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Все про:МИД (4995) моряки (742) Россия (72866) трибунал (107) Зеркаль (169)

 По сути дело о захвате моряков будет рассматривать отдельный арбитраж, - Зеркаль

Дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных РФ, будет рассматривать по сути отдельный арбитраж. Этот процесс может затянуться на несколько лет, но Россия обязана уже через месяц отчитаться о том, что отпустила украинских моряков.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала журналистам в Гамбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По сути дело будет рассматриваться не в этом суде (Международный трибунал по морскому праву. - Ред.). Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции (Конвенция ООН по морскому праву. - Ред.). Это будет длиться годами", - сказала она.

Замглавы МИД подчеркнула, что после принятого в субботу решения трибунала российская сторона должна закончить уголовные дела и отпустить моряков.

"Как они будут это делать - это уже не вопрос трибунала. Трибунал не дает России никаких указаний относительно того, как это сделать. Это очень взвешенное и мудрое решение", - сказала Зеркаль.

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"На протяжении месяца они должны отчитаться перед трибуналом, как и мы, относительно того, как они выполнили приказ суда… Россия должна это сделать и отчитаться перед трибуналом", - указала она.

Отвечая на вопрос о возможных мерах в случае, если Россия не освободит корабли и моряков, Зеркаль пояснила: "Есть санкции. Есть международное сообщество, которое может применять давление к странам, не выполняющим решения трибунала".

По ее словам, выполнение решения "более чем обязательно", решение очень четкое, "даже более четкое, чем мы надеялись".

Также на Цензор.НЕТ: Россия не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

"За" такое решение проголосовали 19 из 20 судей. Против высказался 1. Россия не принимала участия в слушаниях.

Источник: https://censor.net.ua/n3128877
 
   
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За такое решение проголосовали 19 судей, против - один, российский судья Колодкин.
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"За" такое решение проголосовали 19 из 20 судей. Против высказался 1. Россия не принимала участия в слушаниях. Источник: https://censor.net.ua/n3128877
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Курятник действительно не принимал участие в суде,не былпредставлен ответчик, но имеет там члена трибунала
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хорошее погняло у судьи По сути дело о захвате моряков будет рассматривать отдельный арбитраж, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7932.видать из каторжан
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ждем острых политических памфлетов от 95 квартала на эту тему...ну, посмотрим, как говорит президент владимир
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Пеца должен поехать до Путина и договориться о освобождению моряков,он сам их сдал в плен,а теперь пускай фабрику в Липецке отдаёт за них ,Пеца ж умеет торговаться
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кацапа,українською буде данИло... По сути дело о захвате моряков будет рассматривать отдельный арбитраж, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6078які ви усі недолугі
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ну фсьо! Влєтєлі москалі на санкції!!! Ше й контрибуцію платитимуть та зарплату і нєустойку
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Ну вот, а некоторые оды уже поют ППА.Неизвестно когда ребят выпустят, загнать их туда ему было намного легче.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПо сути дело о захвате моряков будет рассматривать отдельный арбитраж, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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