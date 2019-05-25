 Украина направила РФ ноту из-за визита главы Госдумы РФ Володина в оккупированный Крым

Свою позицию относительно визита Володина в Крым Министерство иностранных дел Украины опубликовало на официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина продолжает считать эту, как и все предыдущие поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и г. Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением Кремлем общепризнанными принципами и нормами международного права", - сказано в сообщении.
Украинские дипломаты подчеркивают, что никакие вояжи российских чиновников в Крым не изменят то, что полуостров является территорией Украины.
"В связи с очередным международно-противоправным деянием российской стороны в МИД РФ отправлена ноту протеста", - сообщили в МИД.
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По данным СМИ, Володин 24 мая прилетел в Крым на заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Государственной думы.
В МИД Украины отмечают, что поездки российских политиков в Крым не имеют статуса официальных.
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це по-клінґонські?
надо врагов прощать, так что ноты и камертоны излишние.
Интересуюсь искренностью, психическим состоянием
Крым - неот'емлемая часть Украины.
А вот вы мутный и скользкий тип, Чингачгук.
Об этом передает МИР со ссылкой на Telegram-канал Андрея Портнова.
По его словам, он подал в ГБР третье заявление об отмывании средств и легализации незаконных доходов Петром Порошенко.
«Друзья, зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим Президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену "Партии Регионов" Макеенко», - написал он.
Андрей Портнов также отметил, что сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации экс-президентом преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 миллионов по сделке продажи завода «Кузня на Рыбальском».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/305636-portnov_podal_tretje_zajavlenie_v_gbr_na_poroshenko_vse_podrobnosti
Их "цифровая экономика" - это "манипуляция с цифрами", и не более... Чтобы не было видно, как она "обсирается"...