией.
В результате войны были анексированы земли Техаса, Калифорнии, Нью-Мексико, Аризоны, Невады и Юты.
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Очередная Победа Украины над рассийскими агрессорами окупантами .Слава Украине!!! . "Млява і беззуба заява", - Клімкін про реакцію МЗС РФ на рішення трибуналу щодо звільнення моряків - Цензор.НЕТ 1771 .козломордые опять получили сапогом по тупому рылу .
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Как эта пабеда вернёт наших ребят?! Как?!
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Тут тільки 3 варіанти: 1) мирний-дипломатія, санкції, трибунали; 2) військовий-почати відкриту війну проти рашистської *********, захопити моцкву і завалити *****; 3) ганебний - пермовини із ****** і виконати всі його вимоги: здатися в рабство і сподіватися, що сцарь помилує. Вибор не дуже великий, але 3-й пункт звісно ж відпадає і я сподіваюся,що навіть Цирк, який зараз дорвався до влади це розуміють бо їм буде тоді "пзда" від українського народу!
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Значит надо подключать Китай.Маацква побаивается Китая...
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Подожди, родной... "НЕ ШВИДИ...". Китай сидит на берегу реки и ожидает, когда мимо пронесёт труп его врага... Все действия Китая, в сфере международного права, с момента агрессии РФ против Украины, (особенно, "воздержание" от голосований), неумолимо указывают на то, что, как только РФ окончательно ослабнет, Пекин начнёт "копировать" её действия - но только, действуя против России... А когда ему Россия "предъявы" начнёт выдвигать, Китай "удивлённо" спросит: "Как так? Вам - можно, а нам - нельзя?"
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Антипа Пилигримов
May 23 at 9:46 AM

Не нахожу ответа.
Недавно мне позвонили из Великобритании и задали трудный вопрос: «Как в христианской стране могло такое произойти, чтобы электорат отверг мудрого и опытного политика, Президента Украины Петра Порошенко, пользующегося международным авторитетом, и проголосовал за юного пианиста, играющего на рояле нетрадиционным способом?».
Ответ на этот вопрос, по всей вероятности, надо искать в кабинетах здания, находящегося на Лубянской площади в Москве, где спецслужбы пять лет готовили для троллей Пригожина «компромат» на Петра Алексеевича, рано утром вбрасывали его на украинские ресурсы, а по вечерам транслировали на украинских телеканалах.
Телезрители были в шоке, от этих сообщений: «Экономика Хохляндии идет ко дну». «Уркаине полный капец!». «Скоро укропы вымерзнут от холодомора и приползут на коленях в Кремль за хлебушком и газом». «Полки в киевских магазинах пустые». «В украинских маршрутках проезд оплачивают солью и спичками». «КРЫМНЕТ», «ГАЗНЕТ», «БЕЗВИЗНЕТ», «САЛАНЕТ», «ТОМОСНЕТ», «НАТО в шоке», «Киев в шоке», «Паника в Раде», «Порошенко продал Карпаты и пакует чемоданы», «США скоро развалится!», «Рубль растет, доллар падает!», «Америка рыдает», «Генералы Пентагона бьются в конвульсиях!», «Барыга не пускает в Украину Саакашвили». «Великолепный ХОД Путина!». «Мир устал от США и НАТО!». «Украинцы массово бегут в Россию!». Конечно же, всё вышеперечисленное - ложь, чтобы ввести электорат в заблуждение и возбудить ненависть, к легитимному Президенту. В действительности же, всё выглядело с точностью до наоборот.

