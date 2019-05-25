 У РФ есть шанс поступить цивилизованно. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле, - Зеленский о решении морского трибунала ООН

Об этом президент Владимир Зеленский написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.



"Выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле", - написал Зеленский.



Он добавил, что Украина "очень ждет" возвращения пленных моряков.

МИД РФ, в свою очередь, уже заявил, что трибунал ООН не имеет юрисдикции в вопросе того, что случилось в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

"За" такое решение проголосовали 19 из 20 судей. Против высказался 1.