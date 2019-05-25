 У РФ есть шанс поступить цивилизованно. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле, - Зеленский о решении морского трибунала ООН

Об этом президент Владимир Зеленский написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле", - написал Зеленский.
Он добавил, что Украина "очень ждет" возвращения пленных моряков.
МИД РФ, в свою очередь, уже заявил, что трибунал ООН не имеет юрисдикции в вопросе того, что случилось в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.
"За" такое решение проголосовали 19 из 20 судей. Против высказался 1.
лучше здохнуть все страной - но не признаваться... это только теснее сплотит ряды долбо***
Только не нужно тут цитировать морское право и то что ***** это *****. Знал или нет ?
Даже если это и была заведомая провокация - УКРАИНА ИМЕЛА, И ИМЕЕТ ПРАВО НА СВОБОДНЫЙ ПРОХОД К СВОИМ ПОРТАМ. И ТАКИЕ ПРИКАЗЫ И ПРЕЗИДЕНТ И ГЛАВКОМ ВМФ ИМЕЮТ ПРАВО ОТДАВАТЬ ХОТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
По скольку времени суда стояли в проливе до и после ?
Как часто вспоминали в мире об Азове и проливе до и после инцидента?
И кстати я тоже считаю , что это была провокация со стороны Украины , но исполнится мастерски , которая добавила кучу головной боли расиси
И почему ты не ответил на простые вопросы
работазадача была простой: Зайти в украинское Азовское море. Или надо поднять лапки и сдавать Украину по частям?