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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Крым (21478) МИД (4995) нота протеста (103) Володин (24)

 Украина направила РФ ноту из-за визита главы Госдумы РФ Володина в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с визитом Володина на оккупированный украинский полуостров. Российский чиновник побывал там накануне на заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при главе Госдумы.

Свою позицию относительно визита Володина в Крым Министерство иностранных дел Украины опубликовало на официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина продолжает считать эту, как и все предыдущие поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и г. Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением Кремлем общепризнанными принципами и нормами международного права", - сказано в сообщении.

Украинские дипломаты подчеркивают, что никакие вояжи российских чиновников в Крым не изменят то, что полуостров является территорией Украины.

"В связи с очередным международно-противоправным деянием российской стороны в МИД РФ отправлена ноту протеста", - сообщили в МИД.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сигналов от Зеленского и его команды по разговору с Меджлисом об оккупированном Крыме пока не было, - Чубаров

По данным СМИ, Володин 24 мая прилетел в Крым на заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Государственной думы.

В МИД Украины отмечают, что поездки российских политиков в Крым не имеют статуса официальных.

Также на Цензор.НЕТ: Россия готовилась к захвату Крыма с момента, когда Украина стала независимой, - Хомчак

Источник: https://censor.net.ua/n3128879
 
   
 Топ комментарии
 
когда зеленский начнет освобождение Крыма - обещал .Петю обвинял шо тот не делает - я жду - пускай начинает - вопрос - кода - требую
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Ти краще запитай про це в чубарова... він тобі розповість, як потрібно любіти Крим з Київа...
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Да уж. 5 дней у власти, а нихрена не освободил. Избрали бы Петю, уже парад в Севастополе провели бы.
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нада ісполніть всю правду
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поездки за политиков к Крыму не имеют статуса официальных Источник: https://censor.net.ua/n3128879
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це по-клінґонські?
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А Меркель ноту отправили из-за визита депутатов Бундестага в Крым по дип. паспортам? Уверен, что нет.
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мє-е-е-ерке-ель - каза драная, подстілка *****'вая
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Меркель скоро на пенсию, пост примет Краб-Карамба какая-то. Она покажет ***** где крабы зимуют.
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а можно было на эту "ноту" высеять бактерии чумы с сибиркой вместе??
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Чума з сибіркою до своїх не пристане... тільки напалм...
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фотограф явно православный)
надо врагов прощать, так что ноты и камертоны излишние.
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когда зеленский начнет освобождение Крыма - обещал .Петю обвинял шо тот не делает - я жду - пускай начинает - вопрос - кода - требую
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Ти краще запитай про це в чубарова... він тобі розповість, як потрібно любіти Крим з Київа...
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Да уж. 5 дней у власти, а нихрена не освободил. Избрали бы Петю, уже парад в Севастополе провели бы.
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Чинганчгук, а вы подписали петицию за отставку Зеленского?
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Простой вопрос - что вы сразу подвох почуяли.
Интересуюсь искренностью, психическим состоянием
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вы, как я понял, против Украинского Крыма - может я ошибаюсь - тогда за ранее пардон))))
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Кто не за Петю,тот агент кремля - тысячу раз слышал.
Крым - неот'емлемая часть Украины.
А вот вы мутный и скользкий тип, Чингачгук.
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не согласен - буди критиковать - жестко жестко - дам еще чуть чуть время и начну)))))
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Юрист Андрей Портнов рассказал о том, что подал в Государственное бюро расследований новое заявление на экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом передает МИР со ссылкой на Telegram-канал Андрея Портнова.

По его словам, он подал в ГБР третье заявление об отмывании средств и легализации незаконных доходов Петром Порошенко.

«Друзья, зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим Президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену "Партии Регионов" Макеенко», - написал он.

Андрей Портнов также отметил, что сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации экс-президентом преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 миллионов по сделке продажи завода «Кузня на Рыбальском».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/305636-portnov_podal_tretje_zajavlenie_v_gbr_na_poroshenko_vse_podrobnosti
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В Севастополе кстати дельфинарий сгорел сегодня утром. Наверняка Володин там курил что-то с дельфинами.
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вот гад - а дельфина реально жалко - умные животины
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Ну, что сказать. С точки зрения международного права визит Володина - его нарушение, которое вызывает возмущение. А вот цель визита может вызвать только смех - "цифровая экономика" - это ЧТО именно?... Там мобильная связь еле дышит, подруга дочкина, с которой она училась в Полтавском финансово-экономическом, а после оккупации Крыма продолжила работать в банковской системе Крыма, написала, что "вернулась в пещерный век...".
Их "цифровая экономика" - это "манипуляция с цифрами", и не более... Чтобы не было видно, как она "обсирается"...
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Вся Па Раша и есть пещерный век после 1917 г
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Так наверное эту проблему решать и прислали? Было бы всё весело, ***** бы приехал ленточку резать.
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Современная Россия - это "зародыш" гитлеровской Германии... Разница только в наличии ядерного оружия. Царская Россия и СССР ещё были способны производить качественное оружие, используя ворованные технологии, а они не способны уже и оружие качественное производить... О других отраслях производства я уже молчу... Та девушка сказала, что о тех программах, которыми ей сейчас приходится пользоваться, в университете им рассказывали, как о "вчерашнем дне"...
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Не одобряю, что Вы поддерживаете контакты с предателями, но в целом мне Ваш рассказ нравится. Вот только странно, что отсталые кацапы запускают американцев в космос, а передовые лучисты-южмашевцы гордятся очередным испытанием простенькой дозвуковой противокорабельной ракеты - по сути одноразового беспилотника..
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Ну, во-первых, там не все - предатели... Основная масса - "люди, находящиеся в оккупации"... А то Вас "заносит", как "хомо советикус", времён Сталина. Во-вторых, общаюсь не я, а моя дочь - я эту девушку не знаю, и видел только на фото у дочери. В-третьих, "запускание" заканчивается, потому что слишком часто "рассейские" космолёты падать начали (особенно, после того, как они перестали с Украиной сотрудничать...). В-четвёртых, Украина многие военные разработки, фактически, "с нуля" начинает, потому что никогда, реально, к войне не готовилась, в отличие от России... Не всё же, сразу? Кстати, перед развалом СССР, из Москвы была дана команда по всем предприятиям СССР, под видом создания "Всесоюзной базы технологий" - скопировать всю техническую документацию, и переслать в Москву... А потом Россия ею воспользовалась... (Правда, не всегда - удачно... "Рукожопость" помешала...).
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А сколько нот отправлял уряд Порошенко в мАскву из-за визитов Фуйла в Крым?Медведки говорящей:-"денег нет но вы держитесь..." И остальных рассейский фуйкиных?
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вы это зеленский только стал у руля - накуралесил за несколько дней шо мама не горюй - вы думаете шо он тут пороха повторает - а вы знаете я соглашусь с вами - пускай делает ,ну освобождает ,раз обещал
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А шо там куралесить?Тупо обменять всех украинцев попавших в тюрьму за время Порошенко,на самого Порошенко,Парубия,Яценюка,Гросю и остальную фуету!Пусть они теперь поседят.Тем более на них уголовные дела в рашке открыты!
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А давай таку петицію на сайті Президента виставимо????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина направила РФ ноту из-за визита главы Госдумы РФ Володина в оккупированный Крым
 
 
 
 
 
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