Петр Алексеевич Порошенко, это украинский Моисей, который под Божьим благословением выводил Народ Украины из многовекового египетского рабства в Залесском Сомали. Он не умножал свой личный автопарк иномарками, как это делал его предшественник, любитель страусов и золотых батонов, пан Виктор Янукович, не разводился со своей супругой и не женился на молодой спортсменке Бабаевой.
Пятый Президент Украины хороший семьянин, уважал Божьи Заповеди, не содержал гарема и добился Томоса для Украинской Православной Церкви.
За время каденции пятого Президента Украины Петра Порошенко результатов его реформ не замечают только Юлия Тимошенко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Майкл Добкин, Наталья Королевская, Саша Вилкул, Ляшко с вилами и Надежда Савченко.
В Украине законным образом отменен внеблоковый статус страны, запрещена коммунистическая партия и ее символика, найдено и углубляется взаимопонимание с международными как политическими, финансовыми, так и военными институтами. Армия Украины перешла на стандарты НАТО. Калибры, вооружение, питание военных и ещё кое-что.
Построен новый саркофаг над 4-м блоком ЧАЭС. Европейские страны выделили на это 1,5 миллиарда евро.
6 апреля 2017 года 521 делегат ЕС проголосовал за предоставление Украине безвизового режима, а в Турцию жители Украины могут ездить без заграничного паспорта.
Введен в эксплуатацию железнодорожный экспресс из центра Киева в международный аэропорт «Борисполь».
Петр Порошенко войдет в историю, как политический лидер, изменивший историю взаимоотношения власти с народом. Революция Достоинства при его каденции вышла на Правительственный уровень.
Главе государства в трудное время российской военной оккупации в Крыму и на Донбассе удалось объединить самых разных людей ради достижения общей цели.
Испытывая сильнейшее противостояние со стороны пророссийских олигархов-миллионеров, депутатов-коррупционеров из «Оппоблока» и Лидера партии «Матькiвщина» он сумел провести тотальное Е-декларирование, которое высветило, что Украина - самая богатая страна в Европе, в которой проживают тысячи «Корейко», никогда не переступавших порогов Налоговых инспекций.
Украина получила от международных доноров на проведение необходимых реформ и защиту своих границ $ 40 миллиардов, а Россия по решению Суда должна выплатить господину Михаилу Ходорковскому $ 50 миллиардов, а также оплатить судебные издержки в $ 65 миллионов. В народе это называется «удар ниже пояса». Такому унижению московский царь еще не подвергался.
Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины пять прошедших лет методически наносил Московии одно поражение за другим на политическом, экономическом и углеводородном поприще.
Даже откровенные враги Петра Порошенко признали, что Президент мощно продавливал один дипломатический успех за другим.
Главе независимой Украины за короткий срок удалось убедить Запад признать Россию террористическим государством и сформировать мощную мировую проукраинскую коалицию,в которую входят сорок стран, начиная от Японии и Австралии и до США и Канады. Страны-союзницы обеспечивают серьезную финансовую и военную поддержку Украине в ее борьбе с российскими православными оккупантами, чтобы не допустить осуществления коварного плана князя Темнейшего: «в 19-м году закрыть украинский вопрос» и превратить Украину в одно большое «ДЫНЫРЫ».
Заслуга Петра Порошенко состоит в том, что он не боится говорить вслух об оголтелом сатанизме северного соседа и призывает весь мир на борьбу с православным фашизмом для сохранения жизни на земле.
В истории еще не зафиксировано такого случая, чтобы на травлю одного человека, тратились астрономические суммы российских нефтедолларов.
-Так почему же 75% населения, посетивших выборы 21 апреля 2018 года, возненавидели Порошенко? - спрашиваю я себя. И не нахожу ответа.
P.S. ПЕРЕПОСТ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ И РАЗРЕШЕНИЕ АВТОРА НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
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Может быть для кого-то это не победа,ноя считаю что мы потихоньку учимся побеждать противника гораздр более сильного и опытного...Согласен со многими,кто считает,что отправлять моряков было непродуманным решением.Возможно надо бфло поступить по другому...Но что сделано-то сделано.И в данной ситуации это несомненно победа нашей дипломатии...
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А как можно было разблокировать Керченский пролив?
Результат трибунала мы видим. Почему необходимо выставлять Порошенко каким-то наивным и примитивным, а не продумывающим шаги намного вперёд?
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А я вообще думаю, что не только Порох, но и хлопцы-моряки знали на что шли...
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Командиры, скорее всего, т.к. это должна была быть сверхсекретная стратегическая операция...
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Я даже допускаю, что вся эта операция придумана и благословлена далеко за пределами Украины, а в составе экипажей катеров и буксира были люди (не только командиры), которые добровольно согласились на участие в ней. Во всяком случае людей обязаны были поставить в известность о потенциальных последствиях. Я не могу это утверждать наверняка, но думаю, что вслепую вряд ли кто-либо посмел бы отправить пацанов в лапы *****.
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Та нiчого не буде..нiкого кацапня не вiдпустить....
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Кураж пропал у москалей с выбором Зели "Млява і беззуба заява", - Клімкін про реакцію МЗС РФ на рішення трибуналу щодо звільнення моряків - Цензор.НЕТ 4398
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Нет.С чего взял?Рашка в ступоре и беззубая и вялая.Петя им был понятен,бо одни школы заканчивали,а Зеля як дихлофос для постсовка
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Шо ясно?А вот мне интересно,як Зеля уработает Беню всем на радость
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вялое и беззубое заявление", - Климкин о реакции МИД РФ на решение трибунала об освобождении моряков
 
 
 
 
 
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