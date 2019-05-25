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 Политика Украины, Общество
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 У РФ есть шанс поступить цивилизованно. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле, - Зеленский о решении морского трибунала ООН

Принятое сегодня решение Международного трибунала ООН по морскому праву может стать первым сигналом со стороны российского руководства разблокировать переговоры о прекращении конфликта с Украиной.

Об этом президент Владимир Зеленский написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле", - написал Зеленский.

Он добавил, что Украина "очень ждет" возвращения пленных моряков.

МИД РФ, в свою очередь, уже заявил, что трибунал ООН не имеет юрисдикции в вопросе того, что случилось в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

"За" такое решение проголосовали 19 из 20 судей. Против высказался 1.

У РФ есть шанс поступить цивилизованно. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле, - Зеленский о решении морского трибунала ООН 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128876
 
   
 Топ комментарии
 
разве 3е и К0 обращался ктребуналу ?
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Шанс это не получается и не аванс. Но только не в этом случае. С кацап ми все понятно. Они просто положили и все.
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Заявление "ниочем". Сколько таких "шансов" у Раши было поступить "цивилизованно" - не счесть. Так что Зе будет долго ждать.
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у раши свой путь - никогда и нигде и никому не признаваться в своих ошибках или косяках!
лучше здохнуть все страной - но не признаваться... это только теснее сплотит ряды долбо***
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У РФ есть шанс поступить цивилизованно. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле, - Зеленский о решении морского трибунала ООН. - Це наївність що межує з дебілізмом.
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А текст ему неплохо написали,да еще и на украинском,не верю что сам писал,наверное Бодя.
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Нет это еврейская дипломатия))) Если конкретных политических и военных изменений внутри страны не последует после этого...то дело плохо, если будут приняты то будем надеятся на еврейское коварство)))
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А я признаю Сибирь принадлежит Китаю!!!
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Вопрос. Как вы думаете, Порошенко знал что моряки обречены выдвигаясь в поход или нет ?
Только не нужно тут цитировать морское право и то что ***** это *****. Знал или нет ?
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Если не знал, значит не компетентен был сам, его советники и спецслужбы.
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Суд дасть поясненя по цьому випадку,і не тільки))Це злочинний наказ.
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Перебарщиваеш. Именно этот приказ никак непреступный.
Даже если это и была заведомая провокация - УКРАИНА ИМЕЛА, И ИМЕЕТ ПРАВО НА СВОБОДНЫЙ ПРОХОД К СВОИМ ПОРТАМ. И ТАКИЕ ПРИКАЗЫ И ПРЕЗИДЕНТ И ГЛАВКОМ ВМФ ИМЕЮТ ПРАВО ОТДАВАТЬ ХОТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
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Леонид, я с вами триста раз согласен , что у нас есть все права на прохождение и судоходство в этом районе и море. Но ….. Кому мы хотели это доказать ? ***** ? Любителям боярышника ? Варварам ничего не признающим ? Или может быть всему мировому сообществу ? Так по мне , все уже знают кто есть кто и ценой свободы этих пацанов не нужно было доказывать, что ***** с его сворой тупые варвары.
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Каждый боевой Вылет,боевой выход в море,по вашему преступный приказ,ведь люди могут погибнуть?Солдата нельзя посылать в атаку,ведь он может погибнуть.Мудрая мысля аднако?
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Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны
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Вопрос сколько людей кормилось с Мариупольского и Бердянского порта ?
По скольку времени суда стояли в проливе до и после ?
Как часто вспоминали в мире об Азове и проливе до и после инцидента?
И кстати я тоже считаю , что это была провокация со стороны Украины , но исполнится мастерски , которая добавила кучу головной боли расиси
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а что, не видно что этим конченым все не по чем ? А теперь представь, что за эту мастерски исполненную операцию, нашим пацанам дадут по 15 лет ….. Что тогда и кто ответит ? ***** ? Так ему все равно ….
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Ты в армии служил ?
И почему ты не ответил на простые вопросы
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И что ты мышебрат предлагаешь делать? Отдать Азовское море кацапам? Военные на то и военные, чтобы выполнять свою работу. Не нравится - иди работать каменщиком, поваром, бухгалтером и т.д. А работа задача была простой: Зайти в украинское Азовское море. Или надо поднять лапки и сдавать Украину по частям?
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а ты уверен что это был единственный вариант ? После этого что, ***** перестал быть *****м ? Может "северный поток" перестали строить ? Может кацапам там эмбарго объявили ? И я тебе не брат …. Ты скиталец, а я живу и буду жить у себя на Родине , в Украине .
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а каждый командир на войне знает, шо идя в бой могут погибнуть бойцы, это аксиома ее не надо доказывать - война это
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Шо там смотреть. И так все ясно. Плевать они хотели на все эти решения.
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Последние Китайское предупреждение ,а то вова как станет на колени ,полопают от смеха все в кремле.
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Россия не отдаст ни корабли ни моряков.
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Епт, ради мира он не посылал туда моряков, на верную гибель для своего пиара.
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Приказ суда ёптъ?...и оно еще называло себя юристом по образованию
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Президент Украины Зеро, что в переводе с английского, ноль
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Отличный цивилизованный президент. Теперь скажу: дражайшие сторонники "бывшего": вы сами, вероятно, того не желая, мало того, что разделяете страну, помогая рашистскому агрессору волей-неволей, но и вкупе добавляете Украине еще одного "врага", а именно - нынешнего главу государства и с ним подавляющее большинство братьев ваших по стране. Проснитесь, невежи, и перестаньте думать о "бабле", сребролюбые!
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ничего нового, порохоботы и есть настояощие рашисты. Они готовы продать Украину кому угодно, как их шеф.
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От касабов ждать цивилизованности..Пшепьердоль их, Владмир!
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Российских оккупантов заставят отпустить пленных украинских моряков https://www.youtube.com/watch?v=UaAfe1dCnvQ
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Вот троллей сразу видно= Тема про Украинских моряков ,про трибунал , про рассею.Но боты не ситуацию обсуждают ,а Украинское правительство.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ РФ есть шанс поступить цивилизованно. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле, - Зеленский о решении морского трибунала ООН
 
 
 
 
 
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